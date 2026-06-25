سینے، جبڑے اور کندھوں میں اچانک درد نہ صرف ہارٹ اٹیک بلکہ پیری کارڈائٹس کی بھی علامت
شدید پیری کارڈائٹس کی ایک عام علامت سینے میں درد ہے۔ یہ درد اچانک شروع ہو سکتا ہے۔ تفصیل سے جانیں
Published : June 25, 2026 at 1:15 PM IST
بدلتی ہوئی طرز زندگی تناؤ اور ناقص غذائی عادات کی وجہ سے دل کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سینے میں درد ایک عام مسئلہ ہے لیکن اسے محض گیس یا تیزابیت کہہ کر مسترد کرنا خطرناک ہوسکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سینے میں درد ہمیشہ دل کے دورے کا اشارہ نہیں دیتا۔ سینے میں شدید درد بھی پیری کارڈائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ پیری کارڈائٹس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں تفصیل سے جاننے کے لیے پڑھیں۔
پیریکارڈائٹس کیا ہے؟
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق، پیریکارڈائٹس اس وقت ہوتی ہے جب پیریکارڈیم دل کے گرد حفاظتی جھلی پرسوجن ہو جاتی ہے۔ یہ سوزش اور جلن پیری کارڈیم کی تہوں کو ایک دوسرے کے خلاف رگڑنے کا سبب بنتی ہے، جو ممکنہ طور پر شدید علامات کا باعث بنتی ہے جو روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ پیریکارڈائٹس شدید سے دائمی تک ہوسکتی ہے، اور علامات ہر مریض میں مختلف ہوتی ہیں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ پیریکارڈائٹس بعض اوقات مایوکارڈائٹس (دل کے پٹھوں کی سوزش) کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور دونوں حالتوں کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو پیریکارڈائٹس اور مایوکارڈائٹس دونوں ہیں، تو اس حالت کو بعض اوقات مایوپیریکارڈائٹس بھی کہا جاتا ہے۔
دل کے ارد گرد کی تھیلی (پیریکارڈیم) سوجن اور جلن ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر معاملات میں، حالت ہلکی ہوتی ہے اور اس کا علاج ادویات اور آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، چونکہ علامات دل کے دورے کی علامات کی نقل کر سکتی ہیں، اس لیے مناسب تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔
پیریکارڈائٹس کی علامات کیا ہیں؟
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق، شدید پیریکارڈائٹس کی ایک عام علامت سینے میں درد ہے۔ یہ درد اچانک شروع ہو سکتا ہے۔ یہ اکثر سینے کے بیچ میں یا بائیں جانب محسوس ہوتا ہے اور ایک یا دونوں کندھوں تک پھیل سکتا ہے۔ درد عام طور پر اس وقت بڑھ جاتا ہے جب کسی کی پیٹھ پر چپٹا لیٹ جاتا ہے اور اکثر بیٹھنے اور آگے جھکنے سے آرام ہوتا ہے۔
شدید پیری کارڈائٹس کی دیگر علامات میں شامل ہیں:
ہلکا، وقفے وقفے سے بخار اور کمزوری۔
سانس میں کمی
کھانسی اور نگلنے میں دشواری
گرمی اور کپکپاہٹ محسوس کرنا
متلی
چکر آنا۔
آپ کو دل کی دھڑکن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، پھڑپھڑا رہا ہے، یا بہت زور سے یا تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ دھڑکن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ صرف پیری کارڈائٹس تک ہی محدود نہیں ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو سینے میں درد یا دھڑکن کا سامنا ہو تو فوری طور پر ہنگامی خدمات کو کال کریں۔ کسی بھی علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
پیری کارڈائٹس کی کیا وجہ ہے؟
پیریکارڈائٹس عام طور پر درج ذیل کی وجہ سے ہوتا ہے:
وائرس (جیسے فلو یا COVID-19) یا کوئی اور انفیکشن
سوزش
غیر معمولی معاملات میں، پیریکارڈائٹس کی وجہ سے بھی ہوسکتا ہے:
سینے کی چوٹ - مثال کے طور پر، کار حادثے کے بعد، دل کی سرجری، یا دل کا دورہ
دیگر صحت کے مسائل، جیسے کینسر، گردے کی خرابی، یا غیر فعال تھائیرائیڈ
کچھ دوائیں یا ویکسین
بعض اوقات، پیریکارڈائٹس کی وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا؛ یہ idiopathic pericarditis کے طور پر جانا جاتا ہے. یہ حالت پریشان کن اور چیلنجنگ ہو سکتی ہے۔
پیریکارڈائٹس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟
پیریکارڈائٹس کی تشخیص مشکل ہوسکتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے سینے میں دھڑکن سنیں گے، کیونکہ پیری کارڈائٹس ان آوازوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔
آپ درج ذیل ٹیسٹوں سے بھی گزر سکتے ہیں:
انفیکشن اور سوزش کا پتہ لگانے کے لیے خون کے ٹیسٹ
الیکٹرو کارڈیوگرام (ECG)
ایکو کارڈیوگرام (ایکو)
سینے کا ایکسرے
آپ کا کارڈیک ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین بھی ہوسکتا ہے۔
پیریکارڈائٹس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟
پیری کارڈائٹس کا علاج بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ علاج میں شامل ہوسکتا ہے...
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سوزش والی درد کش ادویات، جیسے آئبوپروفین
اینٹی بائیوٹکس، اگر پیریکارڈائٹس بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔
بہت ہی غیر معمولی معاملات میں، اگر علامات برقرار رہیں اور خراب ہو جائیں، تو 'پیریکارڈیل ونڈو' کے طریقہ کار کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سرجری ہے جو دل کے گرد سوجن پرت سے سیال نکالنے کے لیے کی جاتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)