بریسٹ کینسر اور باڈی ہارمونز کے درمیان کنکشن: ایسٹروجن لیول، پیریڈز، پریگننسی اور مینوپاز کیسے بڑھا سکتے ہیں کینسر کا خطرہ؟
چھاتی کے کینسر اور جسم کے ہارمونز کے درمیان کا تعلق: ایسٹروجن، ادوار، حمل اور رجونورتی خطرے کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟
Published : October 13, 2026 at 4:46 PM IST
حیدرآباد: خواتین کے جسم میں ہارمونز کئی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل میں (جیسے پیریڈز شروع ہونے سے لے کر پریگننسی اور مینوپاز تک) ہارمونز کا لیول بدلتا رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کا تعلق بریسٹ کینسر کے خطرے (Risk) سے بھی ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ایسٹروجن (Estrogen) اور پروجیسٹرون (Progesterone) جیسے ہارمونز بریسٹ سیلز (خلیات) کی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطلب ہمیشہ کینسر ہونا نہیں ہوتا۔
ایسटروجن اور بریسٹ کینسر کے درمیان کیا تعلق ہے؟
جیپور کے نارائنا اسپتال میں میڈیکل آنکالوجی شعبے کے سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر روہت سوامی کا کہنا ہے کہ ایسٹروجن اکیلے کینسر کی وجہ نہیں بنتا۔ تاہم، اگر جسم میں پہلے سے ہی کینسر کے خلیات موجود ہوں، تو ایسٹروجن اور پروجیسٹرون ان کے لیے ایندھن (Fuel) کا کام کر سکتے ہیں اور انہیں تیزی سے بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ایسٹروجن خواتین کے جسم میں بننے والا ایک انتہائی ضروری ہارمون ہے جو چھاتی کی نشوونما اور ماہواری کے نظام (Periods) کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کچھ خاص قسم کے بریسٹ کینسر (خاص طور پر ہارمون ریسیپٹر-پازیٹو کینسر) ایسٹروجن کی مدد سے بڑھ سکتے ہیں۔ زندگی بھر ایسٹروجن کے زیادہ رابطے (Exposure) میں رہنے سے بریسٹ کینسر کا خطرہ کچھ حد تک بڑھ سکتا ہے۔
پیریڈز کا جلدی شروع ہونا یا مینوپاز کا دیر سے آنا
ڈاکٹر روہت سوامی کا کہنا ہے کہ جن خواتین کے پیریڈز 12 سال کی عمر سے پہلے شروع ہوتے ہیں یا مینوپاز (ماہواری کا مستقل بند ہونا) 55 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، ان میں بریسٹ کینسر کا خطرہ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جسم کا طویل عرصے تک ایسٹروجن اور دیگر تولیدی ہارمونز کے زیرِ اثر رہنا ہے۔ تاہم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسی ہر خاتون کو بریسٹ کینسر لازمی ہوگا۔ یہ صرف ایک خطرے کا عنصر ہے۔
پریگننسی اور بریسٹ فیڈنگ کا اثر
ڈاکٹر روہت سوامی کے مطابق، کم عمر میں پہلی بار مکمل مدت کی پریگننسی (Full-term pregnancy) اور طویل عرصے تک بچے کو دودھ پلانے (Breastfeeding) کا تعلق مستقبل میں بریسٹ کینسر کا خطرہ کم ہونے سے جوڑا گیا ہے۔ اس کے برعکس، زیادہ عمر میں پہلی بار مکمل مدت کی پریگننسی ہونا یا زندگی میں کبھی بھی ایسی پریگننسی نہ ہونا، کچھ خواتین میں بریسٹ کینسر کے خطرے کی وجہ بن سکتا ہے۔ پریگننسی کے فوری بعد کچھ وقت کے لیے بریسٹ کینسر کا خطرہ عارضی طور پر بڑھ بھی سکتا ہے۔
مینوپاز کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟
ڈاکٹر روہت سوامی کہتے ہیں کہ مینوپاز کے بعد بیضہ دانی (Ovaries) میں ایسٹروجن کا بننا کافی کم ہو جاتا ہے۔ تاہم، جسم کے چربی والے خلیات (Fat tissues) ایسٹروجن بنانا جاری رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مینوپاز کے بعد زیادہ وزن یا موٹاپے سے بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، مینوپاز کی علامات کو کم کرنے کے لیے ایسٹروجن اور پروجیسٹن ہارمون تھراپی (HRT) کا طویل عرصے تک استعمال بھی اس خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ایسی ادویات ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لینی چاہئیں۔
خواتین کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟
ڈاکٹر روہت سوامی کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کے کئی خطرات میں سے ہارمون صرف ایک عنصر ہے۔ خاندان کی ہسٹری (Family History)، بڑھتی ہوئی عمر، جینیاتی تبدیلیاں (Genetic mutations) اور طرزِ زندگی (Lifestyle) بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ باقاعدگی سے جسمانی ورزش، متوازن غذا اور صحت مند وزن برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بریسٹ اسکریننگ (جیسے میموگرافی) کروانا بھی ضروری ہے، جو ہر خاتون کے ذاتی رسک کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ چھاتی میں کسی بھی غیر معمولی تبدیلی یا گلٹی (Lump) کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
(ڈس کلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیقات، طبی مطالعے اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا سب سے بہتر ہوگا۔)