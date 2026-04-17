شک کرنا اور بھول جانا کسی سنگین بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، جانیے ماہرین کیا کہتے ہیں؟
ڈیمینشیا ایک اصطلاح ہے جو کئی بیماریوں کے لیے مستعمل ہے جو یادداشت اور روزمرہ کے کام انجام دینے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔
Published : April 17, 2026 at 10:36 AM IST
حیدرآباد: ڈیمینشیا دماغی امراض (سنڈروم) کا ایک گروپ ہے جو آہستہ آہستہ یادداشت، سوچ اور روزمرہ کی سرگرمیوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور دماغی خلیات کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سوچنے، یاد رکھنے اور روزمرہ کے کام انجام دینے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ ڈیمینشیا کی سب سے عام وجہ الزائمر کی بیماری ہے۔ ڈیمینشیا عمر بڑھنے کا ایک عام حصہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عارضہ ہے جو دماغی خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے اور یہ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ اس کی ابتدائی علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے افراد کو بروقت طبی مشورہ اور مدد حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ڈیمینشیا کی علامات
ڈیمینشیا کی ابتدائی علامات میں حالیہ واقعات کا بار بار بھول جانا، روزمرہ کے کاموں میں دشواری، نام یا الفاظ یاد رکھنے میں ناکامی، وقت اور جگہ کے بارے میں الجھن اور اچانک موڈ میں تبدیلی شامل ہیں۔ الزائمر ایسوسی ایشن اور دیگر صحت کی تنظیموں کے مطابق، ابتدائی تشخیص کے لیے ان علامات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ڈیمینشیا کی علامات وجہ کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ جن میں عام علامات میں شامل ہیں...
علمی تبدیلیاں
- بصری اور مقامی صلاحیتوں کے ساتھ مشکلات، جیسے ڈرائیونگ کے دوران راستہ بھٹک جانا
- یادداشت کا نقصان، جسے عام طور پر دوسرے نوٹس کرتے ہیں
- گائیڈڈ کوآرڈینیشن اور نقل و حرکت پر کنٹرول نہ ہونا۔
- بات چیت کرنے یا الفاظ تلاش کرنے میں دشواری
- پیچیدہ کاموں کو انجام دینے میں دشواری
- منصوبہ بندی اور تنظیم میں دشواری
- مشکل کام کرنے میں دشواری
- ہلنے ہلانے میں دشواری
- کنفیوزن اور الجھن
نفسیاتی تبدیلیاں (سائیکولاجیکل)
- ایسی چیزوں کو دیکھنا جو وہاں نہیں ہیں، جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں
- ایسا رویہ جو حالات کے موافق نہ ہو
- شک کرنا، جسے پیرانویا کہتے ہیں
- شخصیت میں تبدیلی
- بے سکونی
- بے چینی
- ڈپریشن
ابتدائی علامات ہر شخص میں مختلف
ڈبلیو ایچ او کے مطابق، ڈیمینشیا کی ابتدائی علامات ہر شخص میں مختلف ہوتی ہیں اور دیگر طبی یا نفسیاتی حالات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا، یہ ضروری ہے کہ آپ خود تشخیص نہ کریں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ان میں سے کئی علامات کا باقاعدگی سے سامنا کر رہا ہے، تو مناسب تشخیص اور مشورے کے لیے صحت سے متعلق پیشہ ور سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ابتدا ہی میں پتہ لگانے سے بہتر علاج اور زندگی کا بہتر معیار بن سکتا ہے۔
ڈیمینشیا کا خطرہ کیسے بڑھتا ہے؟
- عمر (65 سال اور اس سے زیادہ عمر والوں میں زیادہ عام)
- سماجی طور پر لوگوں سے الگ رہنا
- جسمانی طور پر غیر فعال ہونا
- ہائی بلڈ پریشر (ہائیپر ٹینشن)
- ہائی بلڈ شوگر (ذیابیطس)
- تمباکو نوشی یا اسموکنگ
- شراب کا زیادہ استعمال
- زیادہ وزن یا موٹاپا
- ڈپریشن
ڈیمینشیا لوگوں کو کئی طریقوں سے متاثر کرتا ہے
ڈیمینشیا ایک ایسا سنڈروم ہے جو کئی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عصبی خلیات کو تباہ کر دیتا ہے اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے عام طور پر سمجھنے کی صلاحیت (یعنی سوچنے کی صلاحیت) میں حیاتیاتی (بایولاجیکل) عمر بڑھنے کے عام نتائج سے زیادہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگرچہ شعور متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت میں کمی عام طور پر موڈ، جذباتی کنٹرول، رویے یا حوصلہ افزائی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ڈیمینشیا کا گہرا اثر ہوتا ہے، جو نہ صرف متاثرہ فرد کو بلکہ ان کے خاندان اور دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی جسمانی، ذہنی، سماجی اور مالی طور پر متاثر کرتا ہے۔
نوٹ: دھیان میں رکھنے والی اہم بات، ڈیمینشیا کے بارے میں معلومات کی کمی اور غلط فہمی کی وجہ سے، اس کی علامات کو اکثر عمر بڑھنے یا دماغی بیماری کا ایک عام حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لیوی باڈی ڈیمینشیا اور دیگر اقسام کی غلط تشخیص ہوتی ہے۔ ڈیمینشیا کوئی عام بیماری نہیں ہے، لیکن یہ دماغی افعال میں کمی کا سبب بن سکتی ہے، الزائمر سب سے زیادہ عام ہے۔ ڈاکٹر سے بروقت مشورہ اور درست معلومات اس کے انتظام میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔
