'ڈیو لیپمنٹل ڈیلے' کے مسائل بچوں میں کیوں بڑھ رہے ہیں
سہیل نائیک کہتے ہیں کہ اکثر والدین جی ڈی ڈی کو آٹزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جب کہ دونوں میں واضح فرق ہے۔
Published : September 22, 2026 at 12:28 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) :ہر بچہ جنم کے بعد اپنی رفتار سے نشوونما پاتا ہے، لیکن بعض بچوں میں یہ نشوونمائی مراحل یعنی ڈیولیپمنٹل مائلیسٹونز ایسے ہوتے ہیں جن میں تاخیر ہوتی ہے۔کچھ بچے اپنی عمر اور جنس کے مطابق بڑھتے ہیں جبکہ کئی بچے تاخیر سے جسمانی اور ذہنی نشونما پاتے ہیں۔
بچوں میں تاخیر سے نشوونما (ڈیو لیپمنٹل ڈیلے) کس کو کہتے ہیں، کن کو جسمانی اور ذہنی نشونما تاخیر سے ہونے کا احتمال زیادہ رہتا ہے، کس عمر یہ واضح ہوتا اور کیا بچوں میں 'ڈیو لیپمنٹل ڈیلے' کو قبل از وقت روکا جاسکتا ہے۔ اس سب پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے بچوں کے ماہر ڈاکٹر، سہیل نائیک سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ پیدائش کے بعد ہر بچہ نشوونما کے مخصوص مراحل سے گزرتا ہے ، جنہیں طبی سائنس میں 'ڈیولپمنٹل مائلسٹونز' کہا جاتا ہے۔ مثلاً وقت پر گردن سنبھالنا، بیٹھنا، چلنا، مسکرانا، اور الفاظ بولنا۔ اگرچہ بعض اوقات والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنی عمر کے دیگر بچوں کی نسبت ان بنیادی مراحل کو طے کرنے میں نمایاں طور پر پیچھے رہ رہا ہے۔تاہم کچھ والدین کو ایسا بہت دیر سے معلوم ہوتا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہر ایک جاندار کی نشوونما اپنے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور ہر ایک مخصوص مراحل سے گزر کر اپنی رفتار سے بڑھتے ہیں ایسے میں انسان میں جنم کے بعد ایک نشونمائی مراحل یعنی ڈیولپمنٹل مائلسٹونز" ہوتے ہیں۔ اگر ان مراحل میں انسانی جسم یا ذہن ٹھیک ڈھنگ سے نہیں گزرتا اور بچہ اپنی رفتار سے نشوونما نہیں پاتا ہے اس سے تاخیر سے نشونما یعنی ڈیولمپنٹل ڈیلے کہا جاتا ہے۔
نشوونما میں تاخیر
انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں ایک سے زیادہ بنیادی شعبوں میں یہ تاخیر طبی سائنس میں گلوبل ڈیولپمنٹل ڈیلی (جی ڈی ڈی ) یعنی عمومی نشوونما میں تاخیر کہلاتی ہے اور اسے محض "سستی" سمجھ کر وقت ضائع کرنا بچے کے مستقبل کے ساتھ شدید زیادتی ہے۔سائنسی تشخیصی معائنے کے مطابق کسی بچے کو جی ڈی ڈی اس وقت قرار دیا جاتا ہے جب وہ پانچ بنیاد جیسے جسمانی حرکات (گردن سنبھالنا، چلنا یا ہاتھ سے چیزیں پکڑنا)، بول چال و زبان، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، سماجی تعلقات (آنکھوں کا رابطہ نہ بنانا)، اور روزمرہ کی ذاتی مہارتوں (خود سے کھانا یا ٹوائلٹ ٹریننگ) میں سے میں تاخیر کا شکار ہو۔
سہیل نائیک کہتے ہیں کہ اکثر والدین جی ڈی ڈی کو آٹزم کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جبکہ سائنسی لحاظ سے دونوں میں واضع فرق ہے۔ جی ڈی ڈی میں متاثرہ بچے کی تمام چیزیں عام بچوں کی طرح ہی لیکن آہستہ رفتار سے سیکھتا ہے۔جبکہ آٹزم میں بچے کی نشوونما غیر متوازن اور مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت آکسیجن کی کمی، قبل از وقت پیدائش، جینیاتی عوامل، یا حسیاتی محرومی اس تاخیر کی بنیادی وجوہات میں شامل ہو سکتی ہیں۔ایسے میں والدین کے لیے سائنسی اور عملی مشورہ یہی ہے کہ بچے کی تاخیر پر "انتظار کرنے" کا رویہ ترک کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایک یا دو سال کا بچہ عمر کے مطابق اشاروں کا جواب نہیں دے رہا ہے،بیٹھ یا چل نہیں پا رہا، تو فوراً کسی،بچوں کے ماہر ڈاکٹر یا ہپیڈیاٹرک نیورولوجسٹ یا چائلڈ ڈیولپمنٹ سپیشلسٹ سے رجوع کریں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کچھ بچوں میں تاخیر سے نشوونما ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ان میں وہ بچے ہیں جن کی ماں حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا کسی دوسری بیماری کی شکار رہی ہو، وہ بچے بھی اس خطرے سے دو چار ہوسکتے ہیں جوکہ پری ٹرم یعنی نو ماہ سے کم میں پیدا ہوئے ہوں جبکہ ان بچوں میں بھی تاخیر سے نشونما ہونے کا خدشہ رہتا ہے، جو کہ جنم کے بعد کسی بھی طرح کی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل رہے ہوں اسکے علاوہ ان بچوں کی بھی رسک بڑھ جاتی ہے جو کہ پہلے ہی شوگر، یرقان، سانس لینے میں دقتوں یا دیگر کسی بیماری سے متاثر ہوں ۔
