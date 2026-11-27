کیا تناؤ اور بے خوابی آپ کے ہارمونز بگاڑ رہی ہے؟ پی سی او ایس کے اسباب پر آیوروید کی رائے
ناکافی نیند، انسولین کی حساسیت، بھوک کو منظم کرنے والے ہارمونز،اور جسم کی میٹا بولک توازن برقرار رکھنےکی صلاحیت پر اثرانداز ہوتی ہے
Published : November 27, 2026 at 9:02 AM IST
پولی سسٹک اووری سنڈروم ( پی سی او ایس) ایک پیچیدہ ہارمونل اور میٹابولک حالت ہے جو خواتین کو ان کے تولیدی کے نظام کو متاثر کرتی ہے۔ عام علامات میں بے قاعدہ ماہواری، مہاسے، جسم کے زیادہ بال اور وزن میں اتار چڑھاؤ شامل ہیں۔ مزید برآں، طرز زندگی سے متعلقہ عوامل جیسے دائمی تناؤ، کم نیند، اور کھانے کی بے قاعدگی کی عادتیں اس حالت کے آغاز اور بڑھنے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔
یہ عوامل علامات کا انتظام کرنا مشکل بنا سکتے ہیں:
سیفی اسپتال، ممبئی کی آیوروید کنسلٹنٹ ڈاکٹر لپسا شاہ بتاتی ہیں کہ تناؤ ہارمونل ریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ طویل نفسیاتی تناؤ جسم کے کورٹیسول ردعمل کو متاثر کر سکتا ہے اور میٹابولک صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح ناکافی یا ناقص معیار کی نیند انسولین کی حساسیت، بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمونز اور جسم کی میٹابولک توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ چونکہ پی سی او ایس والی خواتین میں انسولین کی مزاحمت عام ہے، اس لیے یہ عوامل علامات کے انتظام کو پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔
آیورویدک نقطہ نظر کیا ہے؟
آیوروید میں،پی سی او ایس کو کسی کے روزمرہ کے معمولات، عمل انہضام، میٹابولزم، اور مجموعی صحت کے درمیان تعلق کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ آیورویدک نقطہ نظر سے،کفہ اور واٹا، دوشا میں عدم توازن کو اکثر پی سی او ایس سے وابستہ علامات کے لیے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ صرف انفرادی علامات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے، یہ نقطہ نظر طرز زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے جسم کے اندر توازن بحال کرنے پر زور دیتا ہے۔
ایک مستقل نیند کا شیڈول، صحیح کھانا، مناسب جسمانی سرگرمی، اور کشیدگی کے انتظام کی تکنیک اس نقطہ نظر کے بنیادی اجزاء ہیں۔ مشقیں جیسے یوگا، مراقبہ، اور سانس لینے کی مشقیں تناؤ کو سنبھالنے اور نیند کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آیوروید میں خاص طور پر تیار کردہ جڑی بوٹیوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ، کسی فرد کی جسمانی ساخت اور مخصوص علامات کی بنیاد پر اپنی خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے۔
جڑی بوٹیوں کا علاج شروع کرنے سے پہلے ماہر سے مشورہ کریں:
تاہم روایتی آیورویدک تصورات اور قائم شدہ طبی تشریحات کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ پی سی او ایس ایک اینڈوکرائن اور میٹابولک عارضہ ہے جسے طبی سائنس نے تسلیم کیا ہے۔ لہذا ایک آیورویدک نقطہ نظر کو ثبوت پر مبنی تشخیص یا علاج کا متبادل نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ کسی بھی جڑی بوٹیوں کا طریقہ کار شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے ماہر سے مشورہ کریں، کیونکہ کچھ جڑی بوٹیاں ان دوائیوں کے ساتھ تعامل کرسکتی ہیں جو آپ پہلے ہی لے رہے ہیں۔
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مجموعی طور پر پی سی او ایس کے لیے ایک ایسے جامع نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہارمونل صحت، میٹابولک افعال، ذہنی تندرستی اور روزمرہ کی عادات کو مدنظر رکھا جائے۔ طبی علاج کے ساتھ ساتھ، ذہنی دباؤ کو سنبھالنے (اسٹریس مینجمنٹ) اور نیند کے معیار پر توجہ دینے سے انسان کے معیارِ زندگی میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ معلومات اور تجاویز صرف آگاہی کے مقصد کیلئے ہیں۔ براہ کرم ان میں سے کسی بھی مشورے پر عمل کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں۔