دن میں 15 منٹ سے زیادہ بیت الخلا میں بیٹھنا صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جانئے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں
اجے ورما کا کہنا ہے کہ بیت الخلا میں بیٹھتے وقت فون کا استعمال کرنے سے بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
Published : July 1, 2026 at 3:39 PM IST
حیدرآباد: آج کے ڈیجیٹل دور میں، بہت سے لوگ اپنے گھر کے باتھ روم کو ٹی وی دیکھنے، بات چیت کرنے اور پڑھنے کے لیے سب سے پرامن جگہ سمجھتے ہیں۔ کچھ اپنے موبائل فون پر 15 سے 30 منٹ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ عام معلوم ہو سکتا ہے، ڈاکٹر اجے ورما، نارتھمپٹن شائر کے کیٹرنگ جنرل ہسپتال کے ماہر معدے کے ماہر، خبردار کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ صحت کے سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
اجے ورما کے مطابق بیت الخلا پر زیادہ دیر تک بیٹھنے سے ملاشی اور مقعد میں خون کی نالیوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ مسلسل دباؤ مقعد کے علاقے میں سوزش کا سبب بن سکتا ہے اور بواسیر کا باعث بن سکتا ہے جسے ڈھیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حالت آنتوں کی حرکت کے دوران شدید درد، خارش، سوجن اور خون بہنے کا سبب بن سکتی ہے۔
مزید برآں، شرونیی پٹھے مثانے اور آنتوں کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاخانہ گزرنے کی کوشش کے دوران بیت الخلا پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ان پٹھوں پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، جس سے آنتوں کی معمول کی حرکت مشکل ہو جاتی ہے اور شرونیی کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ شاذ و نادر صورتوں میں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تناؤ ملاشی کا ایک حصہ مقعد کے ذریعے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے۔
خون کے بہاؤ کے مسائل - بیت الخلا میں زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے جسم کے نچلے حصے میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے کولہوں اور رانوں پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگوں میں بے حسی یا سختی پیدا ہو جاتی ہے۔
بیت الخلا میں زیادہ وقت گزارنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اجے ورما کے مطابق زیادہ تر لوگوں کے باتھ روم میں زیادہ وقت گزارنے کی بنیادی وجہ قبض ہے۔ کم فائبر والی غذا کھانا، کافی پانی نہ پینا، ورزش کی کمی اور آنتوں کی حرکت میں تاخیر یہ سب قبض کا سبب بن سکتے ہیں۔
ڈاکٹروں کی تجویز کردہ صحت مند عادات
اجے ورما کے مطابق، آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ بیت الخلا میں گزارنے چاہئیں۔ اگر آپ کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ بیٹھیں اور نہ ہی سانس روکیں۔ فوراً اٹھیں اور بیت الخلا تبھی جائیں جب آپ کو شدید خواہش ہو۔ مزید برآں، آپ کو اپنے موبائل فون کو ٹوائلٹ لے جانے کی عادت سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے فون کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ وقت کا ٹریک کھو دیں گے۔ آپ اس کا احساس کیے بغیر بھی ایک طویل وقت تک وہاں بیٹھے رہیں گے۔
ٹوائلٹ کے دوران فون استعمال نہ کریں
اجے ورما کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیت الخلا میں بیٹھتے وقت فون کا استعمال کرنے سے بواسیر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ شرونیی فرش کے مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مزید برآں، فون کو باتھ روم میں لے جانا بھی حفظان صحت کے نقطہ نظر سے اچھا خیال نہیں ہے۔
آپ کو کتنی بار بیت الخلا جانا چاہیے؟
ایک عام، صحت مند بالغ کے لیے، دن میں تین بار سے لے کر ہفتے میں تین بارتک بیت الخلا جانا بالکل معمول کی بات ہے۔ ہر ایک کا جسم مختلف ہے، اور صحیح پیمائش آپ کا اپنا روزانہ کا معمول ہے۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟
اگر آپ کو مسلسل قبض، آنتوں کی حرکت کے دوران شدید درد، یا خون بہنے کا سامنا ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ان علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے۔
(اعلان دستبرداری: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)