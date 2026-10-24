'عورت ہونا ہی پستان کے کینسر کا ایک بنیادی خطرہ ہے'، ڈاکٹر شق القمر سے خاص بات چیت
خواتین میں پستان کے کینسر بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ اس مرض سے کس طرح سے نمٹا جاسکتا ہے۔
Published : October 24, 2026 at 3:51 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں وکشمیر میں پستان کا کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ جو خواتین کی تمام مہلک بیماریوں میں سے 19 فیصد شرح ہے۔ ایسے میں انڈین کونسل میں ریسرچ نے ملک کے چار سرکاری میڈیکل کالجوں میں آٹھ کروڑ مختص کیے ہیں تاکہ اسیکریننگ، تشخیص اور بقا کی خاطر پروجیکٹس شروع کیے جاسکیں۔
اسٹیٹ کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق پستان کا سرطان شادی شدہ خواتین تک ہی محدود نہیں رہا ہے بلکہ یہ بیماری اب غیر شادی شدہ جواں سال خواتین میں بھی عام ہوتی جارہی ہے۔ جس کے نتیجے میں اب پستان کا کینسر پہلے جب کہ گلے کا کینسر دوسرے نمبر پر آگیا ہے۔
خواتین میں پستان کے کینسر بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اس بیماری سے بچنے کے لیے کس طرح کی احتیاط برتنا ضروری ہے اور علاج کیا ہے۔ اس سب پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس صورہ میں شعبۂ آنکالوجی کی پروفیسر، ڈاکٹر شق القمر سے خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر میں اگرچہ پہلے پہل 40 برس سے زائد کی عمر میں پستان کے کینسر دیکھنے میں آتا ہے لیکن اب 20 سے 25 برس کی کم عمر کی جواں سال لڑکیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہارمونل عدم توازن کے باعث کینسر کا خطرہ خواتین میں بڑھ جاتا ہے اور ایسٹروجن کی سطح میں عدم توازن ایک اہم وجہ ہے
جنک فوڈ کا پستان کے کینسر میں کردار
انہوں نے کہا کہ نئ نسل بازاری کھانوں یا جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں جس کے باعث موٹاپا ہوتا ہے ۔موٹاپے کی شکار اور نارمل خواتین میں جب بریسٹ کینسر کے تعلق سے موازانہ کیا جاتا ہے تو موٹاپے کی شکار خواتین میں پستان کے کینسر زیادہ متاثر پائی جاتی ہیں۔ ایسے میں طرز زندگی میں تبدیلی اور کھان پان کے طریقوں کے بغیر تبدل خواتین میں چھاتی کا کینسر بڑھنے کے اہم وجوہات ہیں۔
موروثی تاریخ
اس کے علاوہ جنیٹیک فیکٹر اور ماحولیاتی آلودگی بھی بریسٹ کینسر کے محرکات میں شامل ہیں دیگر وجوہات میں مورثیت بھی ہے ان خواتین کو بریسٹ کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جن میں کینسر سے متعلق خاندانی تاریخ ہوتی ہے۔
ڈاکٹر شق القمر کہتی ہیں کہ کینسر کا تعلق دراصل جینیاتی طور پر اس بیماری کے خلاف مدافعت کی کمزوری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر ماں کو بریسٹ کینسر ہو تو بیٹی کو بھی ہوسکتا ہے۔ جب کہ یہ بیماری ہیریڈیٹری ہے یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوسکتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں سے اس خطرناک مرض سے متعلق بات چیت کریں اور باقاعدگی سے چیک اپ کروانے کی عادت ڈالیں۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شق القمر کہتی ہیں دور حاضر میں لوگوں خاص کر خواتین میں دیگر بیماریوں کے علاوہ چھاتی کےکینسر سے متعلق بھی آگہی بڑھ رہی جو کہ دہائیوں پہلے نہیں تھیں۔ تاہم اس کے باوجود بھی ان متاثر خواتین کی تعداد بے حد کم ہے جو کہ پہلے اسٹیج میں علاج کی خاطر آتی ہیں اور روزانہ کی او پی ڈی میں اسٹییج ٹو اور ٹھیرڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس بیماری کو لے کر ایسی خواتین بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو اس مہلک مرض کو سماجی دباو یا خوف کی وجہ سے بریسٹ کینسر جیسے مہلک بیماری کوچھپاتی ہیں جو کہ کسی بھی صورت صیحیح نہیں ہے۔
بریسٹ کینسر کے مراحل
برسٹ کینسر کے مختلف اسٹیجز پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے چار مختلف مراحل ہیں۔ پہلے اور دوسرے اسٹیج کا کینسر بڑی حد تک قابل علاج ہے تاہم تیسرے اور چوتھے مرحلے پر یہ بیماری خاص پیچیدہ رخ اختیار کرلیتی ہے۔ ایسے میں کسی بھی علامت کو دیکھتے ہوئے بغیر تاخیر کے مریض کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بروقت اس چھاتی کے کینسر پر قابو میں کیا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی باقی ریاستوں کے مقابلے میں جموں وکشمیر میں خواتین میں بریسٹ کینسر زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔اب یہاں نہ صرف 50 سے زیادہ بلکہ 20 برس کی لڑکیوں میں یہ چھاتی کا کینسر پایا جاتا ہے۔
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کیا یہ بیماری عورتوں تک ہی محدود ہے
انہوں نے کہا کہ چھاتی کے کینسر میں جو عام تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ بیماری عورتوں تک ہی محدود ہے، جو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ چھاتی کا کینسر آدھے سے ایک فیصد مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں چھاتی کے کینسر ہونے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ عورتوں کا بریسٹ ڈشو ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ ایسے میں خواتین میں چھاتی کا کینسر ہونے کا زیادہ خدشات پایا جاتا ہے۔انہوں نے کہا کہ مردوں کے مقابلے میں جنس کے اعتبار سے خواتین میں بریسٹ سے ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔خواتین میں یہ کینسر کسی کو بھی ہوسکتا ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی خاندانی تاریخ بھی نہ ہو۔ڈاکٹر شق القمر کہتی ہیں کہ بہتر کھان پان اورطرز زندگی اپنانے سے 60 فیصد مختلف قسم کے کینسرز سے بچا جاسکتا ہے۔