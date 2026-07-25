جب آپ کو بخار ہو تو نہانا چاہیے یا نہیں؟ جانیے ماہرین کی رائے
ڈینگی، ملیریا، وائرل بخار، اور آشوب چشم جیسی بیماریاں بدلتے موسموں، خاص طور پر برسات کے دوران بہت عام ہو جاتی ہیں۔
Published : July 25, 2026 at 2:04 PM IST
مانسون کا موسم چل رہا ہے، ملک بھر کی کئی ریاستوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ مسلسل بارش، پانی جمع ہونا، اور بدلتے ہوئے موسمی حالات مچھروں کی آبادی میں روزانہ اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس موسم میں ڈینگی، ملیریا، یا دیگر قسم کے بخار جیسی بیماریاں لاحق ہونا عام بات ہے۔ بہت سے لوگ وائرل بخار اور ٹائیفائیڈ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بخار اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں انفیکشن ہو اور بعض اوقات اس کے ساتھ نزلہ یا فلو بھی ہو سکتا ہے۔ بخار کے دوران جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ درجہ حرارت بڑھنے کے دوران نہانا نہیں چاہیے۔ تاہم ماہرین نے واضح کیا کہ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اگرچہ بزرگ اکثر بخار کے دوران نہانے کا مشورہ دیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر درحقیقت یہ تجویز کرتے ہیں کہ مناسب غسل جسم کو اہم راحت فراہم کر سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بخار میں مبتلا ہونے پر غسل کرنا چاہیے یا نہیں۔
کیا جب آپ کو بخار میں غسل کرنا چاہیے؟
ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو بخار ہو تو غسل مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لیکن نہانے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کریں:
بہت گرم یا بہت ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ نیم گرم پانی سے نہانے سے جسم کے درجہ حرارت کو آہستہ آہستہ کم کرنے میں مدد ملتی ہے، سکون ملتا ہے اور اچھی نیند آتی ہے۔ اگرچہ یہ عارضی ریلیف پیش کر سکتا ہے، یہ بخار کا مکمل علاج نہیں ہے۔
ٹھنڈے یا برفیلے پانی سے نہ نہائیں:
بہت ٹھنڈا یا برف ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ آئس پیک یا انتہائی ٹھنڈے پانی کا استعمال جسم کے درجہ حرارت میں اچانک کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ کانپنا دراصل جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو بڑھا سکتا ہے، ممکنہ طور پر تکلیف میں اضافہ کر سکتا ہے۔
بہت گرم پانی میں نہانے سے گریز کریں:
بہت گرم پانی میں نہانے سے جسم کا درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ کچھ لوگ بخار کو کم کرنے کے لیے جسم پر رگڑنے والی الکحل (آئسوپروپل الکحل) لگاتے ہیں۔ تاہم، آپ کو اس طریقے سے جلد پر الکحل نہ لگائیں اور نہ ہی رگڑیں۔ الکحل جلد کے ذریعے جسم میں جذب ہو جاتی ہے اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ ماہرین اس مشق کے خلاف مشورہ دیتے ہیں، خاص طور پر بچوں کے لیے۔
بخار کے دوران کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
بنیادی وجہ کی نشاندہی کریں:
بخار بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ صرف ایک علامت ہے. یہ عام طور پر وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بخار کی اصل وجہ کا تعین اور مناسب علاج کی تلاش بہت ضروری ہے۔
ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق دوائیں لیں:
تجویز کردہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ، کافی مقدار میں مائعات کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنا بھی ضروری ہے۔ پانی، چھاچھ، ناریل کا پانی، اور سوپ جیسے سیالوں کی وافر مقدار پیئیں۔ اس کے علاوہ، سوتی یا ہلکے لباس پہنیں. کمرے میں اچھی وینٹیلیشن کو یقینی بنانے سے جسم کے درجہ حرارت کو مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی۔
آپ کو ڈاکٹر سے کب رجوع ہونا چاہئے؟
عام طور پر ہلکے بخار کا علاج گھر پر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر بخار بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے. اگر بخار 2-3 دن سے زیادہ برقرار رہے یا اس کے ساتھ علامات ہوں جیسے الجھن، سانس لینے میں دشواری، شدید سر درد، مسلسل الٹی، یا جلد پر دھبے۔ تین ماہ سے کم عمر کے بچوں کو بخار ہونے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔
ان نکات کو ذہن میں رکھیں:
ہائیڈریشن (جسم کو پانی کی کمی سے روکتا ہے)
بخار کے دوران جسم میں پانی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ابلا ہوا پانی، ناریل کا پانی، او آر ایس، سوپ یا چھاچھ کا کثرت سے استعمال کریں۔
سپنج غسل (گیلے کپڑے سے جسم کو نم کرنا)
اگر آپ مکمل غسل کرنے کی حالت میں نہیں ہیں تو نیم گرم پانی میں بھگوئے ہوئے نرم کپڑے سے اپنے جسم کو نم کرنا بھی فائدہ مند ہے۔
گرم کھانا، گرم اور آسانی سے ہضم ہونے والا کھانا کھائیں۔ ہلکے کھانے جیسے کہ اڈلی، دلیہ (ٹوٹا ہوا گندم کا دلیہ) اور کھچڑی تجویز کی جاتی ہے۔
(ڈسکلیمر:اس رپورٹ میں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے پر مبنی ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں تو کسی مستند ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)