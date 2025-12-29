بھیگے ہوئے اخروٹ یا بادام، دل کی صحت کے لیے کون سا بہتر ہے؟ یہاں جانیں
بہت سے لوگ اخروٹ اور بادام کھانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے کیسے کھایا جائے؟
Published : December 29, 2025 at 11:46 AM IST
بادام اور اخروٹ دو مقبول ترین غذائیں ہیں۔ دونوں میں متعدد صحت کے فوائد ہیں اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہیں۔ تاہم، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں۔ ان کو بھگونے سے ان کے فوائد دگنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں بھگونے سے ان میں موجود فائیٹک ایسڈ کم ہو جاتا ہے، جس سے انہیں ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہیں دل اور دماغ کے کام کو بہتر بنانے کے لیے بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ کا باقاعدہ استعمال دماغ کو فائدہ پہنچاتا ہے جبکہ بادام بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن دونوں میں سے کون صحت مند ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ ان کو بھگونے کے فوائد کے بارے میں جانیے...
بھگوئے ہوئے بادام کے فوائد:
بادام وٹامن ای، میگنیشیم، پروٹین اور صحت بخش چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہیں بھگونے سے ان کی بیرونی جلد نکل جاتی ہے، جس میں ٹینن ہوتے ہیں جو غذائی اجزاء کو جذب ہونے سے روک سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک مٹھی بھیگے ہوئے بادام کھانے سے اینٹی آکسیڈنٹ ملتے ہیں جو جلد، اعصاب اور دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیوروید میں بھیگے ہوئے بادام کو دماغی ٹانک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دماغی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ بھیگے ہوئے بادام یادداشت اور ارتکاز کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ان میں میگنیشیم بھی بھرپور ہوتا ہے جو کہ اعصابی نظام کو پرسکون کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بادام کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے اور سکون ملتا ہے۔
بھیگے ہوئے اخروٹ کھانے کے فوائد:
اخروٹ انتہائی صحت بخش ہوتے ہیں۔ وہ اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اخروٹ ایک سبزی خور کھانا ہے۔ اخروٹ دل کی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور جسم میں سوزش کو کم کرنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ کاجو کے مقابلے میں دو بھیگے ہوئے اخروٹ دوگنا اینٹی آکسیڈنٹ فوائد فراہم کرتے ہیں۔ اخروٹ کھانے سے ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ دماغی صحت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دماغ کی شکل والے اخروٹ دماغی افعال کو بہتر بناتے ہیں۔ اخروٹ عام طور پر کڑوے ہوتے ہیں۔ انہیں رات بھر بھگو کر صبح کھانے سے ان کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔
دونوں میں سے کون جلدی ہضم ہوتا ہے؟
بھگوئے ہوئے بادام معدے کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تاہم کچھ لوگ بادام کو بھگوئے بغیر کھاتے ہیں جو کہ ہاضمے کے مختلف مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بغیر بھیگے ہوئے بادام کھانے کے بعد اپھارہ اور بھاری پن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بادام میں فائبر، فائیٹیٹس اور ٹیننز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ مقدار میں کھائے جانے یا مناسب طریقے سے ہضم نہ ہونے کی صورت میں پیٹ میں گیس، اپھارہ اور بھاری پن کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کافی پانی نہیں پیتے ہیں۔ بھگوئے ہوئے بادام کھانے سے ہاضمہ آسان ہوتا ہے اور مسائل کم ہوتے ہیں لیکن زیادہ کھانے سے یہ مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔
اخروٹ میں فائٹک ایسڈ اور ٹینن بھی ہوتے ہیں جو کہ گری دار میوے میں قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ تاہم انہیں راتوں رات بھگونے سے ان غذائی اجزاء میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے عمل انہضام بہتر ہوتا ہے اور جسم غذائی اجزاء کو زیادہ موثر طریقے سے جذب کرنے دیتا ہے۔ اخروٹ آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ عام طور پر بادام اخروٹ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ہضم ہوتے ہیں کیونکہ بھیگے ہوئے بادام اپنے فائٹک ایسڈ کی مقدار کو نرم اور کم کرتے ہیں، جس سے ہاضمہ آسان ہوجاتا ہے۔
دل کی صحت کے لیے کون سا بہتر ہے؟
اخروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتے ہیں جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ ان کو کھانے سے خراب کولیسٹرول کم ہوتا ہے اور خون کی شریانوں کا کام بہتر ہوتا ہے۔ اخروٹ دماغی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ ان کے نیورو پروٹیکٹو مرکبات بہت سے فوائد فراہم کرتے ہیں۔ تاہم بادام بھی اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ وہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین ہیں۔ ان میں موجود کیلشیم اور میگنیشیم کا مواد ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اخروٹ دماغ اور دل کی حفاظت کے لیے اچھے ہیں، بادام جلد ہاضمہ، ہڈیوں کی صحت اور دماغی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ دونوں کے اپنے فائدے ہیں۔
مزید پڑھیں: سرخ گوشت، مٹن، یا چکن؟ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کس قسم کا گوشت بہتر ہے؟ ڈاکٹر سے جانیں
کون سا بہتر ہے؟
بھیگے ہوئے بادام اور بھیگے ہوئے اخروٹ دونوں صحت کے لیے اچھے ہیں۔ تاہم آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون سے فوائد تلاش کر رہے ہیں۔ اخروٹ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بہتر ہے جبکہ بادام مجموعی توازن، ہاضمے، وزن کو کنٹرول کرنے اور روزمرہ کی توانائی کے لیے اچھا ہے۔ انہیں ایک ساتھ کھانا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 4 بادام کھاتے ہیں، تو 1 بھیگا اخروٹ کھانا بھی اچھا خیال ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)