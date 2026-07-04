مسوڑھوں کی شدید بیماری آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، مطالعہ میں اہم انکشاف
مسوڑھوں کی بیماری کی وجہ سے جسم میں طویل سوزش خون کی نالیوں کے ذریعے گردوں تک پہنچتی ہے...
Published : July 4, 2026 at 2:02 PM IST
متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ پیریڈونٹائٹس (مسوڑھوں کی بیماری کی ایک شدید شکل) صرف منہ تک محدود نہیں ہے۔ یہ گردے کے کام کو متاثر کرتا ہے اور نقصان دہ مارکروں کی سطح کو بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ دائمی گردے کی بیماری (CKD)سی کے ڈی کے ابتدائی مراحل میں بھی۔ جرمنی میں ایک بڑی آبادی پر کی گئی ایک تحقیق میں، محققین نے گردے کے نقصان سے وابستہ مرحلوں کی بلند سطح کے ساتھ ساتھ مسوڑھوں کی شدید بیماری اور گردے کے افعال میں کمی کے درمیان تعلق پایا۔ یہ نتائج بتاتے ہیں کہ زبانی صحت ہماری مجموعی فلاح و بہبود میں اس سے کہیں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ زبانی صحت کی خرابی (دانتوں اور مسوڑھوں کی بیماری) کا براہ راست تعلق دیگر سنگین نظامی بیماریوں سے ہے۔
شدید مسوڑھوں کی بیماری اور گردے کے فنکشن کے درمیان تعلق
پیریوڈونٹائٹس کو اکثر منہ تک محدود حالت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں مسوڑھوں سے خون بہنا، بافتوں کی بتدریج تباہی، اور بالآخر دانتوں کا گرنا شامل ہیں۔ تاہم، بڑھتے ہوئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اثر زبانی سے کہیں زیادہ ہے۔ پیریڈونٹائٹس سے وابستہ دائمی سوزش کو مختلف نظامی بیماریوں سے جوڑا گیا ہے، جیسے دل کی بیماری اور ذیابیطس۔ اس کے نتیجے میں محققین گردے کی دائمی بیماری (CKD) میں اس کے ممکنہ کردار کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگرچہ ابتدائی مطالعات میں پیریڈونٹائٹس اور ایڈوانسڈ سی کے ڈی کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی تھی، یہ پہلے واضح نہیں تھا کہ آیا یہ ایسوسی ایشن گردے کے کام میں کمی کے ابتدائی مراحل کے دوران موجود ہے یا نہیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
اس سوال کا جواب دینے کے لیے، یونیورسٹی میڈیکل سینٹر ہیمبرگ-ایپینڈورف میں ڈاکٹر کرسچن شمٹ-لاوبر اور پروفیسر ڈاکٹر غزل عربی کی قیادت میں محققین نے آبادی پر مبنی ایک بڑا مطالعہ کیا۔ مطالعہ نے پیریڈونٹل بیماری (مسوڑھوں کی بیماری) اور گردے کی خرابی کی ابتدائی علامات کے درمیان تعلق کی تحقیقات کی۔ نتائج سے یہ بات سامنے آئی کہ مسوڑھوں کی شدید بیماری گردے کے کام میں کمی اور گردے کے نقصان کے نشانات (جیسے البیومینوریا) سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ جب گردے کی دائمی بیماری (CKD) اپنے ابتدائی مراحل میں ہو۔
مطالعہ کے پیچھے دلیل کی وضاحت کرتے ہوئے، ڈاکٹر شمٹ-لاوبر نے بتایا کہ اس کا مقصد پیریڈونٹائٹس اور گردے کی خرابی کی ابتدائی علامات کے درمیان تعلق کو تلاش کرنا تھا بشمول گردے کے افعال میں کمی اور البومینوریا اور نظامی سوزش کے نشانات کے ممکنہ کردار کی چھان بین کرنا تھا۔ اس تحقیق میں جرمنی میں آبادی پر مبنی گروپ 'ہیمبرگ سٹی ہیلتھ اسٹڈی' کے 6,179 شرکاء شامل تھے۔
