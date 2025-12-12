ذیابیطس کے مریض ان 31 کھانوں سے پرہیز کریں؟ ایک ڈاکٹر نے مکمل فہرست فراہم کی ہے
ذیابیطس کے مریضوں کو نمک کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے۔اس کے علاوہ، نان ویجیٹیرین فوڈز، ڈیری پروڈکٹس، اور ان غذائی اشیاء سے پرہیز کریں؟
Published : December 12, 2025 at 10:22 AM IST
آج کل مصروف طرز زندگی، کھانے پینے کی خراب عادات اور ورزش کی کمی کے باعث ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے مناسب خوراک ضروری ہے۔ ایک بار تشخیص ہونے کے بعد، ذیابیطس ایک مستقل حالت بن جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ذیابیطس ایک دائمی بیماری ہے۔ بلڈ شوگر کی سطح بڑھنے کے خوف کی وجہ سے مریض اکثر کم کھاتے ہیں اور اپنی خوراک پر بھرپور توجہ دیتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ذیابیطس کے شکار لوگوں میں بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور خوراک ضروری ہے۔
تاہم بہت سے لوگ اس بارے میں الجھن میں ہیں کہ اس بیماری کے لیے کونسی غذا بہترین ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ انہیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟ آئیے معلوم کرتے ہیں...
ذیابیطس کی علامات کیا ہیں؟
بہت سے لوگ بچپن سے ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹائپ 1 ذیابیطس، جو بچپن میں شروع ہوتی ہے اور جس میں جسم انسولین پیدا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ حال ہی میں موٹاپے کی وجہ سے بچوں میں ٹائپ ٹو ذیابیطس بھی بڑھ رہی ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج اور کنٹرول نہ کیا جائے تو دوسری بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ناقص خوراک اور تناؤ ذیابیطس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس بیماری کی علامات میں بار بار پیشاب آنا، پیاس کا زیادہ لگنا، بھوک کا بڑھ جانا اور پیروں میں سوجن شامل ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر تین ماہ میں ایک بار HbA1c ٹیسٹ کروائیں۔ اگر رپورٹ 3 اور 5.4 کے درمیان ہے، تو تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تاہم، اگر سطح 5.6 ہے، تو آپ پری ذیابیطس کے زمرے میں ہیں۔ اگر سطح 7 سے زیادہ ہے تو آپ کو ذیابیطس میں مبتلا سمجھا جاتا ہے۔
ذیابیطس کے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
ذیابیطس کے مریضوں کو نمک کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے۔ نان ویجیٹیرین کھانا، دودھ کی مصنوعات، آئس کریم، ناریل کا تیل اور چکن میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو ناشتے میں اپما، بونڈا، وڈا اور پوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر شردھے کٹیار نے اپنے ٹویٹر ہینڈل (X) پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے 31 بدترین کھانوں کی فہرست شیئر کی۔ یہ درج ذیل ہے...
میدہ یا ریفائنڈ آٹا (مائدہ) ابلے ہوئے آلو کم چکنائی والی مٹھائیاں
بسک ابلے آلو سکمڈ دودھ
Rusks تربوز پروٹین
میری بسکٹ ہنی مینگو
دلیہ سوجی اڈلی/ چیلہ پفڈ چاول
سابو دانہ چنے کا آٹا چیلہ چپاتی
جئی پاستہ پپیتا
اوٹس دودھ نوڈلس چاکلیٹ
کیلے کے آلو کے چپس کیک اور کوکیز
ذیابیطس اور بلڈ شوگر کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
زیادہ تر لوگ ذیابیطس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں لیکن دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ بلڈ شوگر سے مراد خون میں گلوکوز کی سطح ہوتی ہے جو کہ ہماری کھانے کی عادات پر منحصر ہوتا ہے۔ دوسری طرف، ذیابیطس اس وقت ہوتی ہے جب جسم انسولین کی پیداوار بند کر دیتا ہے یا جب انسولین ٹھیک سے کام نہیں کرتی ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو جسم کو خون کی شکر (گلوکوز) کو خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے، انہیں توانائی فراہم کرتا ہے۔ جب انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے، تو خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، جو ذیابیطس کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ شوگر کی سطح 200 ملی گرام/ڈی ایل سے زیادہ کو شدید ذیابیطس سمجھا جاتا ہے۔ 200 ملی گرام/ڈی ایل سے اوپر کی سطح ہائی بلڈ شوگر، یا ہائپرگلیسیمیا کی نشاندہی کرتی ہے۔