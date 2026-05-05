ذیابیطس پر قابو پانے کی نئی تکنیک، ہر مریض کے جسم کے لیے بہترین دوا تیار کرنے کے لیے تحقیق کی جائے گی
ایک تحقیق جو ذیابیطس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جسمانی عوارض کو ظاہر کرے گی، اور پھر اس کے مطابق دوا تیار کرے گی۔
Published : May 5, 2026 at 4:38 PM IST
ساگر، مدھیہ پردیش: آج کے دور میں بدلتے طرز زندگی کے ساتھ ذیابیطس ملک اور دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہندوستان میں تقریباً پانچ میں سے ایک شخص ذیابیطس کی علامات کا سامنا کر رہا ہے۔ ذیابیطس کا علاج ایک اہم مسئلہ ہے۔ فی الحال، ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی ضمنی اثرات کا سامنا کر رہی ہیں۔
اس تناظر میں ذیابیطس کی اصل وجہ کو سمجھنا اس پر قابو پانے کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ساگر میں ڈاکٹر ہری سنگھ گور یونیورسٹی کے شعبہ فارماسیوٹیکل سائنسز نے اس نقطہ نظر پر تحقیق کی ہے۔ اس کے پی ایچ ڈی اسکالر پریانشو نیما کو اپنی تحقیق پر ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ بھی ملا ہے۔
ذیابیطس کے کنٹرول کے لیے ٹرانسکرپٹومکس اور کمپیوٹیشنل تکنیکوں کو مربوط کرنا
جدید ٹرانسکرپٹومکس اور کمپیوٹیشنل تکنیکوں کو ملا کر ذیابیطس کے علاج کے لیے نئے دواؤں کے امکانات تیار کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسکرپٹومکس سب سے پہلے ذیابیطس کی بنیادی وجوہات اور جسم میں ان عوامل کی نشاندہی کرتا ہے جو اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔
پھر کمپیوٹیشنل تکنیکوں کا استعمال کم سے کم ضمنی اثرات کے ساتھ ذیابیطس کے انتظام کے طریقوں کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ موجودہ ادویات کے مضر اثرات ہوتے ہیں، جنہیں اس تحقیق کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے نہ صرف ادویات تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں کمی آئے گی بلکہ لیبارٹری کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ کمپیوٹیشنل تکنیک میں پہلے سے ڈیٹا اور تحقیق موجود ہے جو ذیابیطس کی وجہ کی شناخت اور پھر اس کے علاج کا تعین کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔
انٹیگریٹڈ ٹرانسکرپٹومکس کے ذریعے ذیابیطس کی وجوہات کا پتہ لگانا
مربوط ٹرانسکرپٹومکس نقطہ نظر میں جسم کی جین کی سرگرمی کو سمجھنا شامل ہے۔ اس کے بعد یہ بصیرت فراہم کرتا ہے کہ ذیابیطس کی وجہ کیا ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے تحقیق کا استعمال کرتے ہوئے، ہم ان پروٹینوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ذیابیطس کی بنیادی وجہ ہیں۔ اگر کوئی خرابی کا شکار ہے، تو ہم ایسے مرکبات تلاش کرتے ہیں جو انہیں روک سکتے ہیں۔
پی ایچ ڈی اسکالر پریانشو نیما کی رہنمائی پروفیسر ڈاکٹر سشیل کمار کشاو بتاتے ہیں، "ہمارا کام 'انٹیگریٹڈ ٹرانسکرپٹومکس' پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم جسم کی جین کی سرگرمی کو سمجھتے ہیں، کون سے جین فعال ہیں اور کون سے غیر فعال۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس جیسی بیماریوں میں جسم کے اندر کیا غلط ہو رہا ہے۔ تاثرات
اس کے بعد ہم کمپیوٹر کی مدد سے تحقیق کرنے کے لیے 'کمپیوٹیشنل اپروچ' استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ہم ایسے پروٹینوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو بیماری کا باعث بنتے ہیں، جیسے MMP9 اور CCR5، جو جسم میں سوزش کو بڑھاتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں، پروٹین جسم میں چھوٹی مشینوں کی طرح ہوتے ہیں جو مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی پروٹین غلط طریقے سے کام کر رہا ہے، تو ہم ایسے مرکبات تلاش کرتے ہیں جو اسے روک سکیں۔ ان کو روکنے والے کہتے ہیں۔"
ایل بی ڈی ڈی کا استعمال کرتے ہوئے اینٹی ذیابیطس مرکبات ڈیزائن کرنا
