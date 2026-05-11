شوگر کنٹرول: میڈیکل سائنس میں ایک نئی چھلانگ، اب ٹیکنالوجی کرے گی شوگر کا مقابلہ
ہندوستان میں لوگ تیزی سے ذیابیطس کا شکار ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے ایک انوکھا علاج تیار کیا ہے۔
Published : May 11, 2026 at 12:57 PM IST
لکھنؤ: ہندوستان کو دنیا میں ذیابیطس کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق ملک میں 100 ملین سے زائد بالغ افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ تقریباً 150 ملین لوگ پری ذیابیطس ہیں اور علاج یا احتیاطی تدابیر کے بغیر ان میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ملک کے ذیابیطس کے مریضوں میں سے تقریباً 35 ملین اپنی حالت سے لاعلم ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دیگر سنگین بیماریوں کا خطرہ لاحق ہے۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ شوگر کے مریضوں کی تعداد دیہی علاقوں کے مقابلے شہری علاقوں میں دگنی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ بین الاقوامی ذیابیطس فیڈریشن کے مطابق، دنیا بھر میں 830 ملین سے زائد افراد اس بیماری کا شکار ہیں۔ جہاں یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے وہیں دنیا بھر کے طبی سائنسدان اس سے بچاؤ کے لیے نئے حل تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔
حال ہی میں، کچھ علاج جو اس بیماری کے علاج میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں پہلے ہی مارکیٹ میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر جلد ہی آنے کی امید ہے۔ کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی، لکھنؤ کے پروفیسر ڈی ہمانشو نے اس بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں کہ ملک اور دنیا میں ذیابیطس کے لیے کون سے نئے علاج تیار کیے جا رہے ہیں اور وہ کس کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔
سوال: مصنوعی لبلبہ (کلوزڈ لوپ سسٹم) کیا ہے؟ یہ کس کے لیے مفید ہو گا؟
جواب: جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو شوگر آنتوں کے ذریعے جذب ہو جاتی ہے اور ہمارا لبلبہ فوراً فعال ہو کر شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین جاری کرتا ہے۔ فی الحال، انسولین انجیکشن کے ذریعے ذیابیطس کے مریضوں کو بیرونی طور پر دی جاتی ہے، لیکن ایک مصنوعی لبلبہ ایک بند لوپ میں اندرونی طور پر ضرورت کے مطابق انسولین فراہم کر سکتا ہے۔
ایک طرح سے، یہ نظام اس فعل کی نقل کرتا ہے جو جسم خود انجام دے رہا تھا۔ اسی لیے اسے مصنوعی لبلبہ کہا جاتا ہے۔ لبلبہ وہ غدود ہے جو ہمارے جسم میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ نظام قدرتی نظام سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مستقبل میں، یہ نظام ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت اچھا کام کر سکتا ہے۔
سوال: اسمارٹ انسولین پین کیا ہیں اور وہ مریضوں کے لیے کیسے کام کرتے ہیں؟
جواب: معیاری انسولین قلم موجود ہیں، جو عام طور پر انسولین کے انتظام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں مارکیٹ میں اسمارٹ انسولین پین بھی دستیاب ہیں۔ یہ سمارٹ انسولین قلم خود بخود بلڈ شوگر کی پیمائش کرتے ہیں اور اس کے مطابق انسولین کی مطلوبہ خوراک فراہم کرتے ہیں۔ یہ مریض کو ایک ہی تشخیص اور درست دوا حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
غذائی ذیابیطس کی سطح میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ یہ قلم اس صورت حال میں انتہائی مفید ہے، کیونکہ یہ جسم کی ضروریات کے مطابق ادویات فراہم کر سکتا ہے۔ مریض ایک ایپ کے ذریعے اپنے موبائل فون سے رابطہ کرتا ہے اور رپورٹس وصول کرتا ہے۔ یہ بازار میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔
سوال: Semaglutide جیسی دوائیں نہ صرف بلڈ شوگر کو کم کرتی ہیں بلکہ دل اور گردوں کی حفاظت میں بھی بہت موثر ہیں۔ یہ کتنا درست ہے؟
جواب: Semaglutide نامی یہ دوائیں ان دنوں خبروں میں ہیں۔ اس طرح کی دوائیں پہلے بھی دستیاب رہی ہیں لیکن مارکیٹ میں آنے والی تازہ ترین ادویات میں وزن کم کرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ زیادہ تر لوگ ذیابیطس ٹائپ ٹو کا شکار ہوتے ہیں اور ان مریضوں کو ان کے وزن کی وجہ سے بلڈ شوگر زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ ادویات وزن کم کرتی ہیں، شوگر کی سطح بھی کم ہوتی ہے۔ ذیابیطس کی دوائیں بھی کم ہوجاتی ہیں۔
