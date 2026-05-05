دل کی بیماری سے قبل جسم یہ سات انتباہی نشانیاں ظاہر کرتا ہے ان کو نظر انداز کرنے کی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے
دل جسم کے لیے توانائی کےاہم ذریعے کے طور پر کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن بند ہونے سے قبل کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
Published : May 5, 2026 at 4:45 PM IST
حیدرآباد: دل ہمارے جسم کے مناسب کام کو یقینی بنانے، تمام اعضاء کو آکسیجن اور غذائیت سے بھرپور خون کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے توانائی کے اہم ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم، جب دل کسی بھی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، تو جسم مخصوص سگنل بھیجتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی مراحل میں ان علامات کو پہچاننے سے دل کے دورے یا کارڈیو مایوپیتھی جیسی سنگین پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری ہمیشہ سینے میں شدید درد کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی۔ اکثر اس کی علامات اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں محض تھکاوٹ یا بڑھاپے کے اثرات کے طور پر مسترد کر دیتے ہیں۔ دل سے متعلق سنگین پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ان ابتدائی اور کم معلوم علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ان ابتدائی انتباہی علامات کی نشاندہی کرکے، آپ جلد از جلد طبی مشورہ حاصل کرسکتے ہیں اور صحت کے سنگین مسائل کے خطرے کو کم کرسکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ایسی کئی غیر معروف علامات پر روشنی ڈالی گئی ہے جنہیں ڈاکٹروں کے مطابق کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔
دل کی بیماری کی ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
جبڑے، گردن یا کمر میں تکلیف۔
دل سے متعلق مسائل سے منسلک درد ہمیشہ صرف سینے میں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جبڑے، گردن، کندھوں یا کمر کے اوپری حصے میں تکلیف یا درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان علاقوں کے اعصاب دل سے جڑے ہوتے ہیں۔
غیر معمولی تھکاوٹ
بغیر کسی ظاہری وجہ کے ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا (خاص طور پر ہلکی جسمانی مشقت کے بعد) بعض اوقات ابتدائی انتباہی علامت کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ یہ علامت خواتین میں زیادہ کثرت سے دیکھی جاتی ہے
ٹھنڈا پسینہ
ٹھنڈے پسینے کا اچانک شروع ہونا (خاص طور پر جب آپ ورزش نہیں کر رہے ہیں یا گرم درجہ حرارت کا سامنا نہیں کر رہے ہیں) اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل پر دباؤ ہے۔
ٹانگوں اور پیروں میں سوجن:
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب خون کی گردش خراب ہو جاتی ہے تو ٹشوز کے اندر سیال جمع ہو جاتا ہے۔ جب دل کمزور ہوتا ہے تو خون صحیح طریقے سے نہیں بہہ سکتا، جس کی وجہ سے نچلے اعضاء خاص طور پر ٹخنوں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ اس حالت کو پردیی ورم کے طور پر جانا جاتا ہے۔
سانس لینے میں دشواری:
ماہرین کے مطابق لیٹتے وقت سانس پھولنا یا نیند کے دوران اچانک سانس لینے میں دشواری کا آنا دل کا دورہ پڑنے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس حالت کو آرتھوپینیا کہا جاتا ہے۔ یہ پھیپھڑوں کے اندر بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کی ایک تحقیق کے مطابق:
مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے سے کھانسی، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
طبی مدد کب طلب کی جائے:
ضروری نہیں کہ یہ علامات صرف دل کی بیماری سے پیدا ہوں۔ وہ مختلف طبی حالات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر یہ علامات اچانک ظاہر ہوں، ایک طویل عرصے تک برقرار رہیں، یا ایک ساتھ رونما ہوں، تو فوری طبی مشورہ لینا ضروری ہے۔
بے ترتیب دل کی دھڑکن:
ماہرین کا کہنا ہے کہ دل کی تیز یا بے قاعدہ دھڑکن اس بات کی علامت ہے کہ دل خون پمپ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ علامات دل کی سنگین حالتوں کی نشاندہی کر سکتی ہیں۔
میو کلینک کی طرف سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق دل کی تیز یا بے ترتیب دھڑکن دل کی ناکامی کا باعث بن سکتی ہے۔
ماہرین کیا کہتے ہیں۔
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور میو کلینک جیسی صحت کی تنظیمیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ دل سے متعلق بیماریوں کے درست اور موثر علاج کے لیے جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ علامات ایک شخص سے دوسرے شخص میں نمایاں طور پر مختلف ہو سکتی ہیں۔
دل کے مسائل ہمیشہ واضح علامات کے ذریعے ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ کے جسم میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں پر توجہ دینا - چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ لگیں - ایک اہم فرق کر سکتا ہے۔ جب بھی شک ہو، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے۔