تمام شرکاء کا تفصیلی پیریڈونٹل معائنہ کیا گیا، اور بیماری کی شدت کی درجہ بندی 2017 امریکن اکیڈمی آف پیریوڈونٹولوجی/یورپی فیڈریشن آف پیریوڈونٹولوجی (AAP/EFP) کے اسٹیجنگ سسٹم کے مطابق کی گئی۔ گردے کی صحت کا اندازہ تخمینہ شدہ گلوومیرولر فلٹریشن ریٹ (eGFR) اور پیشاب کے البومین سے کریٹینائن تناسب (uACR) کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا، جبکہ اعلی حساسیت C-reactive پروٹین (hsCRP) اور interleukin-6 (IL-6) کی گردش کرنے والی سطحوں کو نظام میں فلٹریشن کی شراکت کا تعین کرنے کے لیے ماپا گیا۔ تجزیہ نے خراب پیریڈونٹل صحت اور گردے کے کام میں کمی کے درمیان ایک مستقل تعلق کا انکشاف کیا۔ شدید پیریڈونٹائٹس کا پھیلاؤ ان افراد میں 14 فیصد سے بڑھ کر جن میں گردے کا معمول ہوتا ہے ان میں 36 فیصد ہوتا ہے جن میں گردے کی خرابی ہوتی ہے۔ البیومینوریا کے حوالے سے بھی ایسا ہی نمونہ دیکھا گیا۔ جیسے جیسے پیشاب میں البومین کی سطح میں اضافہ ہوا، مسوڑھوں کی شدید بیماری زیادہ عام ہو گئی۔ گردے کی خرابی کے مختلف مراحل میں مجموعی پیریڈونٹل نقصان (جیسے کلینیکل منسلکہ نقصان اور دانتوں کا نقصان) میں اضافہ بھی دیکھا گیا۔
مطالعہ کے نتائج
خاص طور پر، یہ انجمنیں عمر، جنس، ذیابیطس، اور تمباکو نوشی کی حیثیت جیسے اہم عوامل کا محاسبہ کرنے کے بعد بھی قائم رہیں۔ شدید پیریڈونٹائٹس کو کم ای جی ایف آر اور اعلی یو اے سی آر سے منسلک کیا گیا تھا، جبکہ کلینیکل اٹیچمنٹ کا نقصان گردے کے فنکشن میں کمی اور البومینوریا میں اضافہ دونوں سے منسلک تھا۔ یہ نتائج بتاتے ہیں کہ مشاہدہ شدہ ایسوسی ایشن محض مشترکہ خطرے کے عوامل کا نتیجہ نہیں ہے۔ نظامی سوزش اس رشتے میں ایک کردار ادا کرتی دکھائی دیتی ہے، اگرچہ ایک محدود حد تک۔ مسوڑھوں کی بیماری اور گردے کی صحت کی خرابی کے ساتھ ساتھ hsCRP اور IL-6 کی سطح میں اضافہ پایا گیا۔ تاہم، ثالثی کے تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ ایچ ایس سی آر پی نے شدید پیریڈونٹائٹس اور کم ای جی ایف آر کے درمیان تعلق کا تقریباً 35 فیصد حصہ ڈالا، جبکہ اس نے البومینوریا کے ساتھ وابستگی میں صرف 10 فیصد حصہ ڈالا۔ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر حیاتیاتی عمل جیسے کہ پیریڈونٹل ٹشوز سے جرثوموں کا پھیلنا، اینڈوتھیلیل ڈسفکشن، آکسیڈیٹیو تناؤ، اور میٹابولک تبدیلیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔
یہ مطالعہ گردے کی صحت کے ممکنہ اشارے کے طور پر زبانی صحت کو نمایاں کرتا ہے۔
چونکہ گردے کی دائمی بیماری (CKD) اکثر علامات کے بغیر ترقی کرتی ہے جب تک کہ گردے کو شدید نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ابتدائی انتباہی علامات کی شناخت ایک اہم طبی چیلنج بنی ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر اربی بتاتے ہیں کہ پیریڈونٹائٹس اور گردے کی ابتدائی خرابی کے نشانات کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے، یہ مطالعہ منہ کی صحت کو گردے کی صحت کے ممکنہ اشارے کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ یہ نتائج مستقبل میں اسکریننگ کے طریقوں کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اور مداخلتی مطالعات کے لیے ایک بنیاد فراہم کر سکتے ہیں جس میں یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ آیا پیریڈونٹل علاج گردے کے افعال کو محفوظ رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مطالعہ کا بڑا نمونہ سائز، معیاری پیریڈونٹل تشخیص، اور گردے کے بائیو مارکر کی جامع تشخیص نتائج کی وشوسنییتا کو مزید بڑھاتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)