جنیٹک فیکٹر
سہیل نائیک کہتے ہیں کہ بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی والدہ یا خود ان کو ابتدائی بیماری کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ ان میں بھی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے لیکن ان میں مورثیت یعنی جنیٹک فیکٹر کارفر ہوتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ تاخیر سے نشونما ہونے کا احتمال ان بچوں کو بھی رہتا ہے جو کہ جنم کے کچھ ماہ بعد کسی خطرناک انفیکشین یا مرگی کے شکار ہوجاتے ہیں۔
ٹکنالوجی کا نشونما سے تعلق
انہوں نے کہا کہ آجکل کے ٹیکنالوجی اور موبائل کے دور میں بچوں میں تاخیر سے نشونما ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ بشیتر والدین اپنے بچوں کو غذا موبائل کو سامنے رکھ کر کھلاتے ہیں جو کہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ اس سے نہ صرف بچے کی جسمانی اور دماغی صحت بلکہ اس کی مجموعی نشوونما پر ناکارہ اور مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ایسا رجحان اس وقت یہ رجحان ہمارے معاشرے میں بے حد تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ بچے وقت پر بہتر طور سے نہ تو جسمانی اور نہ ہی ذہنی طور پر نشونما پاتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بچوں میں تاخیر سے نشونما ہونے کا طرز تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ دہائیوں پہلے صرف ایسفیزیا فیزیا زیادہ دیکھنے میں آتا تھا لیکن اج کل بچوں میں شوگر دیگر بیماری کا بڑھتا ہوا تناسب اور موبائل کا استعمال یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اب بچوں کے ڈیولمپنٹل ڈیلی کے معاملات زیادہ سامنے آرہے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل نے کہا کہ میں نے ایک سروے عمل میں لایا گیا ہے ،جس میں ہم نے مختلف بیماریوں کے لیے ایک لاکھ بچے سکرین کئے ۔ایسے میں ہم نے تقریباً 6 سے 10 فیصد بچے ایسے پائے جو کہ کسی نہ کسی طرح کے جسمانی ذہنی ڈیولیپمنٹل ایشو کے شکار تھے۔
انہوں نے کہا کہ بچوں میں نمو میں تاخیر والدین اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ دبلی پتلی اور چھوٹے قد، بلوغت میں تاخیر، یا پسماندہ جسمانی خصوصیات کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ ابتدائی پتہ لگانے اور تشخیص بہت ضروری ہے کیونکہ نشونما میں تاخیر جسمانی اور نفسیاتی ترقی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ابتدائی مداخلت اور مناسب انتظام کے لیے تاخیر اور نشوونما کی علامات اور اسباب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
علاج کی نوعیت
انہوں نے مزید کہا کہ علاج کے طریقے بنیادی وجہ کی بنیاد پر مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں اکثر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا ٹارگٹڈ مداخلت شامل ہوتی ہے۔ صحیح نقطہ نظر کے ساتھ بہت سے بچے جن کی نشوونما میں تاخیر ہوتی ہے وہ اپنے ہم عمروں کو پکڑ سکتے ہیں اور اپنی پوری صلاحیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان بچوں کو ترقی کی منازل طے کرنے اور تاخیر سے ہونے والی نشوونما سے منسلک چیلنجز پر قابو پانے کے لیے تعاون اور باقاعدہ نگرانی ضروری ہے۔
ڈاکٹر سہیل نائیک نے کہا کہ اگرچہ نشوونما میں تاخیر کا کوئی علاج نہیں ہے۔تاہم تاخیر کے مخصوص کے لیے ہدایت کردہ علاج بچوں کو اپنے ہم عمروں تک پہنچنے میں تعاون کرنے میں بہت موثر ہے جن میں جسمانی تھراپی ،پیشہ ورانہ تھراپی،اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپی ،ابتدائی بچپن کی خصوصی تعلیم اور سلوک تھراپی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