یہ سادہ سا ٹیسٹ دل کے ان مسائل کا آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے، جو ای سی جی کے دوران رہ جاتے ہیں
ہولٹر مانیٹر سے ہم مریض کے دل کی علامات کا موازنہ ان کے دل کی سرگرمی کا مشاہدہ اسی وقت کر سکتے ہیں۔
Published : September 25, 2026 at 5:43 PM IST
ایک روٹین ای سی جی (الیکٹرو کارڈیوگرام) دل کی صحت کا اندازہ لگانے کا ایک بہترین اور تیز طریقہ ہے، لیکن یہ وقت پر صرف ایک مختصر تصویر لیتا ہے۔ یہ دل کی برقی سرگرمی کو صرف چند منٹوں کے لیے ریکارڈ کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، وقفے وقفے سے دل کی تال کی بے قاعدگیوں کا ایک معیاری ای سی جی سے پتہ نہیں چل سکتا۔ چونکہ ایک معمول کا ای سی جی دل کی دھڑکن کو صرف چند سیکنڈ یا منٹ کے لیے ریکارڈ کرتا ہے، اگر ٹیسٹ کے دوران دل کی دھڑکن مستحکم رہتی ہے تو رپورٹ مکمل طور پر نارمل ہو سکتی ہے- چاہے دوسرے اوقات میں کوئی خلل (جیسے کہ اریتھمیا یا دل کی دھڑکن کا بے قاعدہ یا تیز ہونا) واقع ہو۔۔
ڈاکٹر انیل مشرا، کارڈیالوجی کے ڈائریکٹر اور کولکتہ کے بی ایم برلا ہارٹ ریسرچ سینٹر کے ایک سرکردہ انٹروینشنل کارڈیالوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمبولیٹری ای سی جی مانیٹرنگ، جسے عام طور پر ہولٹر مانیٹرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہولٹر مانیٹر کسی شخص کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے دوران دل کی تال کو مسلسل ریکارڈ کرتا ہے، عام طور پر 24 سے 48 گھنٹے تک، حالانکہ کچھ مریضوں کو طویل مدت تک نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ وقفے وقفے سے ہونے والی اریتھمیا کا پتہ لگانے کا ایک بہتر موقع فراہم کرتا ہے، جیسے ایٹریل فیبریلیشن، بار بار قبل از وقت دھڑکنیں، سپراوینٹریکولر یا وینٹریکولر ٹکی کارڈیا کی اقساط، عارضی برقی ترسیل کے بلاکس، یا دل کی سرگرمی میں مختصر وقفہ (جسے ایسسٹول کہا جاتا ہے)۔
ہولٹر مانیٹر (Holter monitor) کیا ہے؟
ڈاکٹر انیل مشرا کے مطابق، ہولٹر مانیٹر ایک چھوٹا، کہیں بھی لے جانے کے قابل (پورٹیبل) اور بیٹری سے چلنے والا آلہ ہے۔ یہ 24 سے 48 گھنٹے یا اس سے زیادہ عرصے تک آپ کے دل کی برقی سرگرمی (ای سی جی) کو مسلسل ریکارڈ کرتا ہے۔ جہاں عام ای سی جی صرف چند منٹ تک جاری رہتی ہے، وہیں ہولٹر مانیٹر آپ کی روزمرہ کی سرگرمیوں اور یہاں تک کہ نیند کے دوران بھی آپ کی دھڑکن کی نگرانی کرتا ہے۔
ہولٹر مانیٹر کب مفید ہوتا ہے؟
ڈاکٹر انیل مشرا کا کہنا ہے کہ یہ خاص طور پر اس وقت مفید ثابت ہوتا ہے جب مریض کو دل کی دھڑکن کا تیز محسوس ہونا بلاوجہ چکر آنا، غنودگی یا بے ہوشی کا احساس، یا دل کی دھڑکن کا بہت تیز یا بے قاعدہ ہونا جیسے مسائل کا سامنا ہو۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ آرام کی حالت میں کی جانے والی ای سی جی اکثر بالکل نارمل آ سکتی ہے، چاہے دل کا کوئی اندرونی مسئلہ یا شریانوں میں رکاوٹ موجود ہو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم مریض کی علامات کا موازنہ عین اسی لمحے دل کی سرگرمی سے کر سکتے ہیں جب وہ علامات ظاہر ہو رہی ہوں۔ بعض اوقات، ریکارڈنگ سے تصدیق ہوتی ہے کہ علامات کی وجہ 'اریتھمیا' (دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی) تھی۔
صرف ایک معیاری اور مختصر دورانیے کی ای سی جی پر ہی انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر انیل مشرا وضاحت کرتے ہیں کہ نگرانی (مانیٹرنگ) کا دورانیہ مریض کی انفرادی ضرورت کے مطابق طے کیا جانا چاہیے۔ اگر علامات دن میں کئی بار ظاہر ہوں تو 24 گھنٹے کا ہولٹر مانیٹر کافی ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر علامات چند ہفتوں میں صرف ایک بار ظاہر ہوں، تو طویل مدتی 'ایونٹ مانیٹر' یا 'پیچ پر مبنی نظام زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی نہ ہونے کے حتمی ثبوت کے طور پر ہمیشہ صرف ایک معیاری اور مختصر ای سی جی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔
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افراد کو خاص طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اگر انہیں دل کی تیز دھڑکن کے ساتھ سینے میں درد، سانس لینے میں شدید دشواری، یا بے ہوشی (یا بے ہوش ہونے کا احساس) جیسی علامات کا سامنا ہو، یا اگر وہ پہلے سے دل کے کسی عارضے میں مبتلا ہوں یا ان کے خاندان میں اچانک دل بند ہونے سے موت کی تاریخ موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معمول کی ای سی جی ناکافی ہے، یہ اب بھی تشخیص کا ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ تاہم جب علامات وقفے وقفے سے ظاہر ہوں، تو دل کی دھڑکن کی بے قاعدگی کے اصل لمحے کا پتہ لگانے کے لیے طویل دورانیے کی نگرانی ضروری ہو سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)