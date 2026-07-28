مانسون کے دوران فالج کا خطرہ: ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کو محتاط رہنے کی ضرورت کیوں؟
مانسون بھلے خوشگوار ہوتا ہے تاہم اگرکسی کی صحت کا مناسب خیال نہ رکھا جائے تو یہ مختلف بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔
Published : July 28, 2026 at 10:36 AM IST
مانسون کی آمد کے ساتھ ہی زیادہ تر لوگ وائرل انفیکشن، کھانسی، نزلہ اور اسہال جیسی بیماریوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ تاہم پہلے سے ہی فالج کے خطرے سے دوچار افراد خاص طور پر جو ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول، یا دل کی بیماری میں مبتلا ہیں۔اس مدت کے دوران اضافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر ارون شاہ ایک مشہور نیورولوجسٹ اور ممبئی کے سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کے شعبہ نیورو سائنسز کے ڈائریکٹر، بتاتے ہیں کہ مانسون کے دوران درجہ حرارت اور نمی میں اچانک اتار چڑھاؤ بلڈ پریشر کو غیر مستحکم کر سکتا ہے، جس سے فالج کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ نیورولوجسٹ اور کارڈیالوجسٹ ان حالات میں مبتلا مریضوں کو بارش کے موسم میں انفیکشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی عروقی صحت پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ڈاکٹر ارون شاہ بتاتے ہیں کہ فالج کا دورہ سال کے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تاہم موسم اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کی وجہ سے مانسون کے دوران صحت کے مسائل پر قابو پانا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اس موسم میں انفیکشن اور ڈی ہائیڈریشن کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، جو جسم پر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ بلڈ پریشر کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر والے افراد میں۔ غذائی تبدیلیاں، نیند کی کمی، گھر کے اندر رہنا، اور دوائیوں کی خوراک میں کمی سب بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس موسم کے دوران انفیکشن اور پانی کی کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تشویش جو خاص طور پر بوڑھوں اور دل کی بیماری میں مبتلا افراد پر لاگو ہوتی ہے۔
ڈاکٹر ارون شاہ کے مطابق فالج کی انتباہی علامات سال بھر ایک جیسی رہتی ہیں۔ بی ای-ایف اے ایس ٹی (BE-FAST) اصول یاد رکھیں:
بی- اچانک توازن کھو جانا
ای- بینائی میں تبدیلی
ایف- چہرے کا جھک جانا (چہرے کا ایک طرف جھک جانا)
اے- بازو کی کمزوری
ایس- بات کرنے میں دشواری
ٹی- ہنگامی طبی مدد حاصل کرنے کا وقت۔
ڈاکٹر ارون شاہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر منٹ کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی علاج معذوری کو کم کر سکتا ہے اور صحت یابی کے امکانات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے تجویز کردہ ادویات اور ورزش کے معمولات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہائی رسک کے زمرے میں آتے ہیں تو اپنے بلڈ پریشر اور گلوکوز کی سطح کو قریب سے مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے بہترین طریقے تمباکو نوشی سے پرہیز اور نمک کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول جیسے حالات کا صحیح طریقے سے انتظام ضروری ہے، کیونکہ یہ فالج کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔
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ڈاکٹر ارون شاہ کا کہنا ہے کہ مانسون کا موسم فطری طور پر خطرناک نہیں ہوتا۔ اس بات کو یقینی بنانا اہم ہے کہ موسم اور آپ کے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی آپ کی صحت کو بری طرح متاثر نہ کرے۔ فالج کی روک تھام کسی مخصوص موسم تک محدود نہیں ہے۔ اس کا انحصار بلڈ پریشر، ذیابیطس، کولیسٹرول اور دل کی بیماری کو سال بھر کنٹرول میں رکھنے پر ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی پیش کر رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)