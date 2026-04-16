گیمنگ اور سوشل میڈیا۔۔۔ 66 فیصد بچوں کا دل ہو رہا ہے کمزور، پٹھوں کی طاقت میں کمی، موٹاپا بھی باعث تشویش
سالانہ ہیلتھ سروے کی تازہ رپورٹ میں بچوں کی عادات اور ان کی بگڑتی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔
Published : April 16, 2026 at 10:29 AM IST
آج کے دور میں (9-17 سال کی عمر کے) بچوں کے لیے، آن لائن گیمنگ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک لت کے مترادف ہو گئے ہیں۔ ایک حالیہ سروے رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اسکول جانے والے 49 فیصد بچے روزانہ تین گھنٹے یا اس سے زیادہ آن لائن گیمنگ پر اپنا قیمتی وقت صرف کررہے ہیں۔ عالمی سطح پر، تقریباً 60 فیصد لڑکے اور 24 فیصد لڑکیاں آٹھ سے 18 سال کی عمر میں آن لائن گیمنگ کی لت میں مبتلا پائی گئی ہیں۔ یہ لت بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
بچوں کی فٹنس کے حوالے سے سالانہ ہیلتھ سروے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق، "اسکرین ٹائم" میں اضافہ (آن لائن گیمنگ اور سوشل میڈیا پر گزارا جانے والا وقت) اور جسمانی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے تقریباً 66 فیصد اسکول جانے والے بچوں کو دل سے متعلق مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کی مجموعی فٹنس لیول کو نمایاں طور پر کم قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر، تین میں سے صرف ایک بچہ (34 فیصد) ایروبک فٹنس کے لیے قائم کردہ معیارات پر پورا اترتا ہے۔ یہ رپورٹ بچوں کی صحت کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔
بچوں کے دل اور پھیپھڑوں کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے:
سروے رپورٹ کے مطابق بچوں کی ایروبک صلاحیت سب سے کمزور پائی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف 34 فیصد بچوں نے ایروبک صلاحیت کا امتحان پاس کیا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کے دل اور پھیپھڑوں کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ بچوں کو طویل عرصے تک جسمانی سرگرمی برقرار رکھنے کے قابل نہیں پایا گیا۔ موٹاپے کو اس کمی کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔
ایروبک فٹنس کیا ہے؟
ایروبک فٹنس دل، پھیپھڑوں اور پٹھوں کی وہ طاقت ہے جو طویل وقت تک جسمانی سرگرمی کے دوران جسم کو آکسیجن فراہم کرتی ہے۔ اسے عام طور پر "کارڈیو" بھی کہا جاتا ہے اور اس میں تیز چلنا، دوڑنا، تیراکی یا سائیکل چلانا جیسی سرگرمیاں شامل جو دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہیں۔ یہ جسم کی برداشت، توانائی کی سطح اور دل کی مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔
بچوں کے پیر کمزور ہو رہے ہیں:
ایک سروے رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کی پٹھوں کی طاقت بھی نمایاں طور پر کمی ہو رہی ہے۔ یہ ان کی نقل و حرکت، توازن اور مجموعی جسمانی مضبوطی پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ ماہرین اس کی وجہ کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے جگہ کی کمی کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ وقت گزارنے کا رجحان بتا رہے ہیں، جو کہ مکمل طور پر موبائل فون، لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے چپکے رہنا ہے۔ اس کے نتیجے میں، ان کی جسمانی سرگرمی کی سطح کم ہو گئی ہے.
سرکاری اسکول کے بچوں کا فٹنس لیول بہتر:
رپورٹ میں ایک حیران کن انکشاف بھی سامنے آیا۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی فٹنس لیول نجی اسکولوں کے طلباء سے زیادہ ہے۔ قوت برداشت اور جسمانی سرگرمی کے لحاظ سے، سرکاری اسکول کے طلباء اپنے پرائیویٹ اسکول کے ہم منصبوں سے آگے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری اسکول عام طور پر بچوں کو زیادہ وقت اور کھیلنے کے لیے سازگار کھلا ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، نجی اسکولوں میں، ماہرین تعلیم کا دباؤ، نجی ٹیوشن پر انحصار، اور اسکرینوں کا بڑھتا ہوا استعمال بچوں کے فعال طرز زندگی کو کم کر رہا ہے۔ زیادہ تر بچے اپنا وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں—یا تو پڑھائی میں یا اپنے موبائل فون کے ساتھ مشغول رہتے ہیں—جو ان کی جسمانی برداشت اور پٹھوں کی طاقت میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔
لڑکوں کی صلاحیت لڑکیوں سے بہتر:
112 شہروں کے 333 اسکولوں میں منعقد کیے گئے اور 140,000 سے زیادہ بچوں پر مشتمل اس سروے نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں ایروبک فٹنس میں عمومی کمی کی نشاندہی کی۔ تاہم، ان کی لچک اور بنیادی طاقت نسبتاً بہتر پائی گئی۔ تقریباً 70 فیصد بچوں نے مناسب لچک کا مظاہرہ کیا، اور 87 فیصد نے تسلی بخش بنیادی طاقت کا مظاہرہ کیا- یہ دونوں ہی مثبت اشارے ہیں۔ اس کے باوجود، جب اسٹیمینا کی بات آئی تو لڑکوں کی کارکردگی بہتر رہی۔ اس کے برعکس، لڑکیوں نے لچک اور جسمانی توازن کے لحاظ سے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
بچوں کی فٹنس میں کمی کیوں آرہی ہے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بچہ کس اسکول میں پڑھتا ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ کتنا ایکٹیو ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ روزانہ صرف ایک گھنٹہ کھیلتا ہے، تو اس سے ان کی مجموعی فٹنس میں نمایاں فرق پڑ سکتا ہے۔ بنیادی طور پر، بچوں کی گرتی فٹنس کی بنیادی وجہ ان کے کھیلنے کے لیے کھلی جگہوں کی کمی ہے۔ باہری جگہ کی یہ کمی بچوں کو تفریح کے لیے موبائل فونز کا رخ کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس سے ان کے اسکرین ٹائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ جسمانی سرگرمی کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی جارہی ہے — نہ گھر میں اور نہ ہی اسکول میں — جو کافی خطرناک عنصر ہے۔
بچوں کی فٹنس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
ماہرین کا خیال ہے کہ بچپن میں کمزور جسمانی فٹنس بالآخر موٹاپے، دل کی بیماری، اور خود اعتمادی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے — ایسے مسائل جو بعد میں بچے کے کیریئر اور شخصیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ درحقیقت بچوں میں جسمانی طاقت کی کمی کی ایک وجہ پروٹین کی ناکافی مقدار ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ کھیل کود میں مشغول رہیں، اور ان کی خوراک متوازن اور پروٹین سے بھرپور ہونی چاہیے، جنک فوڈ کا استعمال کم کرنا چاہیے۔
