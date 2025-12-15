اس موسم سرما میں کھانسی اور زکام سے پریشان ہیں؟ یہ معجزاتی طریقہ آزمائے

اس موسم سرما میں کھانسی اور زکام سے پریشان ہیں؟ یہ معجزاتی طریقہ آزمائے
جب موسم بدلتا ہے تو کچھ لوگوں کو نزلہ اور کھانسی ہو جاتی ہے۔ آیوروید اس مسئلے کا ایک مؤثر علاج پیش کرتا ہے۔
موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کھانسی، زکام اور بخار جیسے مسائل عام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سردیوں کے موسم میں اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس دوران جسم کو گرم اور تندرست رکھنے کے لیے اچھی اور صحت بخش خوراک کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں کھانسی اور نزلہ بہت عام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرد، خشک ہوا وائرس کے پھیلاؤ میں مدد کرتی ہے، اور سورج کی کم روشنی مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ناک بھری ہوئی، گلے میں خراش، چھینک اور کھانسی جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں۔
ان مسائل سے بچنے کے لیے لوگ مختلف گھریلو علاج آزماتے ہیں اور مختلف دوائیں لیتے ہیں۔ اسی طرح معروف آیورویدک ماہر ڈاکٹر گایتری دیوی کا کہنا ہے کہ آیوروید ان مسائل سے فوری نجات دلا سکتا ہے۔ آیوروید میں کھانسی اور نزلہ زکام کے لیے بہت سے موثر علاج موجود ہیں، جو دو دن کے اندر آرام فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خاص جڑی بوٹیوں کے علاج کے بارے میں جانیے جو اس مسئلے سے فوری نجات دلاتا ہے۔
نزلہ اور کھانسی سے بچنے کے لیے خصوصی آیورویدک علاج
اس خاص آیورویدک علاج کے لیے زیادہ رقم یا محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف تین اجزاء کی ضرورت ہے۔
اجزاء
ادرک کا پاؤڈر ہے - لیکن یقینی بنائیں کہ یہ خشک ہے، تازہ نہیں
گڑ
گائے کے دودھ سے بنایا گیا گھی ہے
تیاری کا طریقہ
اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے، تینوں اجزاء کی برابر مقدار لیں۔ اب ایک پیالے میں تمام اجزاء کو ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ پھر اس آمیزے سے چھوٹی گولیاں یا لڈو بنائیں۔ یہ انوکھی گھریلو آیورویدک دوا تیار ہے۔
یہ منفرد آیورویدک دوا کیسے کام کرتی ہے؟
آیوروید کے مطابق، یہ آیورویدک گولیاں کھانسی، نزلہ، اور وائرل انفیکشن جیسی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو دی جانی چاہئیں۔ بچے اور بالغ دونوں انہیں لے سکتے ہیں۔ بس انہیں منہ میں رکھنا اور تحلیل ہونے دینا کافی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ الرجی میں مبتلا بچوں کے لیے یہ ایک انتہائی کارگر دوا ہے۔ یہ انفیکشن کو روکتا ہے اور کھانسی اور نزلہ سے فوری ریلیف فراہم کرتا ہے۔
مزید برآں، اس دوا کو پیٹ کے مسائل کے لیے بھی موثر سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کے پھولنے والے لوگوں کو آرام فراہم کرتا ہے۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو بھی کم کرتا ہے۔ مزید برآں، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمزور قوت مدافعت والے اور کمزور دکھائی دینے والوں کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔
کتنے لڈو کھانا محفوظ ہیں؟
ماہرین اسے دن میں صرف ایک یا دو بار استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔آیوروید کے مطابق گڑ اور خشک ادرک کو صحت کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دونوں نزلہ زکام اور کھانسی سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ خشک ادرک کھانے سے بلغم کم ہوتا ہے اور سانس کے مسائل کو روکنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ تاہم گھی کے حوالے سے ایک نصیحت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اکثر نزلہ زکام اور کھانسی کی وجہ سے سائینس جیسے مسائل کا شکار رہتے ہیں وہ گھی کے استعمال سے پرہیز کریں۔
ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