زیادہ تر کسانوں کے گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، جانیں گردے کی دائمی بیماری کیوں بڑھ رہی ہے
گرمی اور سورج کی روشنی میں کام کرنا کسانوں میں گردوں کی بیماری کا باعث بن رہا ہے۔ حیران کن تحقیق کے بارے میں جانیں...
Published : November 1, 2025 at 5:05 PM IST
ایک حالیہ تحقیق میں یہ تشویشناک حقیقت سامنے آئی ہے کہ دھوپ میں زیادہ وقت کام کرنے والے کسانوں کو گرمی اور براہ راست سورج کی روشنی کی وجہ سے گردے فیل ہونے کا خطرہ لا حق ہوتا ہے۔ مدراس میڈیکل کالج کے شعبہ یورولوجی کی طرف سے کی گئی اور بین الاقوامی جریدے دی لانسیٹ ریجنل ہیلتھ - ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا ہے،کہ تمل ناڈو میں 5.13 فیصد کسانوں کے گردے فیل ہیں۔
کسان گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا ہیں۔
تمل ناڈو کے کئی گاؤں میں کسانوں میں یہ سنگین مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ ریاست گیر مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 19 میں سے ایک کسان گردے کی دائمی بیماری کا شکار ہے۔ گردے کی بیماری اکثر ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ان کسانوں کو ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، جو تشویشناک ہے۔ اس حالت کو نامعلوم وجہ کی دائمی گردے کی بیماری (سی کے ڈی یو) کہا جاتا ہے۔
جانیں کہ تحقیق نے یہ کیسے ظاہر کیا۔
پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل ہیلتھ کمیشن کی طرف سے فنڈڈ، اس مطالعہ نے تمل ناڈو کو گرمی سے متاثرہ پانچ علاقوں میں تقسیم کیا اور 125 گاؤں کے 3,350 کسانوں کے گردے کے کام کا سروے کیا۔ ان میں سے 17.3 فیصد کے گردے خراب پائے گئے۔ ڈاکٹر گوپال کرشنن نے کہا کہ چونکہ فوری طور پر تصدیق ممکن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے تین ماہ بعد دوبارہ جانچ کی۔ اس وقت تک یہ تعداد 5.31 فیصد تک گر چکی تھی۔ تاہم، یہ حیران کن تھا کہ 50 فیصد متاثرین کی صحت کی کوئی بنیادی وجوہات نہیں تھی، جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، یا جینیاتی بیماریاں ان میں سے کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے۔
ڈاکٹر گوپال کرشنن نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، "لہذا ہم نے چنئی کے سنٹرل ٹیسٹنگ سینٹر میں کسانوں کے خون اور گردے کے کام کے نمونوں کی جانچ کی۔ اس کی بنیاد پر ہم نے تصدیق کی کہ ان کے گردے دائمی فیل تھے۔ نتائج کا موازنہ موسمیاتی مرکز سے گرمی کے اعداد و شمار سے کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کسانوں کے گردے سورج کی روشنی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔"
گرمی کی طویل نمائش کی وجہ سے پانی کی کمی
ڈاکٹر گوپال کرشنن نے بتایا کہ کسانوں، تعمیراتی کارکنوں، سیلز کے نمائندوں، اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے، کیڑے مار دوا چھڑکنے والے، لوہے کی ورکشاپ کے کارکن، اور نمک پین ورکرز جو کہ گرمی میں دن میں کئی گھنٹے باہر کام کرتے ہیں، پانی تیزی سے کم ہو جاتا ہے، جس سے گردے کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیق میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شدید گرمی اور پانی کی کمی نے تمل ناڈو کے کسانوں میں گردے کی دائمی بیماری (CKDu) کے خطرے کو بڑھا رہی ہے۔
احتیاطی تدابیر
پانی کی کمی کے باوجود پیشاب کی پیداوار کم نہیں ہوتی۔ ابتدائی مراحل میں، کوئی علامات نہیں ہیں. مزید یہ کہ اس بیماری کے بارے میں عوام میں شعور کم ہے۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ زرعی مزدور، تعمیراتی کارکن اور دیگر جو روزانہ دھوپ میں زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں انہیں پانی کی مناسب مقدار کو یقینی بنانا چاہیے۔
وہ تجویز کرتے ہیکہ جو لوگ باقاعدگی سے دھوپ میں کام کرتے ہیں انہیں یوریا، کریٹینائن، جی ایف آر، اور خون کے خلیات اور پیشاب کے عمومی ٹیسٹ کروانے چاہئیں، چاہے انہیں معمولی تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ مزید برآں، وہ کہتے ہیں، تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ تمباکو کا رس پیتے نہیں بلکہ تمباکو چباتے ہیں وہ بھی گردے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کھلی ہوا میں کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں آلودگی کی سطح زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔
اگر کسان اور مزدور مسلسل دو گھنٹے دھوپ میں کام کرتے ہیں تو انہیں 20 منٹ سائے میں آرام کرنا چاہیے اور پانی کی کمی سے بچنے کے لیے وافر مقدار میں پانی پینا چاہیے۔ تاہم، کسی بھی بوتل کے مائعات، جیسے سافٹ ڈرنکس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور صرف تازہ پانی اور چھاچھ پینا چاہیے۔
ابتدائی روک تھام
تمل ناڈو کے سرکاری ہسپتال گردے کے مریضوں کے لیے ڈائیلاسز کی پیشکش کرتے ہیں۔ "پیپلز ہیلتھ" پروگرام کے تحت ہوم ڈائیلاسز بھی دستیاب ہے۔ ڈاکٹر گوپال کرشنن نے کہا کہ جو لوگ دھوپ میں، یہاں تک کہ کھیتوں میں بھی زیادہ وقت گزارتے ہیں، انہیں سال میں ایک بار اپنے گردوں کا معائنہ کرانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اگر گردے کے مسائل کا جلد پتہ چل جائے تو نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