یہ ادویات دل اور گردے کی حفاظت کے لیے بھی موثر ہیں۔ Semaglutide کے پیٹنٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ اسے ہفتے میں ایک بار انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ عام شکل میں اس کی دستیابی کے ساتھ، اس دوا کی قیمت پہلے کی نسبت نمایاں طور پر کم ہو جائے گی، جس سے یہ لوگوں کے لیے زیادہ سستی ہو جائے گی۔ تاہم، یہ صرف ان لوگوں کے لئے سفارش کی جاتی ہے جن کا وزن زیادہ ہے. اس کے فوائد صرف اس صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب آپ صحت مند غذا اور ورزش کے معمولات کو برقرار رکھیں۔
سوال: مسلسل گلوکوز مانیٹر (سی جی ایم) مشین کے کیا فوائد ہیں اور یہ کن مریضوں کے لیے مفید ہے؟
جواب: جن لوگوں کے بلڈ شوگر کا کنٹرول خراب ہے ان سے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ گلوکوومیٹر سے اپنے بلڈ شوگر کو چیک کریں۔ اس کے لیے دن میں 3-4 بار سوئی چبھنی پڑتی ہے۔ حال ہی میں ایک نئی مشین سامنے آئی ہے، جسے کنٹینیوئس گلوکوز مانیٹر (سی جی ایم) کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی چپ ہے جو بازو میں لگائی گئی ہے۔ مزید برآں، باہر ایک آلہ موجود ہے جو چپ کا استعمال کرتے ہوئے 24 گھنٹے مریض کے بلڈ شوگر کو مانیٹر کرتا ہے۔ چپ بلوٹوتھ کے ذریعے ڈیوائس سے منسلک ہے اور تمام ڈیٹا فی گھنٹہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس سے بار بار سوئی چبھنے کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ یہ اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے کہ دوا کو کب بڑھانا یا کم کرنا ہے۔ یہ آلہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا بہت آسان بناتا ہے۔
سوال: اس وقت ہفتہ وار انسولین پر کام جاری ہے۔ یہ کتنا موثر ہے؟
جواب: اسے 'اچھی طرح سے کام کرنے والی انسولین' کہا جاتا ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے ہفتے میں ایک بار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ انسولین کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مریض منتخب کرتے ہیں کہ کون سی انسولین لگانی ہے۔ تحقیق جاری ہے اور جلد ہی دستیاب ہونے کی امید ہے۔
سوال: سٹیم سیل تھراپی کیا ہے؟ کیا یہ طریقہ مستقبل میں ٹائپ 2 ذیابیطس کو ریورس کر سکتا ہے؟
جواب: ہمارے لبلبے میں بیٹا خلیات ہوتے ہیں۔ ان سے انسولین خارج ہوتی ہے۔ اسٹیم سیلز سے بیٹا سیل بنانے کے لیے کئی مقامات پر تحقیق جاری ہے، جس سے جسم خود بخود انسولین کو ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ یہ تحقیق ابھی تک علاج کے مرحلے تک نہیں پہنچی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ علاج ذیابیطس کے مریضوں کے لیے دستیاب ہوجائے۔
سوال: کیا AI شوگر کی سطح کی پیش گوئی کرنے اور پیچیدگیوں کا پتہ لگانے میں مدد کر رہا ہے؟
جواب: اس مسئلے پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر کافی تحقیق ہو رہی ہے۔ شوگر کی علامات کی بنیاد پر اے آئی (مصنوعی ذہانت) ماڈل تیار کیے جا رہے ہیں۔ AI جلد ہی خوراکیں ترتیب دینے میں بہت کارآمد ثابت ہوگا۔
سوال: ایمس، دہلی میں مریضوں پر کامیاب 'میٹابولک سرجری' کی گئی۔ یہ سرجری کس کے لیے مفید ہو سکتی ہے؟
جواب: سرجری ان لوگوں پر کی جاتی ہے جن کی شوگر لیول بہت زیادہ ہو اور اسے دوائیوں سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جن کا وزن زیادہ ہے انہیں بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سرجری ملک میں کئی جگہوں پر کی جاتی ہے۔ KGMU کے کچھ ڈاکٹر بھی اسے انجام دیتے ہیں۔ یہ سرجری ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں بہت موثر ہے جن کا وزن زیادہ ہے۔
سوال: کیا نئی ادویات اور سرجری کے لیے مریضوں کو سخت غذا اور ورزش پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی؟
جواب: میں کہوں گا کہ لوگوں کو ورزش اور خوراک پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہمارے جوڑوں اور پٹھوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ دوا اور علاج بیماری کے بعد کا معاملہ ہے۔ اگر لوگ صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں تو ان ادویات کی ضرورت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔
سوال: ذیابیطس کے نئے علاج کے بارے میں بتائیں جو مریضوں کو خاصی راحت فراہم کر سکتے ہیں؟
جواب: وہ دوائیں جو جلد ہی مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی، جو وزن کم کرنے کو بھی فروغ دیتی ہیں، ان سے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں کے لیے خاصی ریلیف ملنے کی امید ہے۔ عام شکل میں دستیاب ہونے کی وجہ سے یہ عام آدمی کے لیے قابل رسائی ہوں گے اور ذیابیطس اور موٹاپے جیسی بیماریوں سے بھی نجات دلائیں گے۔ مصنوعی لبلبہ بھی مریضوں کو خاصی راحت فراہم کرے گا۔ پھر بھی، لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے اپنے طرز زندگی پر توجہ دینا ہوگی۔