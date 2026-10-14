گردے کے مریضوں پر صحت سے متعلق عام مشورے کیوں کارگر ثابت نہیں ہوتے؟ جانیے ماہرین کا کیا کہنا ہے
گردے جسم کے فلٹریشن سسٹم (چھاننے کے نظام) کی طرح کام کرتے ہیں۔
Published : October 14, 2026 at 1:17 PM IST
گردے لوبیا کی شکل کے دو اعضاء ہیں جو تقریباً مٹھی کے برابر ہوتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف، پسلیوں کے پنجرے کے بالکل نیچے واقع ہوتے ہیں۔ یہ خون کو صاف کرتے ہیں، جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں اور جسم میں سیال کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ صحت سے متعلق عام مشورے سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں: جیسے کہ خوب پانی پینا، زیادہ پھل کھانا، نمک کا استعمال کم کرنا اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانا۔ اگرچہ یہ طریقہ کار زیادہ تر صحت مند افراد کے لیے مفید ہے، لیکن گردے کے مرض میں مبتلا لوگوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
حیدرآباد کے یشودا ہسپتالوں میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ (ماہرِ امراضِ گردہ)، ڈاکٹر ششی کرن اے کا کہنا ہے کہ صحت کے لیے عام طور پر مفید سمجھے جانے والے معمولات، گردے کی دائمی بیماری یا گردے کے دیگر امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتے ہیں۔ گردے جسم کے فلٹریشن سسٹم (چھاننے کے نظام) کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے، تو جسم میں بعض غذائی اجزاء اور سیال کی سطح بڑھ جاتی ہے، جس سے اہم اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید پڑھیں اور جانیں کہ کس طرح اس قسم کے صحت بخش مشورے گردے کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں...
گردوں سے متعلق ہدایات کیوں تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟
ڈاکٹر ششی کرن اے کے مطابق ایک صحت مند گردہ فاسد مادوں کو چھان کر الگ کرتا ہے اور سوڈیم، پوٹاشیم،فاسفورس اور سیال کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ جب گردے کے افعال متاثر ہوتے ہیں تو یہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ وہ اشیاء جو زیادہ تر لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں، جسم پر خاموشی سے بوجھ ڈال سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحت سے متعلق ایک ہی مشورہ ہر کسی کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔
یہاں تک کہ یہ "صحت بخش" سمجھے جانے والے آپشنز بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں:
کم سوڈیم والا نمک : ان مصنوعات میں سوڈیم کے متبادل کے طور پر اکثر پوٹاشیم کلورائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر گردے پوٹاشیم کا مؤثر طریقے سے اخراج نہ کر سکیں، تو یہ خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے،اس کیفیت کو 'ہائپرکلیمیا کہا جاتا ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن میں خطرناک بے قاعدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارت میں کی گئی ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 'سیندھا نمک اور 'لائٹ سالٹ میں اکثر پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
شوگر فری اور زیرو کیلوری والے مشروبات شوگر فری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گردوں کے لیے محفوظ ہیں۔ کچھ میں سوڈیم پر مبنی شامل ہیں. بہت سے شوگر فری اور کاربونیٹیڈ مشروبات میں سوڈیم مرکبات، فاسفورک ایسڈ، اور فاسفیٹ اضافی ذائقے یا تحفظ کے لیے شامل ہوتے ہیں۔ ان جگہوں کا باقاعدہ استعمال گردوں پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔
پروسیسرڈ ڈائیٹ فوڈز فوری نوڈلز، بسکٹ، اور پیکڈ اسنیکس میں اکثر پوشیدہ سوڈیم اور فاسفیٹس ہوتے ہیں۔ فاسفیٹ کے اضافے جسم کے ذریعے تقریباً مکمل طور پر جذب ہو جاتے ہیں، جبکہ پوری خوراک میں پایا جانے والا فاسفورس بہت کم حد تک جذب ہوتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال
