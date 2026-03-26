ایل پی جی گیس بہت جلدی ختم ہو رہی ہے؟ کچن میں یہ طریقے آزمائیں، گیس کو بچانے کے آسان طریقے

ایل پی جی گیس بہت جلدی ختم ہو رہی ہے؟ کچن میں یہ طریقے آزمائیں، گیس کو بچانے کے آسان طریقے
ایل پی جی سلنڈر کی قلت کے درمیان، سمجھداری سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ کھانا پکانے سے پہلے اپنے اجزاء کو تیار رکھیں،پریشر ککراستعمال کریں
Published : March 26, 2026 at 10:19 AM IST
مغربی ایشیاء (ایران-اسرائیل) میں جاری تنازعہ کی وجہ سے آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں نے بھارت کی توانائی کی سپلائی خاص طور پر ایل پی جی اور خام تیل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہندوستان بھر میں ایل پی جی کی قلت سے متعلق خدشات برقرار ہیں۔ بہت سے ہوٹل اور ریستوراں پہلے ہی بند ہو چکے ہیں، جبکہ بہت سے دوسرے بند ہونے کے دہانے پر ہیں۔ مزید برآں، ملک بھر میں کئی ہوٹلوں نے اپنے مینو سے مخصوص ڈشز کو ہٹا دیا ہے۔ گھریلو اور تجارتی ایل پی جی سلنڈروں کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ کئی علاقوں میں عوام کے لیے سلنڈر کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔
ایسی صورت حال میں (جب ایل پی جی سلنڈروں کی کمی ہو)، ان کو سمجھداری سے محفوظ کرنا بالکل ضروری ہے۔ آج کی رپورٹ میں کچھ ایسے عملی ٹوٹکے دریافت کریں جن کی مدد سے آپ اپنے ایل پی جی سلنڈر کو گھر پر زیادہ دیر تک چلا سکتے ہیں۔
ایل پی جی گیس بچانے کے نکات
اپنے ایل پی جی سلنڈر کی عمر بڑھانے اور اس کے موثر استعمال کو یقینی بنانے کے لیے آپ یہ آسان اور موثر طریقے اپنا سکتے ہیں...
پریشر کوکنگ
کھانا پکانے کے روایتی طریقوں کے مقابلے، پریشر ککر میں کھانا پکانے سے وقت اور ایندھن دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ پیٹرولیم کنزرویشن ریسرچ ایسوسی ایشن (PCRA) کے مطابق، پریشر ککر میں کھانا پکانے سے چاول کے لیے 20 فیصد، بھیگی ہوئی دال کے لیے 46 فیصد، سبزیوں کے لیے 50-70 فیصد، اور گوشت کے لیے 41.5 فیصد ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ ان اوقات میں پریشر ککر کا زیادہ استعمال کریں۔
ہلکی آنچ پر پکائیں۔
جب شعلہ زیادہ ہوتا ہے تو گیس گرمی کی صورت میں ضائع ہوتی ہے۔ ارد گرد کی ہوا کھانا پکانے کے برتن کی سطح سے نکلنے والی اضافی گرمی کو جذب کرتی ہے۔ ایک بار جب پانی ابلنے پر آتا ہے تو آگ کو کم کرنے سے 25 فیصد تک گیس کی بچت ہو سکتی ہے۔
کھانا پکانے سے پہلے اجزاء کو بھگو دیں۔
دال، چاول اور دیگر اناج کو بھگونے سے ایندھن کی بچت میں مدد ملتی ہے۔ چونکہ کھانا پہلے ہی پانی کو جذب کر چکا ہے، اس لیے کھانا پکانے کے دوران بخارات بننے والے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ بھگونے سے نہ صرف ایندھن کی بچت ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
چوڑے برتنوں میں کھانا پکانا
چوڑے برتنوں میں کھانا پکانے سے ایندھن کی بچت میں مدد ملتی ہے کیونکہ برنر کی شعلہ برتن کی سطح پر مرکوز رہتی ہے۔ یہ ایندھن کے ضیاع کو روکتا ہے۔ چوڑے برتن نہ صرف گیس بچاتے ہیں بلکہ کھانا جلدی اور یکساں طور پر پکانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔
پانی کی صحیح مقدار
کھانا پکانے کے دوران ضرورت سے زیادہ پانی ڈالنے سے بخارات بننے کے عمل کو طول ملتی ہے، اس طرح گیس کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید برآں کھانا پکانے کے برتنوں میں ضرورت سے زیادہ پانی ڈالنے سے کھانا زیادہ پک سکتا ہے۔ اس کا گیس کی فراہمی اور خوراک دونوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔
ایک چھوٹا برنر استعمال کریں۔
چھوٹے برنرز بڑے برنرز کے مقابلے میں 6-10 فیصد کم گیس استعمال کرتے ہیں۔ برنر کے چھوٹے سوراخ کی وجہ سے گیس استعمال ہوتی ہ ہے، جس کے نتیجے میں گیس کی بچت ہوتی ہے۔
کھانا پکاتے وقت ڈھکن کا استعمال کریں۔
اپنے کھانا پکانے کے برتنوں کو ڈھانپنے سے نہ صرف گیس کی بچت ہوتی ہے بلکہ یہ ایک محفوظ عمل بھی ہے۔ برتن کو ڈھانپے رکھنے سے اندر گرمی ہوتی ہے، جس سے کھانا تیزی سے پک سکتا ہے، جس کے نتیجے میں گیس کی کھپت کم ہوتی ہے۔
برنرز کو صاف کریں۔
برنرز پر کاجل کا جمع ہونا ان کے بند ہونے کا سبب بن سکتا ہے، ممکنہ طور پر کھانا پکانے کے وقت کو طول دے سکتا ہے۔ آپ کھانا پکانے کے دوران پیلے یا نارنجی رنگ کے شعلے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کھانا پکانے والی گیس کو بچانے کے لیے، اپنے برنرز کو باقاعدگی سے صاف کریں۔
اپنے برتنوں کو اچھی طرح صاف کریں۔
صاف برتنوں کی سطحوں پر کوئی باقیات جمع نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں، وہ تیزی سے گرم ہو جاتے ہیں. صاف ستھرے برتن نہ صرف کھانا پکانے کے دوران توانائی بچاتے ہیں بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔
بجلی کا استعمال
آپ چاول تیار کرنے کے لیے الیکٹرک ککر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے گیس کو بچانے میں مدد ملتی ہے۔ مزید برآں، آپ کھانا پکانے کے لیے انڈکشن کک ٹاپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے برقی آلات دستیاب ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