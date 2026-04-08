کیا آپ کو کان کا میل 'ایئر ویکس' نکالنا چاہیے؟ ماہرین کی رائے جانیں
کان کا مومی مادہ جسے ہم میل کہتے ہیں، اسے صاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب آپ کو حیران کرسکتا ہے۔
Published : April 8, 2026 at 12:17 PM IST
ایئر ویکس دراصل ہمارے کانوں کے لیے حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ نہ صرف دھول اور گندگی کو جسم میں داخل ہونے سے روکتا ہے بلکہ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات بھی انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اپنے کان صاف کرنے کی کوششوں میں، ہم اکثر نادانستہ طور پر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کان میں درد انفیکشن، اور سماعت کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایئربڈز یا تیز دھار اشیاء (جیسے ماچس کی چھلیاں یا چابیاں) ڈالنا گندگی کو باہر لانے کے بجائے مزید اندر کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس سے کان کا پردہ پھٹنے یا انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے طریقوں کو اپنانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب ہم بولتے یا کھاتے ہیں تو پرانا کان کا مومی مادہ آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی نکل جاتا ہے۔ عام طور پر کان کا موم قدرتی طور پر صاف ہو جاتا ہے، اور تیز چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے ہٹانے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ لہذا حساس علاقوں جیسے کانوں کی دیکھ بھال کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے...
سینئر ای این ٹی سرجن ڈاکٹر این وشنو سوروپ ریڈی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کان کے مومی مادہ یعنی میل کو ہٹانے سے کان صاف رہتے ہیں۔ تاہم یہ سچ نہیں ہے؛ وہ بتاتے ہیں کہ کان کا موم جبڑے کی حرکت (جیسے کھانا یا چبانے) کے ذریعے خود ہی نکلتا ہے۔
ڈاکٹر این وشنو سوروپ ریڈی کا کہنا ہے کہ کان کی نالی کے اندر موجود خصوصی جلد ملبے کو باہر نکالتی ہے اور وقتاً فوقتاً راستے کو صاف کرتی ہے۔ لہذا، وہ تجویز کرتے ہے کہ اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان کی نالی کے دروازے پر واقع باریک بالوں اور سیبیسیئس غدود سے ائیر ویکس بنتا ہے۔ یہ اندرونی نمی کو برقرار رکھتا ہے۔ MedlinePlus کا ایک مطالعہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے، دھول، گندگی، بیکٹیریا اور جراثیم کو کان میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ یہ مردہ خلیات اور فضلہ مواد کو ہٹانے میں بھی سہولت فراہم کرتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کان کے لیے قدرتی حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرتا ہے۔
ایسا کرنا خطرناک ہے۔
ڈاکٹر وشنو سوروپ ریڈی کا کہنا ہے کہ کانوں کی صفائی کے عمل کے دوران، کچھ افراد میں کان کے میل کی مقدار درحقیقت بڑھ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے کانوں میں یہ موم بہت چپچپا ہو سکتا ہے، جبکہ دوسروں میں یہ سخت ہو سکتا ہے۔ تاہم اسے عام طور پر مخصوص ہٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر وشنو سوروپ ریڈی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کان میں اشیاء جیسے ماچس، پن، یا روئی ڈالتے ہیں اور انہیں گھماتے ہیں، تو ملبہ مزید اندر دھکیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے کان کی نالی کی جلد کے ساتھ ساتھ کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
ائیر ویکس بہت کم لوگوں کے کانوں میں جمع ہوتا ہے، اور ان میں سے 1-2 فیصد افراد میں، یہ کان کی نالی کو سخت اور بند کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو کان کا میل ہٹانے کی ضرورت ہے وہ کبھی بھی اسے خود نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئیں۔ اس کے بجائے، انہیں اسے کسی ENT ماہر کے ذریعے ہٹانا چاہیے۔
ٹھوس، سخت کان کے میل کو دور کرنے کے لیے، ڈاکٹر یا ماہرین ایک ہفتے کے لیے دن میں تین بار دوائی کے چند قطرے — یا گرم زیتون کے تیل کو کان میں ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ کان کے موم کو آسانی سے ہٹانے کی اجازت دیتا ہے۔ ڈاکٹر یا ماہرین پھر احتیاط سے اسے مائکرو ویکیوم سکشن کا استعمال کرتے ہوئے نکالتے ہیں۔
مزید برآں بعض صورتوں میں جمع شدہ ملبے کو ہٹانے کے لیے سرنج کا استعمال کرتے ہوئے کان میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اور ماہرین کان کی مناسب دیکھ بھال کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ کان میں کسی بھی چیز کو داخل کرنا کان کے موم کو ہٹانے کا محفوظ طریقہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے بعض اوقات کان کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر کان کا پردہ پہلے سے سوراخ شدہ ہو تو نقصان دہ مادے کے اندرونی کان میں داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انفیکشن، درد اور پیپ بننے کا باعث بن سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)