ہائیڈریٹ رہنا عام طور پر اچھا مشورہ ہے۔ تاہم، شدید گردے یا دل کی بیماری کے معاملات میں، زیادہ سیال کا استعمال سوجن اور سیال اوورلوڈ کا باعث بن سکتا ہے۔ سیال کی مقدار فرد کی مخصوص ضروریات کے مطابق ہونی چاہیے۔
حد سے زیادہ پابندیاں ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہیں۔
ڈاکٹر ششی کرن اے ایک اہم نکتے کی نشاندہی کرتے ہیں: مسئلہ صرف عام ہدایات کا نہیں ہے، بلکہ گردوں کی بیماری کے لیے مخصوص غذاؤں سے وابستہ انتہائی سخت اصول بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت سے مریضوں کو پھل، سبزیاں، دالیں اور ڈیری مصنوعات (دودھ اور اس سے بنی اشیاء) سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کی پروٹین اور کیلوریز کی مقدار میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے غذائیت کی کمی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
خوف کی وجہ سے، مریض اکثر پھلیاں، خشک میوہ جات اور پھل کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ خاندان کے ساتھ کھانا کھاتے وقت بے چینی، مایوسی یا تنہائی کا احساس کرتے ہیں۔ تاہم اب سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جدید طبی اور غذائی ماہرین اب "سب کے لیے ایک ہی اصول" والے طریقہ کار کے بجائے ہر فرد کے لیے مخصوص غذائی منصوبوں کی سفارش کرتے ہیں۔ پوٹاشیم اور فاسفورس پر پابندیاں عام طور پر تب ہی لگائی جاتی ہیں جب خون کے ٹیسٹ میں ان کی سطح بڑھی ہوئی ظاہر ہو۔
حقیقی زندگی کے چیلنجز
عملی اور حقیقی دنیا کے مسائل جیسے اخراجات، وقت کی کمی، اور درست معلومات کا فقدان کسی بھی طبی یا غذائی منصوبے کو ناکام بنا سکتے ہیں، چاہے وہ کاغذ پر کتنا ہی بہترین کیوں نہ نظر آتا ہو۔ گردوں کے مریضوں یا ڈائلیسس کروانے والے افراد کے لیے یہ مشکلات اکثر مزید بڑھ جاتی ہیں۔
یہ اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
سب سے پہلے، گردوں کے ماہر غذا سے مشورہ کریں۔
اپنی بیماری کے مرحلے کو جانیں، کیونکہ ابتدائی مرحلے کے سی کے ڈی، ڈائیلاسز، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد کی دیکھ بھال کے لیے غذائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔
اپنی لیبارٹری رپورٹس کا استعمال کریں - خاص طور پر پوٹاشیم، فاسفورس، اور ای جی ایف آر کی سطحیں - یہ تعین کرنے کے لیے کہ کن چیزوں کو محدود یا بڑھانے کی ضرورت ہے۔
اجزاء کی فہرست میں فاسفورس اور پوٹاشیم کے مواد کے لیے فوڈ لیبل چیک کریں۔
اپنے کھانے کو نمک کی بجائے جڑی بوٹیوں سے چکھیں؛ لہسن، ادرک، لیموں، کالی مرچ اور املی اچھی طرح کام کرتی ہے۔ جڑی بوٹیوں اور مصالحوں کا استعمال نمک کی مقدار کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے کو مزیدار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔
جب بھی ممکن ہو چھپے ہوئے اضافی اشیاء کو کم کرنے کے لیے تازہ تیار شدہ کھانوں کا انتخاب کریں۔
سپلیمنٹس یا نمک کے متبادل لینے سے پہلے اپنی نگہداشت کی ٹیم یعنی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
عام درد کش ادویات ibuprofen نہ لیں جب تک کہ آپ کے ڈاکٹر کی منظوری نہ ہو۔
کھانے کی ڈائری رکھیں؛ اس سے آپ کے غذائی ماہرین کو آپ کے لیے ایک مناسب منصوبہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔
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کلیدی ٹیک وے
ڈاکٹر ششی کرن اے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گردے کی بیماری کے لیے ایک موزوں منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ عام۔ ضروری نہیں کہ صحت کے رجحانات گردے کے بہترین کام کے لیے بنائے گئے ہوں، اور آپ کے گردوں کی مخصوص ضروریات ہو سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی یا دوستوں کی طرف سے اختیار کی گئی غذا پر آنکھیں بند کرکے پیروی نہ کریں۔ خوف کی وجہ سے تمام فوڈ گروپس کو ختم کرنے سے گریز کریں۔ اپنی بیماری کے مرحلے اور لیبارٹری کے نتائج کی بنیاد پر صحیح انتخاب کرنے کے لیے اپنے نیفرولوجسٹ یا غذائی ماہر سے مشورہ کریں۔ ماہرین کی رہنمائی کے ساتھ کی گئی چھوٹی، سوچی سمجھی تبدیلیاں آپ کے گردوں کی حفاظت کسی بھی قسم کی غذا سے کہیں زیادہ بہتر کرتی ہیں۔