بھیگی ہوئی میتھی نہ صرف امراض دل، ذیابیطس بلکہ کئی خطرناک بیماریوں میں بھی مفید، جانیں کیسے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی میں موجود فائبر گٹ کے فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔
Published : February 26, 2026 at 10:36 AM IST
اپنی چھوٹی شکل کے باوجود، میتھی کے بیج صحت کے لیے بے پناہ فوائد پیش کرتے ہیں۔ وہ قدیم زمانے سے آیوروید میں دوا کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں۔ میتھی کے بیج وٹامن اے، بی، سی اور کے کے ساتھ ساتھ فائبر، آئرن، مینگنیج، میگنیشیم اور پوٹاشیم جیسے معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی کے بیجوں کو بھگو کر کھانا خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اپنی غذا میں میتھی کے بیجوں کو شامل کرنے کے صحت سے متعلق فوائد کا جائزہ لیتے ہیں۔
شوگر کنٹرول:
ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہاضمے کو سست کرتا ہے۔ مزید برآں، یہ کھانے سے کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز کے تیزی سے جذب ہونے سے روکتا ہے۔ میتھی میں hydroxyleucine 4 نامی امینو الکانوک ایسڈ بھی ہوتا ہے، جو انسولین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور خلیوں کو انسولین جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پہلے سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں جو روزانہ 10 گرام میتھی کھاتے ہیں ان میں ذیابیطس ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے۔ یہ انسولین کے خلاف مزاحمت کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
ہاضمے کے مسائل کو کنٹرول کریں:
ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی میں موجود فائبر آنتوں کے فائدہ مند بیکٹیریا کی افزائش کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبض، گیس، تیزابیت اور اپھارہ جیسے مسائل کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صبح خالی پیٹ بھیگی ہوئی میتھی کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔
وزن کو کنٹرول کریں:
ماہرین وزن کم کرنے کے لیے اپنی خوراک میں میتھی کو شامل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میتھی میں موجود فائبر آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس دلاتا ہے، جس سے آپ کو ضرورت سے زیادہ کیلوریز سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ لہذا، آپ کی خوراک میں میتھی کا پاؤڈر شامل کرنا بھوک کو کم کرنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔
پٹھوں کی مضبوطی کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی میں پائے جانے والے پروٹین، فائبر اور میگنیشیم پٹھوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میتھی ورزش کے بعد تھکے ہوئے اور زخمی ہونے والے پٹھوں کو آرام دیتی ہے اور زخموں کو تیزی سے صحت یاب ہونے میں مدد دیتی ہے۔
کولیسٹرول کنٹرول:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ میتھی جسم میں خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی میں موجود فلیوونائڈز جسم میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ میتھی دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میتھی کی چائے پینے سے بچوں میں دودھ کی سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ مزید برآں، متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میتھی بچوں کا وزن بڑھانے اور صحت مند طریقے سے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ تاہم، NIH این ائی ایچ کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ حمل کے دوران تجویز کردہ مقدار سے زیادہ میتھی کا استعمال غیر محفوظ ہے۔ میتھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے لیکن ماہرین کا مشورہ ہے کہ صحت کے مسائل جیسے ذیابیطس یا حاملہ خواتین کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی اسے اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)