صرف بزرگ نہیں، نوجوان اور حاملہ خواتین بھی پھیپھڑوں کے اس سنگین مرض کا شکار ہو سکتے ہیں
کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز اب صرف بزرگوں کا مرض نہیں رہا، نوجوانوں میں اس کے بڑھتے کیسز خطرے کی گھنٹی ہیں۔ جانیں وجہ
Published : November 19, 2026 at 8:22 AM IST
حیدرآباد: سانس لینا زندگی کا سب سے بنیادی عمل ہے، تاہم دور حاضر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی، بدلتی ہوئی طرزِ زندگی اور مختلف قسم کے انفیکشنز کی وجہ سے تنفسی نظام بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ سانس کی بیماریوں میں اضافے کی اہم وجوہات میں سے ایک 'کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز' سی او پی ڈی ہے۔
سی او پی ڈی پھیپھڑوں کی ایک طویل مدتی بیماری ہے جس میں سانس کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔
روبی ہال کلینک کے کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ (ماہرِ امراضِ پھیپھڑہ) اور چیسٹ فزیشن، ڈاکٹر مہاویر مودی بتاتے ہیں کہ اگرچہ یہ بیماری پہلے بنیادی طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں دیکھی جاتی تھی، لیکن اب آلودگی اور تمباکو نوشی جیسے عوامل کی وجہ سے نوجوان بھی اس سے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں، جانیے کہ سی او پی ڈی آج کل ہر عمر کے افراد کو کیوں متاثر کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں...
سی او پی ڈی کیا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں؟
ڈاکٹر مہاویر مودی کے مطابق، پھیپھڑوں کی ایک ایسی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی جاتی ہے۔ یہ ہوا کے گزرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، جس سے سانس لینا بتدریج مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اگرچہ تمباکو نوشی اس کی بنیادی وجہ ہے، لیکن یہ بیماری دوسروں کے سگریٹ پینے سے نکلنے والے دھوئیں (سیکنڈ ہینڈ سموک)، صنعتی اخراج، تعمیراتی کاموں سے اڑنے والی دھول، گھر کے اندر کی آلودگی اور کام کی جگہ پر موجود مضرِ صحت عوامل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔
معمولی علامات کو بھی نظر انداز نہ کریں
ڈاکٹر مہاویر مودی نشاندہی کرتے ہیں کہ نوجوان اکثر ابتدائی علامات جیسے مسلسل کھانسی، بلغم کا زیادہ بننا، سانس لیتے وقت سیٹی جیسی آواز آنا، یا سانس پھولنا کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں موسمی الرجی یا عام انفیکشن سمجھ لیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے اور بروقت طبی امداد نہیں مل پاتی۔ اس سے صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے اور صحت یابی کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔
حاملہ خواتین کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت
ڈاکٹر مہاویر مودی کا کہنا ہے کہ حمل کے دوران تنفسی نظام پر خصوصی توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اس دوران جسمانی اور ہارمونل تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو خاتون کے سانس لینے کے عمل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ خواتین جنہیں پہلے سے سانس کی کوئی بیماری لاحق ہے، جیسے کہ دمہ یا سی پی او ڈی، انہیں زیادہ محتاط طبی نگرانی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سانس پھولنا، مسلسل کھانسی، اور سینے میں تکلیف جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر اگر یہ شدید ہوں یا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائیں۔ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے تحفظ کے لیے بروقت طبی مشورہ لینا اور مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔
ان احتیاطی تدابیر پر ضرور عمل کریں
ڈاکٹر مہاویر مودی کے مطابق ماحول اور طرزِ زندگی سے متعلق عوامل سانس کی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں، ہوا کے معیار میں خرابی، گھر کے اندر موجود آلودگی، جسمانی سرگرمیوں کا فقدان، اور تمباکو کا استعمال یہ سب پھیپھڑوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے گریز آلودگی کے اثرات سے بچاؤ، جسمانی طور پر متحرک رہنا، متوازن غذا کا استعمال، اور باقاعدگی سے طبی معائنہ کروانا، سانس کی صحت کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
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ڈاکٹر کا نقطہ نظر
ڈاکٹر مہاویر مودی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سانس کی بیماریوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ سے نمٹنے کے لیے بہتر آگاہی، بروقت تشخیص اور فوری علاج انتہائی ضروری ہے۔ خطرے کے عوامل کو پہچان کر اور پھیپھڑوں کی صحت کی اہمیت کو سمجھ کر، افراد سانس کی بہتر صحت اور معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی جانب پیشگی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔
ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعے، اور طبی و صحت کے ماہرین کی سفارشات پر مبنی ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)