سردی میں بی پی اور برین اسٹروک کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اسباب علامات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں ڈاکٹر سے جانیں

سردی کی لہر نے بی پی اوربرین اسٹروک کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کردیا ہے۔ اسباب،علامات اوراحتیاطی تدابیر کے بارے میں ڈاکٹر سے جانیں۔
Published : November 20, 2025 at 11:25 AM IST
ان دنوں موسم کی اچانک تبدیلی اور لوگوں کی لاپرواہی ان کی صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ خاص طور پر گزشتہ ایک ہفتے سے برین ہیمرج اور فالج کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر سال سردیوں کے موسم میں برین اسٹروک کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ دیگر سالوں کے مقابلے اس سال کیسز کی تعداد میں تقریباً 20 سے 30 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دل کے پہلے سے موجود امراض میں مبتلا افراد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں ہارٹ اٹیک اور دیگر امراض قلب کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
سردی کے موسم میں فالج اور بلڈ پریشر کے کیسز کیوں بڑھتے ہیں؟
ماہرین کے مطابق سردیوں کے دوران فالج کے کیسز میں 20 سے 30 فیصد اضافہ ہوتا ہے اور ہیمرجک فالج کا خطرہ دوگنا ہوسکتا ہے، خاص طور پر بوڑھوں یا ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد میں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جنوری اور فروری میں فالج کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ اس موسمی اضافے کے پیچھے پانچ اہم وجوہات ہیں، بشمول خون کی نالیوں کا سکڑنا، جو ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے۔ پانی کی کمی، جو خون کو گاڑھا کرتی ہے؛ ہارمونل تبدیلیاں، جو دل پر دباؤ ڈالتی ہیں؛ جسمانی سرگرمی میں کمی؛ اور صبح 6 سے 10 بجے کے درمیان درجہ حرارت میں کمی یہ تمام عوامل سردی کے موسم میں برین اسٹروک اور دل کے مسائل میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔
مطالعہ میں اس حقیقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
مزید برآں ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ 50 فیصد تک بڑھ جاتا ہے۔ تاہم، سینے میں درد اور سینے کا درد بعض صحت کی خراب حالتوں کا اشارہ دے سکتا ہے، جیسے ایٹریل فبریلیشن، ہارٹ اٹیک، ہارٹ انفیکشن، دمہ، اور یہاں تک کہ فالج۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین دل اور دمہ کے مریضوں کو سردیوں میں خصوصی احتیاط برتنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پر بھی درج ہے۔
طبی ماہرین سردیوں کے موسم میں احتیاطی تدابیر تجویز کرتے ہیں، جیسے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ پریشر کو برقرار رکھنا، وافر مقدار میں پانی پینا، باقاعدگی سے ورزش کرنا، اور تجویز کردہ ادویات پر عمل کرنا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کم درجہ حرارت کئی جسمانی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہے جس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ FAST (چہرے کا جھکنا، بازو کی کمزوری، بولنے میں دشواری، مدد کے لیے پکارنے کا وقت) جیسی علامات کی جلد شناخت بقا اور صحت یابی کے نتائج کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔
ہائی بلڈ پریشر کی علامات
ڈاکٹر سوربھ سیٹھی کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کی عام طور پر کوئی علامت نہیں ہوتی۔ آپ اسے برسوں تک بغیر کسی علامت کے دیکھ سکتے ہیں۔ درحقیقت، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اندازہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر والے 46 فیصد بالغوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہے۔ لہذا، اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، تو آپ کو درج ذیل علامات کا سامنا ہو سکتا ہے...
آپ کے دماغی افعال میں تبدیلیاں
سینے کا درد
چکر آنا۔
سوجن (ورم)
تیز دل کی دھڑکن
معمول سے کم پیشاب کرنا
دورے
شدید سر درد
فالج کی علامات، جیسے چہرے کا اچانک جھک جانا، بولنے میں دشواری، یا بازو یا ٹانگ میں اچانک کمزوری
بینائی میں تبدیلی، جیسے آنکھ میں درد، نظر میں دھندلا پن، یا اچانک دھندلا نظر آنا۔
اسے ہائی بلڈ پریشر کی ایمرجنسی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 180/120 یا اس سے زیادہ ہے اور آپ کو مندرجہ بالا علامات میں سے کسی کا سامنا ہے تو فوری طور پر اپنی مقامی ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو مدد کے لیے کال کریں اگر آپ کا بلڈ پریشر 160/110 یا اس سے زیادہ ہو اور آپ کو علامات کا سامنا ہو۔
برین اسٹروک کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟
یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کے مطابق فالج کا حملہ اچانک ہوتا ہے لیکن اس کی کچھ علامات جلد ظاہر ہوتی ہیں۔ ان ابتدائی علامات کو جلد دور کرنا زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے۔ کچھ اہم علامات میں شامل ہیں:
منہ کے ایک طرف اچانک ٹیڑھا پن
ایک یا دونوں ہاتھوں میں کمزوری یا بے حسی محسوس کرنا
بولنے یا سمجھنے میں دشواری
مسلسل یا شدید سر درد
بینائی کا اچانک نقصان یا دھندلا پن
چلتے وقت توازن کھونا یا چکر آنا۔
فاسٹ فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹروک کی شناخت کیسے کریں۔
F – چہرہ: کیا اس شخص کا چہرہ ایک طرف جھک گیا ہے؟
A – بازو: کیا شخص دونوں بازو اٹھانے سے قاصر ہے؟
S – تقریر: کیا ان کی تقریر صاف نہیں ہے؟
T – وقت: اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ایمبولینس کو کال کریں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)