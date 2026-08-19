کیا آپ بھی خراٹے لیتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر خبردار رہیں! یہ دل کا دورہ سمیت کئی سنگین بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں
نیند میں خراٹے لینا دل کی بیماری، کینسر ہائی بلڈ پریشر اور ہڈیوں کے کمزور ہونے کی علامت ہوسکتی ہے۔
Published : August 19, 2026 at 10:56 AM IST
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خراٹے لینا گہری نیند کی علامت ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ گہری نیند کے دوران ہلکے خراٹے آ سکتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام خراٹے معیاری نیند کی نشاندہی نہیں کرتے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ خراٹے لینا گہری نیند کے مترادف ہے۔ طبی سائنس کے مطابق خراٹے سانس کی نالی میں رکاوٹ کی علامت ہیں۔
جب نیند کے دوران گلے اور ناک کے پٹھے آرام کرتے ہیں تو ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً، جیسے ہی ہوا اندر اور باہر گزرتی ہے، ارد گرد کے ٹشوز وائبریٹ ہوتے ہیں، جس سے خراٹوں کی آواز آتی ہے۔ بلند آواز اور مسلسل خراٹے صحت کے کئی سنگین مسائل، جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور کینسر کا واضح اشارہ ہو سکتے ہیں۔
عام خراٹے: ہلکے خراٹے نیند کے دوران اوپری سانس کی نالی میں جزوی رکاوٹ (ناک سے larynx تک) کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سانس کی ہوا کے بہاؤ کے نتیجے میں نرم تالو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔
سلیپ ایپنیا: یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک سنگین حالت سمجھا جاتا ہے. میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق اس میں نیند کے دوران سانس لینے میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔
اوبسٹراٹک سلیپ اپینیا: یہ ایسی حالت ہے جہاں نیند کے دوران اوپری ایئر وے بلاک ہو جاتی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب گلے کے پٹھے ہوا کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس سے سانس لینے میں اچانک خلل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شخص اچانک جاگ جاتا ہے۔ نتیجتاً، جسم میں آکسیجن کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ حالت بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور دل کے دورے اور دل کی بیماری کا باعث بن سکتی ہے۔
نیند کی کمی اور دل کی بیماری کے درمیان لنک
جب کوئی شخص نیند کی کمی میں سانس لینا بند کر دیتا ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن اچانک گر جاتی ہے کیونکہ آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے۔ دماغ فوری طور پر آکسیجن کی کمی کا پتہ لگاتا ہے اور آکسیجن کی سپلائی بحال کرنے کے لیے جاگنے والے شخص کو جھٹکا دیتا ہے۔ یہ اچانک بیداری دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر میں تیزی سے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جب یہ بار بار ہوتا ہے تو، بلڈ پریشر کے نتیجے میں اتار چڑھاؤ جیسی کیفیت ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔
جب ہوا کے راستے میں رکاوٹ کی وجہ سے آکسیجن کی سطح گر جاتی ہے، تو جسم ایک تناؤ کا ہارمون خارج کرتا ہے جسے ایڈرینالین کہتے ہیں۔ سانس لینے میں وقفے وقفے سے رکاوٹ خون میں ایڈرینالین کی سطح کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، جس سے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق، نیند کی کمی سے متعلق خراٹے دن کے وقت ضرورت سے زیادہ نیند اور صحت کے سنگین مسائل سے منسلک ہیں، جن میں دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، فالج اور ڈپریشن شامل ہیں۔
نیند کی کمی سے منسلک طویل خراٹے دل کی لچک کو کم کر سکتے ہیں اور دل کی دیواروں کو سخت کر سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں دل کے لیے مؤثر طریقے سے خون پمپ کرنا مشکل بناتی ہیں اور 'ایٹریل فبریلیشن' کا باعث بن سکتی ہیں ایک ایسی حالت جس کی خصوصیت بے قاعدہ اور تیز دل کی دھڑکن ہے۔
خراٹوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی وائبریشن گردن کے دونوں طرف واقع اندرونی اور بیرونی دل کی شریانوں کی دیواروں کو گاڑھا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ بیرونی کیروٹڈ شریان کھوپڑی، چہرے اور گردن کو خون فراہم کرتی ہے، جبکہ اندرونی کیروٹڈ شریان دماغ کو خون فراہم کرتی ہے۔ ان کیروٹڈ شریانوں کے سخت ہونے سے دماغ میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
نوٹ: دل کی بیماری والے افراد کو خبردار کیا جاتا ہے کہ خراٹے لینے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ جریدے نیچر جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خراٹے دل کی بیماری کے لیے خطرے کا عنصر ہوسکتے ہیں۔
کینسر کا خطرہ: ماہرین کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں دشواری یا سانس لینے کے عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے خراٹے خون میں آکسیجن کی سطح میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے ڈی این اے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈی این اے میں نقصان دہ تبدیلیاں آسکتی ہیں، جس سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خراٹے بالواسطہ طور پر کینسر اور بعض دیگر صحت کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
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ہڈیوں پر منفی اثرات: ماہرین خراٹے کو ہلکا نہ لینے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہڈیوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن خواتین کو نیند کے دوران سانس لینے میں مختصر وقفے کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ دوگنا ہوتا ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کے محققین نے وضاحت کی ہے کہ نیند کی کمی جسم میں آکسیجن کی سطح کو کم کرتی ہے اور سوزش کو متحرک کرتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے ٹوٹنے اور مرمت کے عمل میں خلل ڈالتا ہے، بالآخر ہڈیوں کی کثافت میں کمی، فریکچر کا خطرہ اور یہاں تک کہ دانتوں کے ڈھیلے ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ خراٹے لیتے ہیں تو اپنی ہڈیوں کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