گردے خراب ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات، جانیں زیادہ پانی پینا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ
گردہ جسم کا ایک اہم عضو ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہ کام کرنا بند کر دے تو صورت حال جان لیوا ہوجاتی ہے۔
Published : July 7, 2026 at 2:56 PM IST
گردے جسم کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں، فاضل اشیاء، اضافی پانی اور خون سے زہریلے مادوں کو نکالتے ہیں۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں، تو جسم میں فضلہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو ممکنہ طور پر صحت کے مختلف مسائل کا باعث بنتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ گردے کا کام خراب ہونا گردے کی دائمی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ لہذا، گردے کے کام کرنے کی ابتدائی علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔
کسی بھی حالت میں ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
پیشاب میں تبدیلی:
گردے کے مسائل اکثر پیشاب کی تعدد اور انداز میں تبدیلی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ اس میں بار بار پیشاب کرنا شامل ہے خاص طور پر رات کے وقت (نیکٹوریا) یا معمول سے کم پیشاب کرنا اور پیشاب کرتے وقت دشواری کا سامنا کرنا۔ NIH کی ایک تحقیق کے مطابق، جھاگ دار یا بلبلا پیشاب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پروٹین گردوں سے پیشاب میں رس رہا ہے۔ اگر آپ اپنے پیشاب میں گہرے رنگ کا پیشاب یا خون دیکھیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جب گردوں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ خون کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب میں پروٹین اور خون ظاہر ہونے لگتا ہے۔
جسم کے اعضاء میں سوجن:
جب گردے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تو جسم اضافی سیال کو ختم کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس سے پاؤں، ٹخنوں، ہاتھوں، چہرے اور خاص طور پر آنکھوں کے گرد سوجن ہو سکتی ہے۔ جسم میں سیال جمع ہوجاتا ہے کیونکہ گردے نمک اور پانی کی سطح کو مؤثر طریقے سے منظم نہیں کرسکتے ہیں۔ یہ سوجن زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کے بعد یا رات کے وقت خراب ہو سکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ یا کمزوری:
گردے ایک ہارمون پیدا کرتے ہیں جسے erythropoietin (EPO) کہا جاتا ہے، جو خون کے سرخ خلیوں کی تشکیل میں مدد کرتا ہے۔ 'کڈنی کیئر یو کے' ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، گردے کے افعال میں کمی ای پی او کی پیداوار کو کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے، جو ممکنہ طور پر خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ خون کے سرخ خلیات کی کمی کا نتیجہ مسلسل تھکاوٹ، پٹھوں کی کمزوری اور کم سے کم جسمانی سرگرمی کے بعد بھی توانائی کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تھکاوٹ اتنی شدید ہو سکتی ہے کہ روزمرہ کے کاموں کو انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ گردے کی خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہے۔
جلد پر خارش اور پٹھوں میں درد: جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں، تو فضلہ اور معدنیات (جیسے کیلشیم اور فاسفورس) خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خارش والی جلد (خاص طور پر رات کے وقت) اور ٹانگوں کے پٹھوں میں درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹاکسن اور معدنیات کی سطح میں اتار چڑھاو جلد کے ٹشوز اور پٹھوں کے خلیوں میں جلن کا سبب بنتا ہے۔
واضح طور پر سوچنے میں دشواری:
جب گردے کا فعل کم ہو جاتا ہے تو زہریلے مادے خون کے دھارے میں طویل عرصے تک رہ سکتے ہیں، جس سے دماغی افعال پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس سے توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، بھولنے یا یادداشت کے مسائل، الجھن اور فیصلے کرنے میں دشواری جیسی علامات پیدا ہوسکتی ہیں۔ اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی مستقل طور پر محسوس ہوتا ہے تو، بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
کیا ضرورت سے زیادہ پانی پینا گردوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟
بچپن سے ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وافر مقدار میں پانی پینا اچھی صحت کو فروغ دیتا ہے اور فاضل اشیاء کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ پانی کی بوتل کو ہاتھ میں رکھنا اور وقفے وقفے سے پانی پینا - قطع نظر اس کے کہ کسی کو پیاس لگ رہی ہو - ایک اچھی عادت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم، کچھ لوگ "پانی کے چیلنجز" کے حصے کے طور پر کئی لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم وقت میں بڑی مقدار میں پانی پینا اکثر ایسے چیلنجز کے نام پرانتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ جسم میں سوڈیم کی سطح میں تیزی سے کمی کا سبب بنتا ہے، ایک ایسی حالت جسے hyponatremia یا پانی کا نشہ کہا جاتا ہے۔
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ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ یہ پیاس بجھانے والا سیال اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو ہمارے جسم کے اہم فلٹرز: گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا سا گھریلو جگ اس کی استطاعت سے زیادہ بھر جانے پر گر جاتا ہے، اسی طرح کی صورتحال ہمارے گردوں کے ساتھ بھی پیدا ہوتی ہے۔ پانی پینا محض پیاس بجھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ جسم میں نمک کی مقدار اور خون کے بہاؤ کے توازن کو برقرار رکھنے کا ایک نازک عمل ہے۔ جب یہ توازن بگڑ جاتا ہے، تو ہماری صحت کو بہتر بنانے کی ہماری تمام کوششیں اچھے ہونے کے بجائے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)