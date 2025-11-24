کولیسٹرول کی سطح بڑھنے سے آپ کے جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ وقت پر معلوم کرلیں ورنہ...
جسم میں کولیسٹرول کی سطح بڑھنے سے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں۔ ہائی کولیسٹرول کی علامات کے بارے میں جانیں۔
Published : November 24, 2025 at 12:14 PM IST
حیدرآباد: ہائی کولیسٹرول سب سے عام صحت کے مسائل میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ کئی دیگر سنگین بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب جسم میں کولیسٹرول کی سطح زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اکثر اسے جلدی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے صحت کے کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں جن میں دل کے مسائل بھی شامل ہیں۔ اس مضمون میں، اسباب، علامات اور ہائی کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کھائیں اس کے بارے میں جانیں۔
کولیسٹرول کیا ہے؟
کولیسٹرول ایک موم جیسا مادہ ہے جو خون میں موجود ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کو کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خلیات کی تشکیل، وٹامن ڈی اور ہارمون کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاہم، اگر کولیسٹرول کی سطح بہت زیادہ ہوجائے تو، یہ بہت سے صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔
عام طور پر، جسم میں کولیسٹرول کی دو قسمیں ہوتی ہیں
برا کولیسٹرول اور اچھا کولیسٹرول۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خراب کولیسٹرول کی زیادہ مقدار شریانوں میں پلاک جمع ہونے کا باعث بنتی ہے جو دل کی بیماری اور فالج کا باعث بنتی ہے۔ تاہم سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کی ایک تحقیق کے مطابق اچھا کولیسٹرول دل کی بیماری اور فالج کا خطرہ کم کرتا ہے۔
جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کتنی ہونی چاہیے
|بہترین کولیسٹرول کی سطح
|کل کولیسٹرول
|تقریباً 150 ملی گرام/ڈی ایل
|خراب کولیسٹرول
|تقریباً 100 ملی گرام/ڈی ایل
|اچھا کولیسٹرول
مردوں میں کم از کم 40 ملی گرام/ڈی ایل
خواتین میں 50 ملی گرام/ڈی ایل
|ٹرائگلیسرائڈز
|150 ملی گرام/ڈی ایل سے کم
کولیسٹرول کی اس مقدار کا جسم میں ہونا ضروری
|ہائی کولیسٹرول کی علامات
|گردن کے پچھلے حصے میں درد
|ٹانگوں میں درد یا بے حسی
|دل کی شرح میں تبدیلیاں
|سانس لینے میں دشواری
|جلد کی تبدیلیاں
|جبڑے کا درد
|سینے کا درد
|چکر آنا
|تھکاوٹ
|سُوجن
کیا ہے ہائی کولیسٹرول کی علامات؟
کون ہائی کولیسٹرول حاصل کرتا ہے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض صحت کی حالتیں، جیسے ٹائپ ٹو ذیابیطس اور موٹاپا، ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ طرز زندگی کے عوامل، جیسے سیر شدہ اور ٹرانس چربی والی غذا کھانا، کافی جسمانی سرگرمی نہ کرنا اور بہت زیادہ الکحل پینا، بھی ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ مزید برآں، ان کا کہنا ہے کہ ہائی کولیسٹرول کی خاندانی تاریخ والے افراد کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ Medlineplus.gov کے مطابق، ایسے شخص کے لیے صبح کے وقت کھانا ہائی کولیسٹرول کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
1
اخروٹ
اخروٹ میں بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ ناشتے میں چند اخروٹ کھانے سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ وہ دل کی بیماری کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں۔
2
بادام اور مونگ پھلی
ماہرین کا کہنا ہے کہ بادام اور مونگ پھلی کا باقاعدہ استعمال اچھے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے اور برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے۔
ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کی طرف سے ایک مطالعہ
پتہ چلا کہ روزانہ 2 اونس بادام کھانے سے خراب کولیسٹرول 5 فیصد کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان میں اضافی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو دل کی حفاظت کرتے ہیں۔
3
زیتون کا تیل
ماہرین کا کہنا ہے کہ زیتون کا تیل نہ صرف صحت بلکہ دل کے لیے بھی اچھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیل اچھے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے۔
4
سن کے بیج
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ننھے بیج اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں، جو دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
5
ورزش
ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح کی سیر یا ورزش خون میں اچھے کولیسٹرول کی سطح کو بڑھا سکتی ہے۔ باقاعدگی سے ایروبک ورزش خراب کولیسٹرول کو کم کر سکتی ہے۔
6
اورنج جوس
نیشنل ہیلتھ سروس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک گلاس اورنج جوس جو وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، صبح سب سے پہلے پینا کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نارنجی میں فلیوونائڈز ہوتے ہیں جو خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
(ڈسکلیمر، اعلان دستبرداری: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)