دوران حمل ذیابیطس : ہرسال تقریبا ً گیارہ فیصد خواتین اس مسئلے کا سامنا کرتی ہیں، ڈاکٹر شہنواز میر
حمل کے دوران خواتین کو کئی امراض سے گزرنا پڑتا ہے،حالانکہ بچے کی پیدائش کے بعد نارمل ہوجاتے ہیں، جن میں ذیابطیس سرفہرست ہے۔
Published : March 12, 2026 at 5:38 PM IST
سرینگر(پرویز الدین): حمل کے دوران ذیابیطس جسے گیسٹیشنل ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی طبی حالت ہے جس میں حاملہ خواتین میں بلڈ شوگر کی سطح بلند ہوجاتی ہے اور پیچیدہ حمل کے دوران خواتین کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ ایسے میں اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ نہ صرف ماں بلکہ بچے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔
"دوران حمل ذیابیطس " موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کشمیر کے معروف انڈوکرنالوجسٹ ڈاکٹر شاہنواز میر سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ذیابیطس خون میں شکر کی مقدار پر اثر ڈالتی ہے، لیکن بہت سے افراد یہ نہیں جانتے کہ حمل کے دوران خواتین کو ذیابیطس کی ایک عارضی مگر سنجیدہ قسم ہو سکتی ہے۔ جسے گیسٹیشنل ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری حمل کے دوران ظاہر ہوتی ہے اور اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گیسٹیشنل ذیابیطس ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس سے مختلف ہے ایسے میں امیریکن ذیابطیس ایسوسیشن نے اس کی الگ درجہ بندی کی ہے اور 90 سے 95 فیصد حاملہ خواتین میں یہ شوگر کی بیماری بچے کو جنم دینے کے بعد خود بخود ختم ہوجاتی ہے۔ تاہم انہوں نے پہلے یہ حاملہ خواتین میں تقریباً 3 فیصد تھی لیکن حالیہ تحقیق میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے اس کی شرح میں بے حد اضافہ ہوا اور تحقیق کے مطابق ہر سال تقریباً 10 سے 11فیصد حاملہ خواتین اس مسئلے کا سامنا کرتی ہیں۔
حمل کے دوران ذیابیطس کیوں ہوتی ہے
ڈاکٹر کے مطابق گیسٹیشنل ذیابیطس اُس وقت ہوتی ہے جب جسم حمل کے دوران بڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق انسولین پیدا نہیں کر پاتا۔ اس سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو ماں اور بچے دونوں کی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ عموماً حمل کے دوسرے مرحلے میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن بروقت تشخیص اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خوراک ورزش، اور باقاعدہ معائنہ کیا جائے تو زیادہ تر خواتین صحت مند بچوں کو جنم دیتی ہیں۔
حمل کے دوران ذیابیطس کی علامات
حمل کے دوران ذیابیطس کی علامات کے تعلق سے ڈاکٹر شہنواز میر نے کہا کہ حمل کے دوران اس کی کوئی واضح ابتدائی علامات نظر نہیں آتی۔ ایسے میں اکثر اوقات گیسٹیشنل ذیابیطس کی کوئی واضح علامات نہیں ہوتیں، اسی لیے باقاعدہ پری نیٹل چیک اپ بہت ضروری ہے۔ تاہم کچھ علامات جن پر توجہ دینا ضروری ہے جن میں حد سے زیادہ پیاس لگنا،بار بار پیشاب کا آنا،تھکن یا نقاہت محسوس ہونا،متلی یا قے کا ہونا،دھندلا نظر آنا، بغیر کسی وجہ کے وزن کا کم ہونا وغیرہ شامل ہیں ۔
حمل کے دوران ذیابیطس ہونے کی کیا وجوہات ہیں
انہوں نے کہا کہ حمل کے دوران ذیابیطس ہونے کے کئی وجوہات گنواتے ہوئے کہا کہ موٹاپا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، تاخیر سے شادی کرنا ایسے میں اگر 35 سال کی عمر کی خواتین میں حمل کے دوران ذیابیطس ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔وہیں خاندانی تاریخ کے علاوہ وہ خواتین بھی متاثرہ ہوسکتی ہیں جو کہ پہلے ہی پی سی او ڈی کی شکار ہوں۔
ڈاکٹر شہنواز کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ حمل کے دوران ذیابیطس سے متاثرہ کو سی سیکشن سے گزرنا پڑے۔ اگر ڈیلیور کے وقت ماں میں شوگر لیول نارمل رہے تو امکانات اچھے ہیں کہ آپ کی پیدائش نارمل ہوگی۔ اور ڈیلیوری کے بعد اس قوی امکانات آپ کی ذیابیطس شاید دور ہو جائے گی اور آپ کا بلڈ شوگر شاید معمول پر آجائے گا۔ اگر آپ انسولین یا کوئی اور دوا لے رہے تھے، تو شاید آپ کو اس کی مزید ضرورت نہیں پڑے گی۔
مزید پڑھیں: حاملہ ہونے کی صحیح عمر کیا ہے؟ کس عمر کے بعد حاملہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے؟ ماہرین سے جانیں
تاہم اس کے باوجود آپ کے ڈاکٹر سے مشورہ اور بلڈ شوگر کی جانچ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کی سطح معمول پر آجائے اور اسی طرح رہیں۔ جن خواتین کو حمل کے دوران ذیابیطس ہوتی ہے ان کو بعد کی زندگی میں "باقاعدہ" ذیابیطس ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو پیدائش کے 2 یا 3 ماہ بعد آپ کو ذیابیطس کا معائنہ کرانا چاہیے۔