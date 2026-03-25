ٹی بی نہ صرف پھیپھڑوں کو بلکہ دل، گردے اور ہڈیوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے، ان علامات کو بالکل نظر انداز نہ کریں
دنیا بھرمیں ٹی بی کے کل کیسز میں سے تقریباً 27 فیصد بھارت میں ہیں۔ یہاں ہر سال 2.8 ملین نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔
Published : March 25, 2026 at 12:20 PM IST
ٹی بی ایک سنگین متعدی بیماری ہے جو بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس بیماری کو پھیلانے کے ذمہ دار بیکٹیریا ہوا کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں۔ فی الحال، ٹی بی صحت کا ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ تاہم، مناسب طبی علاج کے ساتھ، اس بیماری کو مکمل طور پر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ ایک سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس رپورٹ میں ٹی بی کی علامات، وجوہات، روک تھام اور علاج کو تفصیل سے دریافت کرتے ہیں۔
آج بھی زیادہ تر لوگ بنیادی طور پر ٹی بی کو پلمونری بیماری کے طور پر دیکھتے ہیں - ایک بیماری جو اکثر دائمی کھانسی اور سانس کی قلت سے منسلک ہوتی ہے۔ تاہم، مریضوں کی ایک قابل ذکر تعداد میں پھیپھڑوں سے متعلق کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے، انفیکشن خاموشی سے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ یہ حالت 'ایکسٹرا پلمونری ٹی بی' کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ٹی بی کی یہ شکلیں — جو لمف نوڈس، ہڈیوں اور یہاں تک کہ دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے اور دیر سے تشخیص کی جاتی ہے، جس سے سنگین پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، 2023 میں تقریباً 10.6 ملین افراد ٹی بی سے متاثر ہوئے، جن میں سے تقریباً 15 سے 20 فیصد کیسز ایکسٹرا پلمونری ٹی بی تھے۔ ہندوستان جیسے ممالک میں، ٹی بی کا اور بھی زیادہ ہے، خاص طور پر بچوں، عورتوں اور ان افراد میں جن کی قوت مدافعت کمزور ہے۔ *مائکوبیکٹیریم تپ دق* نامی ایک جراثیم ٹی بی کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ جب ٹی بی کے جراثیم پھیپھڑوں کے اندر زندہ رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو اسے ٹی بی انفیکشن کہا جاتا ہے۔ ٹی بی کا انفیکشن تین مراحل میں سے کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔
ٹی بی انفیکشن کے تین اہم مراحل درج ذیل ہیں:
پہلے مرحلے کو 'پرائمری انفیکشن' کہا جاتا ہے۔ مدافعتی نظام کے خلیے جراثیم کا پتہ لگاتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ مدافعتی نظام ان جراثیم کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے۔ تاہم، بعض صورتوں میں کچھ جراثیم زندہ رہ سکتے ہیں اور بڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں، بنیادی انفیکشن کے دوران کوئی علامات نہیں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ افراد
فلو جیسی علامات کا تجربہ کر سکتے ہیں، جیسے:
ہلکا بخار
تھکاوٹ
کھانسی
لیٹنٹ ٹی بی انفیکشن
ابتدائی انفیکشن کے بعد، ایک مرحلہ عام طور پر آتا ہے جسے 'لیٹینٹ ٹی بی انفیکشن' کہا جاتا ہے۔ مدافعتی نظام کے خلیے پھیپھڑوں کے ٹشو کے گرد ایک دیوار بناتے ہیں، جو اس کے اندر ٹی بی کے بیکٹیریا کو مؤثر طریقے سے سمیٹتے ہیں۔ اگر مدافعتی نظام کامیابی کے ساتھ ان بیکٹیریا کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو وہ مزید نقصان پہنچانے سے قاصر ہیں۔ تاہم، یہ بیکٹیریا زندہ رہتے ہیں۔لیٹنٹ ٹی بی کے انفیکشن کے دوران، کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔
فعال ٹی بی بیماری
فعال ٹی بی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب مدافعتی نظام انفیکشن پر قابو پانے میں ناکام ہوجاتا ہے۔ بیکٹیریا پھر پھیپھڑوں یا جسم کے دیگر حصوں میں بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ فعال ٹی بی کی بیماری ابتدائی انفیکشن کے فوراً بعد پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ عام طور پر ٹی بی انفیکشن کے لیٹنٹ مرحلے کے مہینوں یا سالوں بعد ظاہر ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں فعال ٹی بی کی بیماری کی علامات عام طور پر آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور کئی ہفتوں کے دوران مزید خراب ہو جاتی ہیں۔ ان علامات میں شامل ہو سکتے ہیں...
