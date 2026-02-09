کیا آپ رات کو گہری نیند میں اونچی آواز میں خراٹے لیتے ہیں؟ ہوشیار رہو! یہ ہڈیوں، شوگر سمیت کئی صحت کے مسائل کی علامت ہے
ماہرین کا کہنا ہے کہ خراٹے لینا کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ صحت کے کسی سنگین خطرے کی علامت ہوسکتا ہے، جانیں کیسے اور کیوں؟
Published : February 9, 2026 at 1:26 PM IST
خراٹے لینا اکثر گہری نیند کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ گہری نیند کے دوران ہلکے خراٹے آتے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام خراٹے آرام دہ نیند کی علامت نہیں ہیں۔ اونچی آواز میں، مسلسل خراٹے اور نیند کے دوران سانس لینے میں رک جانا شدید رکاوٹ سلیپ ایپنیا (OSA) کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بار بار سانس بند ہو جاتی ہے۔ جس سے آکسیجن کی سطح کم ہو سکتی ہے، دل پر دباؤ پڑتا ہے اور دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس سے صحت کے دیگر کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں..
عام خراٹے:
اس سے مراد وہ ہلکے خراٹے ہیں جو نیند کے دوران ہوا کے اوپری راستے (ناک سے لیکر لنکس پھیپڑوں تک) میں معمولی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سانس لینے والی ہوا کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نرم تالو اور uvula یووولا میں کمپن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہے، لیکن یہ خراٹے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔
سلیپ اپینیا Sleep Apnea:
یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے۔ اسے ایک سنگین حالت سمجھا جاتا ہے۔ میو کلینک کی ایک تحقیق کے مطابق اس میں نیند کے دوران سانس لینے میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں۔
Obstructive Sleep Apnea:
ایک ایسی حالت ہے جس میں نیند کے دوران اوپری ایئر وے بلاک ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب گلے کے ہموار پٹھے سکڑ جاتے ہیں، ہوا کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ نیند کے دوران سانس لینے میں اچانک رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اچانک بیداری ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، جسم میں آکسیجن کی سطح گر سکتی ہے. یہ کبھی کبھی مہلک ہوتا ہے۔ اس حالت میں لوگوں کو پرسکون نیند نہیں آتی۔
تاہم ہر خراٹے لینے والے کو رکاوٹ والی نیند کی کمی (OSA) نہیں ہوتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ناک بند ہونے یا دیگر وجوہات کی وجہ سے خراٹے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک نہیں ہے۔ تاہم، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تناؤ اور اضطراب بعض اوقات خراٹوں کو متحرک کر سکتا ہے۔
دل کے اثرات:
دل کے مسائل میں مبتلا افراد کو خبردار کیا جاتا ہے کہ خراٹے لینے سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صحت کے پہلے سے موجود حالات سے قطع نظر خراٹے دل کی بیماری کے لیے خطرہ کا باعث ہو سکتے ہیں۔
کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے:
ماہرین کا کہنا ہے کہ خراٹے لینے سے سانس لینے میں دشواری یا مکمل سانس لینے میں دشواری ہوسکتی ہے جس سے خون میں آکسیجن کی سطح کم ہوجاتی ہے۔ یہ ڈی این اے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ڈی این اے میں نقصان دہ تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ خبردار کرتے ہیں کہ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خراٹے بالواسطہ طور پر کینسر اور بعض دیگر صحت کے مسائل کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔
ہڈیوں کو نقصان:
ماہرین کا کہنا ہے کہ خراٹوں کو نظرانداز نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس سے ہڈیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو خواتین نیند کے دوران تھوڑی دیر کے لیے سانس لینا بند کر دیتی ہیں ان میں ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ دوگنا بڑھ جاتا ہے۔ ہارورڈ ہیلتھ پبلشنگ کے محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی جسم میں آکسیجن کی سطح کو کم کرتی ہے اور سوزش کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہڈیوں کے ٹوٹنے اور ٹھیک ہونے کے عمل میں مداخلت کرتا ہے۔ بالآخر، یہ ہڈیوں کی کثافت میں کمی، فریکچر کا خطرہ اور یہاں تک کہ دانتوں کے ڈھیلے ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے، اگر آپ خراٹے لیتے ہیں، تو اپنی ہڈیوں کی صحت کے بارے میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اچھا خیال ہے۔
بلڈ پریشر:
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آکسیجن کی سطح کم ہوتی ہے تو جسم تناؤ کا شکار ہوجاتا ہے جس سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ یہ پہلے سے موجود ہائی بلڈ پریشر کو خراب کر سکتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کے نئے کیسز کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن کی ایک تحقیق کے مطابق، نیند کی کمی سے متعلق خراٹے دن کے وقت نیند میں اضافے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، فالج اور ڈپریشن جیسے سنگین صحت کے مسائل سے منسلک ہیں۔
ذیابیطس:
ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے خارج ہونے والے اسٹریس ہارمونز جسم میں انسولین کی مزاحمت کو بڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے اور ذیابیطس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے یا اس بیماری کے بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
