حاملہ خواتین کو تھائرائیڈ کے مسائل سے ان مسائل کا ہوسکتا ہے سامنا، ان کے بارے میں جانیں
ان علامات اور پیچیدگیوں کے بارے میں جانیں جو بہت زیادہ ہونے پر پیدا ہو سکتی ہیں۔
Published : January 21, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 12:25 PM IST
لکھنؤ: تھائیرائیڈ کا مسئلہ خواتین میں سب سے زیادہ عام مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ مسئلہ ہارمونل عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ ہائپر تھائیرائیڈزم یا ہائپوتھائیرائیڈزم کا شکار ہیں۔ تائرواڈ ہارمون کی ضرورت سے زیادہ پیداوار کو ہائپر تھائیرائیڈزم کہا جاتا ہے، اور کم تھائیرائیڈ کی پیداوار کو ہائپوٹائرائڈزم کہا جاتا ہے۔ خواتین میں قبل از وقت لیبر کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ KGMU کی ایک تحقیق کے مطابق، حاملہ خواتین میں تھائیرائیڈ کے مسائل بھی قبل از وقت لیبر کا باعث بن سکتے ہیں۔ قبل از وقت لیبر اس دوران پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے سنگین مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ تحقیق جریدے اینالز آف افریقن میڈیسن میں شائع ہوئی۔
کوئین میری ویمن اسپتال کی سینئر گائناکالوجسٹ ڈاکٹر پشپلتا شنکھوار نے وضاحت کی کہ اس تحقیق میں 509 حاملہ خواتین کو شامل کیا گیا جو 28 سے 37 ہفتوں کے درمیان قبل از وقت مشقت کا سامنا کر رہی تھیں۔ 69 خواتین میں ہائپوٹائرائڈزم (تھائرائڈ ہارمون کی کمی) تھی، جب کہ 431 میں تھائیرائیڈ کی سطح نارمل تھی۔
انہوں نے کہا کہ اس تحقیق کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ہائپوٹائرائڈزم والی خواتین میں قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہائپوتھائیرائڈزم والی خواتین میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی سانس کی تکلیف کے سنڈروم (RDS) کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان بچوں کو نوزائیدہ انتہائی نگہداشت یونٹ (NICU) اور وینٹی لیٹر سپورٹ میں علاج کی ضرورت تھی۔
نوزائیدہ بچوں میں پائے جانے والے بلند ہارمونز
ڈاکٹر پشپالتا نے وضاحت کی کہ اس تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تھائیرائیڈ کے مسائل سے دوچار خواتین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کی نال کے خون میں تھائرائیڈ کو متحرک کرنے والے ہارمون (TSH) کی سطح زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں شیر خوار بچوں کے لیے NICU میں طویل قیام ہوا۔ ان بچوں کو زیادہ آکسیجن علاج کی ضرورت تھی۔
Hyperthyroidism کی علامات
وزن میں کمی، ہاتھ کے جھٹکے، گرمی کی عدم برداشت، سونے میں دشواری، بار بار پیاس، بہت زیادہ پسینہ آنا، دل کی تیز دھڑکن، کمزوری، بے چینی اور گھبراہٹ۔
ہائپوتھائیرائیڈزم کی علامات
کام میں سستی اور تھکاوٹ، وزن بڑھنا، سردی لگنا، جلد خشک ہونا، بالوں کا گرنا، قبض، ماہواری کی بے قاعدگی، ڈپریشن، اور یادداشت کی کمی۔
مسئلہ کو سمجھیں
تھائیرائڈ گلینڈ گردن کے سامنے واقع ہے اور جسم کے افعال کو منظم کرنے والے ہارمونز کو خارج کرتا ہے۔ جب اس غدود سے ہارمون کی پیداوار بہت کم ہو جائے (ہائپوتھائیرائیڈزم) یا بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ایک عارضہ بن جاتا ہے۔
مسئلہ کی وجوہات: آیوڈین کی کمی، خود بخود امراض، جینیاتی عوارض، ہارمونل تبدیلیاں۔
ان لوگوں نے کی تحقیق
یہ تحقیق ڈاکٹر پرتیشتھا دوبے، ڈاکٹر کنچن سنگھ، ڈاکٹر سمن سنگھ، ڈاکٹر پشپلاتھا شنکھوار اور ڈاکٹر منجولتا ورما نے کی ہے۔