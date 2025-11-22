زعفران کینسر کے مریضوں کے لیے دوا کی مانند، جانیں اسے زیادہ کھائیں تو کیا ہوگا؟
Published : November 22, 2025 at 12:32 PM IST
زعفران ایک مزیدار مسالا ہے جس کی خوشبو تیز ہے اور یہ اپنے صحت کے فوائد کے لیے مشہور ہے۔ زعفران کو دنیا کا سب سے مہنگا مسالا سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہر پھول سے صرف تین سرخ کاڑیاں نکلتی ہیں جنہیں زعفران کے بیج کہتے ہیں۔ زعفران کو کروکس پھول سے نکالا جاتا ہے، جسے عام طور پر "زعفران کروکس" کہا جاتا ہے۔
کیا زعفران کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے؟
زعفران کا ایک پیچیدہ ذائقہ ہے، پھولوں، شہد اور گھاس کی خوشبو کے ساتھ، ہلکی مٹی کی خوشبو اور ہلکی، خوشگوار کڑواہٹ۔ یہ تیز ہونے کی بجائے خوشبودار ہے، دوسرے ذائقوں کو ان پر قابو پانے کے بغیر بڑھاتا ہے۔ اس کے ذائقے کو اکثر ایک منفرد امتزاج کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، مزید برآں نیشنل سینٹر فار بائیولوجیکل سائنسز میں شائع ہونے والی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ مصالحہ کینسر اور دیگر سنگین بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مصالحہ اپنی دواؤں کی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ زعفران اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے۔ زعفران، یا کروکس، اہم اینٹی ٹیوموریجینک خصوصیات پر مشتمل ہے، جو کینسر جیسی بیماریوں سے وابستہ نقصان دہ فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔
ویب ایم ڈی کے مطابق، زعفران میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو مزاج کو بہتر بنا سکتے ہیں، کینسر کے خلیات کو مار سکتے ہیں، سوزش کو کم کر سکتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ایک پاؤنڈ زعفران کا مسالا تیار کرنے میں 75,000 زعفران کے پھول لگ سکتے ہیں۔ ایران میں زعفران کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور اس کی کاشت ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین مصالحوں میں سے ایک ہے۔
اس کے علاوہ زعفران دیگر کئی طریقوں سے ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جانیے اس کے دیگر صحت سے متعلق فوائد کے بارے میں...
زعفران کے فوائد
دل کی صحت کے لیے فائدہ مند
زعفران میں تھامین اور رائبوفلاوین جیسے معدنیات پائے جاتے ہیں، جو دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور امراض قلب کو روکتے ہیں۔ اپنی خوراک میں زعفران کو شامل کرنے سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے شریانوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دوران خون کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچاتا ہے۔ یہ مسالا افروڈیسیاک کے طور پر کام کر سکتا ہے اور جنسی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
اپنی جنسی زندگی کو برقرار رکھیں
زعفران لیبیڈو (جنسی خواہش) کو بڑھانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اپنی ممکنہ افروڈیسیاک خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹس لینے والے لوگوں کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ طبی مطالعات میں زعفران کے عضو تناسل اور مجموعی جنسی خواہش پر مثبت اثرات پائے گئے ہیں، حالانکہ اس سے منی کے معیار کو بہتر کرنے کا امکان نہیں ہے۔ (یاد رہے کہ افروڈیزیاک کو محبت کی اشیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کھانے اور ادویات میں بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ جنسی صحت کے مسائل میں مبتلا افراد اپنی جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔)
اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔
"سنشائن اسپائس" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، زعفران موڈ کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ جرنل آف ہیویورل اینڈ برین سائنسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زعفران کا عرق دماغ میں ڈوپامائن کی سطح کو بڑھاتا ہے اور دماغ کے دیگر ہارمونز کی سطح کو تبدیل کیے بغیر۔ زعفران کے سپلیمنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ایک اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔
وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران بھوک کو کنٹرول کرنے، زیادہ کھانے کو روکنے اور وزن میں کمی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ جرنل آف کارڈیو ویسکولر اینڈ تھوراسک سائنسز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زعفران کا عرق باڈی ماس انڈیکس (BMI) کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے، خاص طور پر کورونری دمنی کی بیماری کے مریضوں میں۔ مزید برآں، زعفران ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔
دماغی طاقت اور یادداشت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
محققین کا خیال ہے کہ زعفران میں موجود دو کیمیائی مرکبات، کروسین اور کروسیٹن، یادداشت کو بڑھا سکتے ہیں اور دماغی افعال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ 2015 کے ایک مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران دماغ میں سوزش اور آکسیڈیٹیو نقصان کو کم کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر اعصابی نظام کو پہنچنے والے کچھ نقصان کو روک سکتا ہے۔ کچھ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ زعفران کا استعمال الزائمر کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
زعفران کے زیادہ استعمال کے مضر اثرات
ماہرین صحت کے مطابق زعفران کا بہت زیادہ استعمال آپ کی جلد اور آنکھوں کو پیلا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ زعفران میں کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن سی اور آئرن جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے ذائقے اور خوشبو کو بڑھاتا ہے۔ یہ جسم کو بھی گرم رکھتا ہے۔ زعفران کا زیادہ استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے۔ اس سنگین مسئلے سے بچنے کے لیے زعفران کو اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔
متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران کا زیادہ استعمال بائی پولر ڈس آرڈر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ زعفران کا زیادہ استعمال جسم میں اینٹی جینز کو بڑھاتا ہے، جس سے جسم کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے۔ زعفران کا زیادہ استعمال ناک سے خون بہنے اور پلکوں اور ہونٹوں کی بے حسی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اسے اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا کو اپنانے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)