گردے کی بیماری ایک خاموش قاتل، جانیں گردے کا دائمی مرض پورے جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے
سی کے ڈی کا تعلق محض خون کو چھاننے کی صلاحیت میں کمی تک محدود نہیں ہے؛ بلکہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے۔
Published : October 17, 2026 at 11:05 AM IST
زیادہ تر لوگ گردوں کو محض 'فلٹرز' (چھلنیوں) کے طور پر دیکھتے ہیں جو پیشاب کے ذریعے جسم سے فضلہ اور اضافی پانی کو خارج کرتے ہیں۔ تاہم ان کا کام اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ گردے انتہائی طاقتور اور کثیر المقاصد اعضاء ہیں، جو ہماری بقا کے لیے ضروری کئی دیگر اہم افعال سرانجام دیتے ہیں۔ یہ جسم میں سیال اور معدنیات کا توازن برقرار رکھتے ہیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سرخ خلیات خون کی پیداوار میں مدد کرتے ہیں۔
حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹلز میں سینئر کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ فزیشن، ڈاکٹر ترون کمار ساہا بتاتے ہیں کہ گردے ہڈیوں کو مضبوط رکھنے اور جسم کے اندر تیزابیت اور اساس کے توازن کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے، تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ 'کرونک کڈنی ڈیزی یعنی گردوں کی دائمی بیماری کے ابتدائی مراحل میں اکثر کوئی واضح علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ بہت سے لوگوں کو اس بیماری کا علم تب ہوتا ہے جب پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
ڈاکٹر ترون کمار ساہا سے جانیے کہ گردوں کی دائمی بیماری سی کے ڈی کس طرح پورے جسم کو متاثر کرتی ہے:
دل پر اثرات:
گردوں کی دائمی بیماری میں مبتلا افراد میں امراضِ قلب موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ اس کا خطرہ بیماری کے ابتدائی یا درمیانی مراحل میں ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ سی کے ڈی میں جسمانی تبدیلیوں جیسے ہائی بلڈ پریشر، جسم میں سیال کا زیادہ جمع ہونا، خون کی کمی (انیمیا)، سوزش، اور خون کی شریانوں کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے دل پر اضافی دباؤ پڑتا ہے۔ سی کے ڈی کے مریضوں میں ہارٹ فیل ہونے، دل کا دورہ پڑنے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے اور فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق دو طرفہ ہے یعنی دل سے متعلق مسائل گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو مزید متاثر کر سکتے ہیں۔
بلڈ پریشر اور جسم میں سیال کا جمع ہونا:
خراب گردے نمک اور پانی کی سطح کو مناسب طریقے سے منظم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جو بدلے میں گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے، اور یوں ایک خطرناک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں اضافی سیال جمع ہونے سے ٹانگوں، ٹخنوں یا ہاتھوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، اس کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن، وزن میں اچانک اضافہ، یا اگر پھیپھڑوں میں سیال جمع ہو جائے تو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔
خون کی کمی اور مسلسل تھکاوٹ:
صحت مند گردے 'ایریتھروپوائٹن' نامی ہارمون بناتے ہیں، جو جسم کو سرخ خون کے خلیات بنانے کا اشارہ دیتا ہے۔ گردوں کی دائمی بیماری اسی کے ڈی میں مبتلا مریضوں میں آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کی کمی (انیمیا) پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان ضروری اجزاء کی سطح کم ہو جاتی ہے تو خون کی کمی واقع ہوتی ہے، جس سے کمزوری، چکر آنا، جلد کا زرد پڑ جانا اور کسی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کو آکسیجن کی فراہمی میں طویل عرصے تک کمی رہنے سے دل اور دماغ پر بھی دباؤ پڑ سکتا ہے۔ چونکہ خون کی کمی کا علاج ممکن ہے، اس لیے مسلسل تھکاوٹ کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
ہڈیوں کی کمزوری اور معدنیات کا عدم توازن:
گردے جسم میں کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن ڈی کی سطح کو منظم رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ گردوں کی دائمی بیماری سی کے ڈی میں فاسفورس کی سطح بڑھ جاتی ہے جبکہ کیلشیم کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اس کے ردعمل میں جسم 'پیرا تھائیرائڈ ہارمون' کی زیادہ مقدار خارج کرتا ہے، جو ہڈیوں سے کیلشیم کو کھینچ لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد، پٹھوں میں کھنچاؤ، خارش، ہڈیاں ٹوٹنے کا خطرہ اور پٹھوں کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ معدنیات خون کی نالیوں میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، جس سے وہ سخت ہو جاتی ہیں اور دل سے متعلق مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
پوٹاشیم کی بلند سطح اور تیزابیت کا جمع ہونا:
جب گردے پوٹاشیم کو خارج کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے—اس کیفیت کو 'ہائپرکلیمیا' کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پٹھوں میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اور دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ اکثر اس کی کوئی ابتدائی علامات ظاہر نہیں ہوتیں، اسی لیے خون کے ٹیسٹ کروانا انتہائی ضروری ہے۔ گردے جسم سے تیزاب کو بھی خارج کرتے ہیں اگر یہ تیزاب جسم میں جمع ہونے لگے، تو یہ ہڈیوں اور پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو تیز کر سکتا ہے اور گردوں کے نقصان کو مزید سنگین بنا سکتا ہے۔
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دماغ، مزاج اور قوتِ مدافعت:
گردوں کی دائمی بیماری سی کے ڈی کے اثرات صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں رہتے۔ کچھ افراد کو نیند میں خلل، یادداشت کے مسائل، یا کسی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، بے چینی اور ڈپریشن بھی عام ہیں۔ طویل عرصے تک کسی بیماری کے ساتھ جینا ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے ان پہلوؤں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ جسم کی قوتِ مدافعت بھی کمزور ہو سکتی ہے، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؛ لہٰذا، حفاظتی ٹیکوں کے سلسلے میں اپ ڈیٹ رہنا اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہترین عمل ہے۔)