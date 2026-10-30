تناؤ کی یہ سنگین اور پوشیدہ علامات اکثر ذہن میں ظاہر ہونے سے پہلے جسم میں نمودار ہوتی ہیں
ذہن اور جسم کے درمیان ایک مستقل اور گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ نتیجتاً، ذہنی دباؤ اکثر جسم کے ذریعے ظاہر ہونے لگتا ہے۔
Published : October 30, 2026 at 10:42 AM IST
جب لوگ ذہنی دباؤ (اسٹریس) کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ذہن میں فکر، بے چینی اور ذہنی تھکاوٹ جیسے خیالات آتے ہیں۔ تاہم، ذہنی دباؤ ہمیشہ صرف ذہن سے ہی شروع نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات، یہ ذہن میں محسوس ہونے سے بہت پہلے جسمانی طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن اسپتال کے شعبہ بحالی اور اسپورٹس میڈیسن کی کلینیکل سائیکالوجسٹ، مہہ جبین ڈورڈی بتاتی ہیں کہ جسم پر ذہنی دباؤ کے اثرات کافی جلد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب جسم دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو یہ کورٹیسول اور ایڈرینالین جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے، جو جسمانی علامات کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ذہن اور جسم کے درمیان ایک گہرا اور مستقل تعلق ہوتا ہے، لہٰذا جب ذہن کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے،جیسے کام کی ڈیڈ لائن قریب آنا، ذاتی تعلقات میں تناؤ، دوسروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری، مالی مشکلات، یا مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال تو یہ جسم کے اندر ایک 'اسٹریس ریسپانس یا دباؤ کے ردعمل کو متحرک کر دیتا ہے۔
اگرچہ اس ردعمل کا مقصد جسم کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ طویل عرصے تک جاری رہے تو اس کے مختلف اعضاء اور جسمانی نظاموں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس مضمون میں، ان مختلف جسمانی اور ذہنی علامات کے بارے میں جانیں جو ذہنی دباؤ بڑھنے پر آپ کے جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔
پٹھوں میں مسلسل کھنچاؤ
کیا آپ اکثر اپنے پٹھوں میں تناؤ یا اکڑن محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کا جبڑا اکثر بھنچا ہوا رہتا ہے، یا آپ صبح اٹھتے وقت گردن میں درد محسوس کرتے ہیں؟ مہہ جبین ڈورڈی بتاتی ہیں کہ ذہنی دباؤ جسم کے 'لڑو یا بھاگو والے ردعمل کو متحرک کرتا ہے، جس کی وجہ سے کسی ممکنہ خطرے کے خلاف دفاع کے طور پر پٹھے سکڑ جاتے ہیں۔ جب یہ کھنچاؤ طویل عرصے تک برقرار رہتا ہے، تو پٹھے مسلسل سختی اور دباؤ کی حالت میں رہتے ہیں۔
معدے سے متعلق مسائل
آپ کا دماغ اور آپ کا معدہ 'گٹ-برین ایکسس کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ذہنی دباؤ آپ کے نظام انہضام کے کام کرنے کے انداز کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کو پیٹ پھولنا، تیزابیت، متلی، قبض، اسہال، یا پیٹ میں درد جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ذہنی دباؤ کے دوران اپنے معدے میں ایسی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔
انتہائی تھکاوٹ کے باوجود نیند نہ آنا
بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرنے کے باوجود نیند نہ آنا، طویل مدتی (دائمی) ذہنی دباؤ کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہے۔ اکثر اس کے ساتھ نیند سے جڑے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سونے میں دشواری، رات کے دوران بار بار آنکھ کھل جانا، یا بستر پر کافی وقت گزارنے کے باوجود پرسکون نیند نہ مل پانا۔ اس سے ایک ایسا چکر بن جاتا ہے جہاں نیند کی کمی مزید ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔
بار بار بیمار ہونا
مہہ جبین ڈورڈی کے مطابق اکثر بیمار پڑنا یا کسی بیماری سے صحت یاب ہونے میں معمول سے زیادہ وقت لگنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ طویل مدتی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ طویل ذہنی دباؤ جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جسم کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
