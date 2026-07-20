جگر کے خراب ہونے پر کئی خاموش علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز نہ کریں
تھکاوٹ جگر کی دائمی بیماری کی سب سےعام علامت ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر اس علامت کو نظر انداز کرتے ہیں۔
Published : July 20, 2026 at 12:41 PM IST
لوگ اپنے دل اور گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں لیکن اکثر اپنے جگر کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جگر جسم کے سب سے اہم اعضاء میں سے ایک ہے، یہ خون سے زہریلے مادوں کو فلٹر کرکے عمل انہضام میں مدد فراہم کرتا ہے اور خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرکے ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرتا ہے۔
سیدھے الفاظ میں یہ مجموعی طور پر بہتر صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متعدد ضروری افعال انجام دیتا ہے۔ اس لیے ماہرین جگر کو صحت مند رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور بعض علامات ظاہر ہونے پر فوری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ علامات کیا ہیں...
ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
ضرورت سے زیادہ یا مسلسل تھکاوٹ
معروف سرجیکل معدے کے ماہر ڈاکٹر ٹی لکشمی کانت کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تھکاوٹ محض کام کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ جگر کی خرابی سے بھی پیدا ہوسکتی ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور مناسب علاج کریں۔
یرقان
ماہرین نوٹ کرتے ہیں کہ جگر سے متعلق بیماریاں آپ کی آنکھوں اور جلد کی رنگت میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں۔ آنکھوں کا پیلا ہونا جگر کی پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت، یرقان جگر کے مسائل کا ایک تسلیم شدہ اشارہ ہے۔ لہذا، اگر آپ کو ایسی علامات نظر آئیں تو ہوشیار رہنا ہی دانشمندی ہے۔
بھوک نہ لگنا
ڈاکٹر ٹی لکشمی کانت کے مطابق بھوک نہ لگنا جگر کے مسائل کی ایک اور علامت ہے۔ اگرچہ بھوک کی کمی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن کھانے کی خواہش کی طویل عرصے تک غیر موجودگی جگر کے نقصان کا اشارہ دے سکتی ہے۔
پیشاب کے رنگ میں تبدیلی
عام طور پر آپ کے پیشاب کا رنگ آپ کی صحت کے بارے میں اشارہ فراہم کر سکتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جگر کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اگر پیشاب سیاہ ہے (چائے یا گہرے بھورے سے مشابہ) تو یہ پانی کی کمی یا جگر سے متعلق مسائل کا اشارہ دے سکتا ہے جو بلیروبن جیسے روغن میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے معاملات میں ماہرین فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔
متلی
ماہرین کا کہنا ہے کہ متلی اور الٹی جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جگر کے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، کھانے کے فوراً بعد متلی یا الٹی کا سامنا کرنا بھی جگر کی پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
قبض
اسے جگر کے مسائل کا ایک اہم اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جگر کو متاثر کرنے والا کوئی بھی مسئلہ ہاضمے میں خلل ڈالتا ہے جس سے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔
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جلد سے متعلق مسائل
کیا آپ جلد کے مسائل جیسے خارش اور دانے سے پریشان ہیں؟ ڈاکٹر ٹی لکشمی کانت کا خیال ہے کہ یہ جگر کے مسائل کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جلد کے مسائل (جیسے دھبے، خارش، یا سرخ دھبے) اکثر جگر سے متعلق بیماریوں کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب جگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں اور جلد کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں۔مزید برآں ماہرین کا کہنا ہے کہ جگر کے مسائل سے منسلک دیگر علامات میں پیٹ میں درد، بار بار بخار، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، اسہال اور سانس کی بو شامل ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)