کھانسی
کھانسی سے خون یا بلغم نکلنا
سینے کا درد
سانس لینے یا کھانسی کے وقت درد
بخار
سردی لگنا۔
رات کو پسینہ آنا
وزن میں کمی
بھوک نہ لگنا
تھکاوٹ
عام طور پر بیمار محسوس کرنا
پھیپھڑوں کے باہر فعال ٹی بی کی بیماری
بیمار محسوس کرنے کا عمومی احساس
انفیکشن کی جگہ کے قریب درد
آواز کے خانے میں فعال ٹی بی کو ایکسٹرا پلمونری (پھیپھڑوں کے باہر ہونے والا) سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی علامات پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والی بیماری سے ملتی جلتی ہیں۔
پھیپھڑوں کے باہر فعال ٹی بی بیماری کی عام جگہیں ہیں...
جگر
گردے
دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد سیال
دل کے پٹھوں
لمف نوڈس نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، پھیپھڑوں سے باہر ہونے والے کیسز میں (ایکسٹرا پلمونری کیسز)، لمف نوڈ ٹی بی سب سے زیادہ رپورٹ ہونے والی قسم ہے۔ یہ عام طور پر گردن یا جسم کے دیگر حصوں میں بغیر درد کے سوجن کے طور پر پیش کرتا ہے، جو کئی مہینوں تک برقرار رہ سکتا ہے۔ بہت سے مریضوں میں، لمف نوڈ ٹی بی خاموشی سے ترقی کرتا رہتا ہے۔ سوجن عام طور پر بے درد ہوتی ہے، اور لوگ اسے اس وقت تک نظر انداز کرتے ہیں جب تک کہ یہ واضح طور پر نظر نہ آئے۔ چونکہ مریض اکثر صحت مند محسوس کرتے ہیں دوسری صورت میں، وہ اکثر طبی مشورہ لینے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس طرح بیماری سنگین صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔
ہڈیاں اور جوڑ اسکیلیٹل ٹی بی (ہڈیوں کی تپ دق)، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کی ٹی بی، بیماری کی ایک اور سنگین شکل ہے۔ مریض عام طور پر کمر میں مستقل درد کی شکایت کرتے ہیں، جسے اکثر پٹھوں میں تناؤ یا عمر بڑھنے سے منسلک کمزوری سمجھا جاتا ہے۔
جلد
خون کی نالیوں کی دیواریں۔
Larynx (وائس باکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے)
ڈاکٹر کو کب دیکھنا ہے۔
ٹی بی کی علامات اکثر دیگر بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو چند دنوں کے آرام کے بعد حل نہیں ہوتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
علاج کیا ہے؟
اگر آپ کو ٹی بی کا ایک لیٹینٹ انفیکشن ہے، تو آپ کو ڈاکٹر دوا کے ساتھ علاج شروع کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر ایچ آئی وی/ایڈز والے افراد کے لیے اہم ہے یا ان لوگوں کے لیے جو دیگر خطرے والے عوامل ہیں جو فعال ٹی بی کی بیماری کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر لیٹنٹ ٹی بی انفیکشن کا علاج تین سے چار ماہ تک رہتا ہے۔ فعال ٹی بی بیماری کا علاج چار، چھ یا نو ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ٹی بی کے علاج کے ماہرین اس بات کا تعین کریں گے کہ کون سی دوائیں آپ کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ آپ کو یہ مانیٹر کرنے کے لیے کہ آیا آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، آپ کو باقاعدہ فالو اپ اپائنٹمنٹس میں شرکت کرنے کی ضرورت ہوگی۔
اپنی دوائیں ضرور لیں
یہ ضروری ہے کہ ہر خوراک کو بالکل تجویز کردہ کے مطابق لیا جائے اور علاج کا مکمل کورس مکمل کریں۔ یہ آپ کے جسم سے بیکٹیریا کو ختم کرنے اور نئے، منشیات کے خلاف مزاحم بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کی گئی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)