تھکاوٹ
طویل مدتی ذہنی دباؤ جسم میں 'کورٹیسول' نامی ہارمون کی مقدار بڑھا دیتا ہے، جس سے توانائی کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ، ڈپریشن اور بے چینی بھی تھکاوٹ کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔
بھوک ختم ہو جانا یا ضرورت سے زیادہ کھانا
طویل مدتی ذہنی دباؤ لوگوں کے کھانے پینے کے معمولات پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ لوگ زیادہ کیلوریز والی غذائیں،جیسے چکنائی، چینی یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس سے بھرپور اشیاء کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ذہنی دباؤ سے متعلق ہارمونز میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رویے پختہ عادتوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔
دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یا سینے میں جکڑن
مہہ جبین ڈورڈی بتاتی ہیں کہ ذہنی دباؤ (اسٹریس) جسم میں 'لڑو یا بھاگو' کی کیفیت پیدا کرتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات میں دل کا تیزی سے دھڑکنا، سینے میں جکڑن کا احساس اور سانس پھولنا شامل ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ اگرچہ یہ علامات ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں محض 'ذہنی' سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورتوں میں، مزید طبی جانچ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
جلد اور بالوں میں تبدیلیاں
ذہنی دباؤ کے دوران، اکثر لوگوں کو جلد سے متعلق مسائل—جیسے کیل مہاسے، ایگزیما، سورائسس میں شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ذہنی دباؤ کے دوران یا اس کے بعد بالوں کے گرنے کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟
مہہ جبین ڈورڈی بتاتی ہیں کہ ہنگامی حالات میں جسم کا ذہنی دباؤ کے خلاف ردعمل انتہائی مفید ہوتا ہے۔ تاہم، جب ذہنی دباؤ طویل عرصے تک برقرار رہے، تو اس سے منسلک ہارمونز جیسے کورٹیسول اور ایڈرینالین ایک طویل مدت تک خون میں شامل رہتے ہیں۔ یہ مسلسل فعالیت اعصابی نظام، مدافعتی نظام، نظامِ انہضام، قلبی نظام (دل اور خون کی شریانیں) اور ہارمونز کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ ایک طرح سے جسم پر ایسا بوجھ پڑنے لگتا ہے جسے ذہن ابھی تک سمجھنے یا سنبھالنے کے قابل نہیں ہوا ہوتا۔
آپ کو کب توجہ دینی چاہیے؟
مہ جبین دوردی کے مطابق کسی کے لیے وقتاً فوقتاً تناؤ کی علامات کا سامنا کرنا معمول کی بات ہے۔ تاہم اگر تناؤ کی جسمانی علامات کئی ہفتوں تک برقرار رہتی ہیں، روزمرہ کی سرگرمیوں میں مداخلت کرتی ہیں، یا کافی آرام کرنے کے بعد بھی حل نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ مزید برآں کسی بھی علامات کو صرف تناؤ سے منسوب کرنے سے پہلے تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔
کیا مدد کر سکتا ہے؟
تناؤ کے انتظام کا مطلب تناؤ کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ، اس میں آپ کے اعصابی نظام کو وقتاً فوقتاً ٹھیک ہونے کا موقع دینا شامل ہے۔ کچھ تحقیقی حمایت یافتہ طریقوں میں شامل ہیں:
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باقاعدہ نیند لینا
جسمانی سرگرمی میں مشغول ہونا
کنٹرول سانس لینے اور/یا ذہن سازی کی مشق کرنا
سماجی روابط برقرار رکھنا
کام پر مناسب حدود طے کرنا
اگر تناؤ نے آپ کی صحت، رشتوں یا معیار زندگی کو منفی طور پر متاثر کیا ہے تو پیشہ ور افراد سے مشورہ لینا
مہ جبین دوردی کہتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا جسم خود آپ کو سگنل دیتا ہے۔ ان کو صرف مسائل کے طور پر نہ سمجھیں، بلکہ ان کو نشانیوں کے طور پر دیکھیں جو آپ سے کچھ وقت نکالنے اور اپنا خیال رکھنے کو کہتے ہیں۔ ان علامات پر توجہ دے کر آپ مستقبل میں صحت کے سنگین مسائل سے بچ سکتے ہیں۔