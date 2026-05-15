اپنے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ آسان طریقے ضرور آزمائیں
ماہرین جگرکو صحت مند رکھنے کے لیے متوازن غذا، باقاعدگی سے ورزش، وزن کو کنٹرول کرنے اور شراب نوشی سےپرہیز کرنےکا مشورہ دیتے ہیں۔۔۔
Published : May 15, 2026 at 10:42 AM IST
جگر ہمارے جسم کے سب سے اہم اعضاء میں سے ایک ہے، جو کھانے کو ہضم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارے کھانے سے غذائی اجزاء جیسے وٹامنز، پروٹین اور گلوکوز نکالتا ہے۔ یہ نقصان دہ امونیا کو یوریا میں تبدیل کرتا ہے اور نیکوٹین اور الکحل جیسے نقصان دہ مادوں کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ یہ مسلسل کام کرتا ہے، دن میں 24 گھنٹے۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایسے اہم عضو کی صحت کو برقرار رکھنا بالکل ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔
فائبر: ماہرین کا کہنا ہے کہ فائبر جگر کے کام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اس وجہ سے ناشتے کے دوران فائبر کا استعمال خاصا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ وہ ناشتے میں جوار، باجرہ اور راگی جیسے غیر پالش شدہ اناج سے بنے پکوانوں کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ فائبر نہ صرف پھلوں اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے بلکہ دال میں بھی پایا جاتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے ذریعہ شائع کردہ ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ فائبر جگر کی صحت کو برقرار رکھنے میں انتہائی موثر ہے۔ یہ سنگین حالات جیسے سائروسیس سے بچاتا ہے اور اموات کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے۔
جنک فوڈ سے پرہیز:
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جنک فوڈز جیسے برگر، پیزا اور چپس جگر کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ احتیاط کرتے ہیں کہ ان غذاؤں کا استعمال، جو سیر شدہ چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں، جگر کے فعال عمل کو سست کر سکتے ہیں۔ اگر یہ حالت برقرار رہے تو یہ جگر کی سوزش کا باعث بن سکتی ہے۔ مزید برآں وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس سے جگر کے نازک ٹشوز سخت ہو سکتے ہیں۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے جس کے جگر کے افعال پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
بروکولی:
ماہرین کا کہنا ہے کہ بروکولی جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ متعدد مطالعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ بروکولی جگر کے گرد چربی کے جمع ہونے کو روکنے میں مدد کرتی ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ اسے گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو کر، چھوٹے پھولوں میں توڑ کر اور تھوڑی مقدار میں تیل میں بھون کر کھایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ دیگر سبز سبزیوں کے ساتھ ملا کر اس کا ذائقہ مزیدار ہوتا ہے۔
چینی کی مقدار کو محدود کریں:
چینی کا زیادہ استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ استعمال کی جانے والی چینی کا ایک حصہ چربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زیادہ مقدار میں چینی کھاتے ہیں کسی بھی شکل میں جگر میں چربی کی زیادہ مقدار پیدا ہوتی ہے۔ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ چربی جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہوتی ہے اور جگر کے اندر ہی چربی کے ذخائر کا باعث بن سکتی ہے۔
سافٹ ڈرنکس کی بجائے پانی:
اپنے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھنا آپ کے جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ جو لوگ سافٹ ڈرنکس اور انرجی ڈرنکس استعمال کرتے ہیں وہ سافٹ ڈرنکس کے بجائے پانی کا انتخاب کریں۔ یہ اضافی کیلوری کی مقدار کو کم کرنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
گری دار میوے:
ماہرین کے مطابق گری دار میوے خصوصاً بادام وٹامن ای سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ غذائیت جگر میں چربی کے زیادہ جمع ہونے کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔ مزید برآں، گری دار میوے کو دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ گری دار میوے کی سپلائی ہر وقت ہاتھ پر رکھیں تاکہ جب بھی بھوک لگے تو آپ ان پر ناشتہ کر سکیں۔ متبادل طور پر آپ انہیں اپنے سلاد میں شامل کر سکتے ہیں۔
پالک صحت کے لیے اچھی ہے:
کلیولینڈ کلینک کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پالک جیسی پتوں والی سبز سبزیوں میں وٹامن K کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ پالک اور میتھی جیسی سبزوں میں گلوٹاتھیون نامی اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مرکب جگر کے کام کو ہموار اور موثر طریقے سے چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
نمک کی مقدار کم کریں:
کچھ مطالعات نے اشارہ کیا ہے کہ سوڈیم کی زیادہ مقدار جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ نمک کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ نوٹ کرتے ہیں کہ پروسیسڈ اسنیکس اور گھر سے باہر کھائے جانے والے کھانے میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب بھی ممکن ہو گھر میں کھانا تیار کرنا اور کھانا جگر کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔
شراب سے پرہیز کریں:
الکحل جگر کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بتدریج جگر کو سخت کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے شراب سے مکمل پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو پینے کی عادت ہے تو، یہ سختی سے سفارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی مقدار کو کم کریں۔ پارٹیوں اور سماجی تقریبات میں ضرورت سے زیادہ شراب نوشی سے پرہیز کریں - چاہے یہ صرف کبھی کبھار ہی کیوں نہ ہو۔ جب کہ جگر میں نئے خلیات پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے NHS.uk یو کے این ایچ ایس کی طرف سے نقل کردہ ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل شراب نوشی اس کی تخلیق نو کی صلاحیت کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)