پروفیسر سشیل کمار کاشاو بتاتے ہیں، "یہی وہ جگہ ہے جہاں لیگنڈ بیسڈ ڈرگ ڈیزائن (LBDD) کا نقطہ نظر آتا ہے۔ اس میں پہلے سے شناخت شدہ مرکبات کو دیکھنا اور نئے اور بہتر مرکبات کو ڈیزائن کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال شامل ہے۔ یہ اینٹی ذیابیطس مرکبات ہیں، یعنی کیمیائی مادے جو ذیابیطس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
پھر ہم ان مرکبات کی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کون سے مرکبات سب سے زیادہ موثر ہوں گے۔ مزید برآں، ہم ایک مخصوص پروٹین پر بھی کام کرتے ہیں جسے GPR119 کہتے ہیں۔ یہ پروٹین انسولین کے اخراج میں مدد کرتا ہے۔ جب مرکبات جو اسے متحرک کرتے ہیں (جنہیں agonists کہا جاتا ہے) کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، تو وہ بیٹا خلیوں کو چالو کرتے ہیں جو لبلبہ میں انسولین پیدا کرتے ہیں اور خارج ہونے والے انسولین کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے کمپیوٹیشنل تکنیکیں جیسے CoMFA اور CoMSIA استعمال کی جاتی ہیں۔" وہ ligand پر مبنی دوائیوں کے ڈیزائن کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں جو مرکبات کے 3D ڈھانچے کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوائیوں کو ڈیزائن کرنے میں مدد ملے۔
لیگنڈ پر مبنی منشیات کا ڈیزائن کیا ہے؟
یہ کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والی تکنیک ہے جب بیماری پیدا کرنے والے پروٹین (ٹارگٹ) کا 3D ڈھانچہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ معلوم کیمیکلز (ligands) کے علم پر مبنی ہے جو ہدف سے منسلک ہوتے ہیں اور اسے فعال یا غیر فعال کرتے ہیں۔
CoMFA (تقابلی مالیکیولر فیلڈ تجزیہ) کیا ہے؟
تقابلی مالیکیولر فیلڈ تجزیہ (CoMFA) - یہ لیگنڈ پر مبنی طریقہ ہے جو مالیکیولز کے گرد تین جہتی گرڈ پر توانائی کی قدروں (سٹیرک اور الیکٹرو سٹیٹک) کا حساب لگاتا ہے۔ یہ ان اقدار کو جزوی کم سے کم مربع (PLS) ریگریشن کا استعمال کرتے ہوئے حیاتیاتی سرگرمی سے جوڑتا ہے۔
COMSIA (مقابلی مالیکیولر مماثلت انڈیکس تجزیہ) کیا ہے؟
تقابلی مالیکیولر سمیلریٹی انڈیکس اینالیسس (CoMSIA) - یہ CoMFA کی ایک جدید شکل ہے۔ سٹیرک اور الیکٹرو سٹیٹک خصوصیات کے علاوہ، یہ ہائیڈروفوبک، ہائیڈروجن بانڈ ڈونر، اور قبول کنندہ خصوصیات جیسی خصوصیات پر بھی غور کرتا ہے۔
اینٹی ذیابیطس کمپاؤنڈ ڈیزائن کے عمل کا ایک اہم مقصد سوزش کو کم کرنا ہے، کیونکہ ذیابیطس سوزش کو بڑھاتا ہے اور بیماری کو خراب کرتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، تحقیق سیلولر میٹابولزم (خلیات کے اندر توانائی کی پیداوار کا عمل) کو سمجھنے پر بھی توجہ مرکوز کرتی ہے اور بیماری کی جڑ تک پہنچنے کے لیے خلیے کیوں مرتے ہیں۔
آخر میں، کمپیوٹر کے ذریعے تیار کردہ مرکبات لیبارٹری میں ترکیب کیے جاتے ہیں اور تجرباتی طور پر جانچے جاتے ہیں۔ اگر یہ مرکبات صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو یہ علاج کا ایک نیا اور موثر طریقہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس تصور کی بنیاد پر، ہم 'پریزین میڈیسن' کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جہاں علاج کو ہر فرد کے مطابق بنایا جاتا ہے، جس سے علاج کو مزید ذاتی بنایا جاتا ہے۔ - پروفیسر سشیل کمار کاشو
ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے محقق پریانشو نیما کون ہیں؟
پریانشو نیما، فارماسیوٹیکل سائنسز کے شعبہ میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، فی الحال بھونیشور میں انسٹی ٹیوٹ آف لائف سائنسز کے بایو ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ میں تحقیق کر رہے ہیں۔ اصل میں دیوری سے تعلق رکھنے والے ساگر پریانشو نیما کی والدہ ریکھا نیما چاہتی تھیں کہ وہ سائنسدان بنیں۔ اس کے والد کی بے وقت موت کے بعد جب وہ چھ سال کا تھا، اس کی والدہ نے ذاتی طور پر اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا، اسے ہنر سے آراستہ کیا۔ مدھیہ پردیش حکومت نے انہیں ان کی تحقیق پر ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ان کی تحقیق کو ذیابیطس کے علاج میں ایک پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