ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت کئی سنگین بیماریوں کو دعوت دے سکتی ہے،آج ہی سے ترک کر دیں
ناک میں انگلی ڈالنےکی عادت کئی بیماریو میں مبتلا کر سکتی ہے، بیکٹیریا اوروائرس کو براہ راست جسم میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔
Published : March 21, 2026 at 6:36 AM IST
چاہے لوگ اسے تسلیم کرنے کا انتخاب کریں یا نہ کریں، کچھ عادات واقعی خوفناک ہوتی ہیں۔ کچھ افراد ان عادات کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں "عام" سمجھنے لگتے ہیں۔ ان میں ناخن کاٹنا، نہانے کے دوران پیشاب کرنا، اور ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونا شامل ہیں۔ یہ تمام عادات انتہائی غیر صحت بخش سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور بری عادت اکثر ناک میں انگلی ڈالنا ہے۔ 1995 میں وسکونسن میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، تقریباً 1,000 بالغوں میں سے 91 فیصد نے اس مشق میں مشغول ہونے کا اعتراف کیا۔ اگرچہ ناک میں انگلی ڈالنے کو عام طور پر مکروہ عادت سمجھی جاتی ہے، لیکن اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم درحقیقت اپنے آپ کو ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔
ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت صحت کے لیے سنگین خطرات کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہ بیکٹیریا اور وائرس کو براہ راست جسم میں داخل ہونے دیتا ہے، جس سے انفیکشن کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن (سی ڈی سی) کے مطابق، یہ عادت ناک کی نازک پرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور دماغ میں بیکٹیریا کے داخلے کو آسان بناتی ہے، جس سے الزائمر کی بیماری اور ڈیمنشیا جیسے حالات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مزید برآں، ناک میں انگلی ڈالنا بھی کلیمیڈیا نمونیا کے انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔
کلیمیڈیا نمونیا کو بیکٹیریا کی ایک قسم کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے جو نظام تنفس میں انفیکشن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام طور پر، یہ انفیکشن ہلکے ہوتے ہیں۔ تاہم، بعض صورتوں میں، وہ شدید شکل اختیار کر سکتے ہیں، جس کے لیے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، کلیمیڈیا نمونیا سانس کے نظام کی اندرونی استر کو متاثر کرتا ہے، بشمول حلق، ونڈ پائپ اور پھیپھڑے۔ اوپری سانس کی نالی کو متاثر کرنے والے معاملات میں، کلیمیڈیا نمونیا کان میں انفیکشن، ہڈیوں کے انفیکشن، اور گلے کی سوزش جیسے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس، نچلے سانس کی نالی کے معاملات میں، یہ برونکائٹس، لیرینجائٹس، اور شدید نمونیا جیسے حالات کا باعث بن سکتا ہے۔
چوہوں پر کی گئی ایک تحقیق میں، گریفتھ یونیورسٹی کے محققین نے دریافت کیا کہ ایک جراثیم جسے Chlamydia pneumonia کہا جاتا ہے ناک کے راستے سے براہ راست دماغ میں داخل ہوسکتا ہے۔ یہ جراثیم دماغ میں امیلائیڈ-بیٹا پروٹینز (تختی) کے جمع ہونے کو فروغ دیتا ہے -
الزائمر کی بیماری کی ایک خاص خصوصیت۔
مزید برآں، کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کلیمیڈیا نمونیا بیکٹیریا دماغ کے اندر انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے اور ممکنہ طور پر الزائمر جیسے نیوروڈیجینریٹو عوارض کا باعث بن سکتا ہے۔ اگرچہ ہر عمر کے افراد کلیمیڈیا نمونی کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن 65 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے یہ خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس جراثیم کے پھیلنے اکثر پرہجوم ماحول، جیسے کہ کالج کے ہاسٹل، جیل، فوجی مراکز، اسپتال اور ریٹائرمنٹ ہوم میں ہوتے ہیں۔
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، کلیمیڈیا نمونیا بیکٹیریم عام طور پر ہلکے انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ تاہم، سنگین صورتوں میں، یہ نمونیا (پھیپھڑوں کی سنگین سوزش) کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ بعض نایاب لیکن سنگین پیچیدگیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے دمہ کا خراب ہونا، دماغ کی سوزش (انسیفلائٹس) اور دل کی سوزش (مایوکارڈائٹس)۔ مزید برآں، خیال کیا جاتا ہے کہ کچھ دائمی انفیکشن گٹھیا اور ایتھروسکلروسیس (خون کی نالیوں کے اندر تختی کا جمع ہونا) جیسے حالات میں پیدا کر سکتے ہیں۔