سوکروس، گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے؟ شیرخوار بچوں کی خوراک میں کون سی شکر قدرتی طور پر پائی جاتی ہے؟
کم عمری سے ہی میٹھی چیزیں کھانے کی عادت کی وجہ سے بچے بعد میں ترکاریاں نہیں کھاتے ہیں
Published : November 6, 2026 at 8:22 AM IST
زندگی کے پہلے سال کے دوران شیر خوار بچے کو ملنے والی غذائیت اس کی مجموعی نشوونما کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ پہلا سال بچے کی جسمانی، ذہنی اور فکری نشوونما کے لیے انتہائی اہم ترین دور ہوتا ہے۔ اس دوران، فراہم کردہ غذائیت کا بنیادی مقصد جسمانی نشوونما میں مدد دینا، دماغی نشوونما کو فروغ دینا اور نشوونما پاتے ہوئے نظامِ انہضام کی حفاظت کرنا ہے۔
حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹلز میں کنسلٹنٹ ماہرِ اطفال اور نوزائیدہ بچوں کے ماہر ڈاکٹر بی پرشانت بابو کا کہنا ہے کہ شیر خوار بچے کی خوراک میں موجود شکر کی اقسام کے بارے میں آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے—اگرچہ بہت سے والدین شاید اس بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ تمام اقسام کی شکر ایک جیسی نہیں ہوتیں؛ ہر ایک کا بچے کے جسم پر الگ اثر ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیر خوار بچوں کی خوراک میں پائی جانے والی شکر کی تین عام اقسام کس طرح کام کرتی ہیں...
لیکٹوز
نوزائیدہ بچوں کے لیے قدرتی شکر
ڈاکٹر بی پرشانت بابو بتاتے ہیں کہ لیکٹوز وہ بنیادی شکر ہے جو ماں کے دودھ اور بچوں کے لیے تیار کردہ عام فارمولا دودھ میں پائی جاتی ہے۔ یہ زندگی کے ابتدائی چند مہینوں کے لیے بہترین انتخاب ہے، کیونکہ نوزائیدہ بچے کا نظامِ انہضام خاص طور پر اسے آسانی سے ہضم کرنے کے لیے ہی تشکیل پایا ہوتا ہے۔
مسلسل توانائی:
کاربوہائیڈریٹ ہونے کے ناطے، یہ توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، جو جسمانی نشوونما اور دماغ کی تیز رفتار نشوونما، دونوں میں معاونت کرتا ہے۔
نظامِ انہضام کے لیے مفید: آنتوں میں موجود بیکٹیریا لیکٹوز کو خمیر کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ماں کے دودھ میں پائے جانے والے 'ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز اہم 'پری بائیوٹکس کے طور پر کام کرتے ہیں، جو صحت مند نظامِ انہضام اور مضبوط مدافعتی نظام کو فروغ دیتے ہیں۔ معدنیات کا بہتر جذب: یہ جسم کو کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، جو ہڈیوں کی نشوونما کے لیے ناگزیر ہے۔
ہلکی مٹھاس: یہ بچے کے ذائقے کی حس کو بہت زیادہ میٹھے ذائقوں کا عادی نہیں بناتی۔
سوکروس ابتدائی قدرتی غذا کا حصہ نہیں
ڈاکٹر بی پرشانت بابو کے مطابق، سوکروس وہ چینی ہے جو عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے (ٹیبل شوگر)۔ یہ گلوکوز اور فرکٹوز کی ایک ایک اکائی سے مل کر بنتی ہے۔ یہ ماں کے دودھ میں قدرتی طور پر موجود نہیں ہوتی، اور شیر خوار بچوں کو اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ عام طور پر، یہ بچے کی خوراک میں میٹھے اناج (سیریلز)، بسکٹ اور مشروبات کے ذریعے شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ کچھ مخصوص طبی فارمولوں (میڈیکل فارمولاز) میں سوکروس کی معمولی مقدار ہو سکتی ہے، لیکن ایسا صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی کیا جانا چاہیے۔
ذائقے کی ترجیحات: چھوٹی عمر سے ہی میٹھی اشیاء کھانے کی عادت ڈالنے سے بچے کے لیے بعد میں کم ذائقے والی غذائیں، جیسے کہ سبزیاں، قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
دانتوں کی صحت: میٹھے مشروبات کا استعمال خاص طور پر دانتوں کے خراب ہونے کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔
'خالی' کیلوریز : یہ توانائی تو فراہم کرتی ہیں لیکن ان میں غذائیت نہیں ہوتی۔ یہ دودھ یا دیگر صحت بخش اور غذائیت سے بھرپور غذاؤں کی جگہ لے سکتی ہیں۔
فرکٹوز : یہ پھلوں میں پائی جانے والی ایک قسم کی شکر ہے؛ تاہم، اس کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔
ڈاکٹر بی پرشانت بابو بتاتے ہیں کہ فرکٹوز پھلوں اور شہد میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عام طور پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب بچے کو ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی ہے، جو کہ عموماً چھ ماہ کی عمر کے آس پاس ہوتا ہے۔ مکمل پھلوں کو مسل کر کر کے) دینا ایک بہترین انتخاب ہے، کیونکہ اس سے ضروری فائبر اور وٹامنز حاصل ہوتے ہیں۔
جوس کے بجائے مکمل پھل دیں: جوس میں فائبر کے فوائد کے بغیر، چینی کی ایک بڑی مقدار فوری طور پر جسم میں پہنچ جاتی ہے۔
ایک سال سے کم عمر بچوں کو شہد دینے سے گریز کریں: اس میں ایسے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جو شیر خوار بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔
ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں: کچھ بچے فرکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر پھل یا میٹھی اشیاء کھانے کے بعد بچے کو بار بار الٹی آئے، پسینہ آئے، وہ سستی یا نڈھال محسوس کرے، یا غیر معمولی طور پر چڑچڑا ہو جائے، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
والدین کے لیے عملی مشورے
پہلے چھ ماہ تک صرف ماں کا دودھ پلانے سے بچے کی چینی (شوگر) کی ضروریات لیکٹوز اور ایچ ایم اوز ہیومن ملک اولیگوسیکرائڈز) جیسے اجزاء کے ذریعے پوری ہو جاتی ہیں۔
بچے کو پھل ایک وقت میں ایک ہی دیں چاہے وہ ثابت ہوں یا مسلے ہوئے کیے ہوئے)۔
بچوں کے لیے تیار کردہ غذاؤں کے لیبلز کو چیک کریں کہ آیا ان میں سوکروس، شہد یا سیرپ (شربت) تو شامل نہیں ہیں۔
بچوں میں چڑچڑاپن یا گیس کا ہونا بہت کم ہی 'لیکٹوز انٹالرنس' کی علامت ہوتا ہے۔ مسائل جیسے کھانا کھلانے کی پوزیشن، ہوا نگلنا، یا دیگر عوامل زیادہ عام وجوہات ہیں۔ اپنے بچے کے فارمولے کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے ماہر اطفال سے مشورہ کریں۔
مختصر یہ کہ لییکٹوز بچے کی خوراک کا ایک قدرتی اور ضروری حصہ ہے، جب کہ سوکروز اور فرکٹوز کو بعد میں اور کم مقدار میں متعارف کرایا جانا چاہیے۔ ابتدائی رہنمائی بچوں کو کھانے کی صحت مند عادات پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے جو زندگی بھر چل سکتی ہے۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ براہ کرم ان سفارشات میں سے کسی پر عمل کرنے سے پہلے کسی پیشہ ور سے مشورہ کریں۔