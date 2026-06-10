کرناٹک میں مردوں کے درمیان جنسی تعلق سے منسلک ایچ آئی وی کیسز میں اضافہ، بیماری کے پھیلنے کی وجوہات جانیں
کرناٹک میں مردوں کے درمیان جنسی تعلق(ایم ایس ایم)کے نتیجے میں ایچ آئی وی یا ایڈز کےمعاملات میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے
Published : June 10, 2026 at 5:26 PM IST
حیدرآباد: کرناٹک اسٹیٹ ایڈز پریوینشن سوسائٹی کے اعداد و شمار کے مطابق مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے والے مردوں ایم ایس ایم میں ایچ آئی وی کے کیسز کی تعداد 2023-24 میں 166 سے بڑھ کر 2025-26 میں 412 ہوگئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاست میں فعال ایچ آئی وی مریضوں کی کل تعداد 2023-24 میں 44,581 سے بڑھ کر 2024-25 میں 62,664 اور 2025-26 میں بڑھ کر 66,606 ہوگئی۔ غیر محفوظ جنسی مقابلوں اور متعدد جنسی شراکت داروں کی وجہ سے مردوں اور نوجوان بالغوں (عمر 18-35) کے ساتھ جنسی تعلق رکھنے والے مردوں میں یہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اس پر قابو پانے اور کنٹرول کرنے کے لیے ریاست بھر میں صحت کے حکام نے کئی فعال اقدامات کیے ہیں۔ کرناٹک میں ایچ آئی وی کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے جواب میں صحت کے حکام نے کالج کیمپس، ہاسٹلز اور کارپوریٹ دفاتر میں ٹارگٹ بیداری مہم شروع کی ہے۔ محفوظ جنسی طریقوں کو فروغ دینے، وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کنڈوم کے باقاعدہ اور درست استعمال کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور ایچ آئی وی اور ایس ٹی آئی کی جانچ کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات متعارف کرائے گئے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 'ریڈ ربن کلب' کو فعال کیا گیا ہے تاکہ طلباء میں اس مسئلے کے بارے میں بحث کو فروغ دیا جا سکے۔
ایچ آئی وی کیا ہے؟
سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن کے مطابقایچ آئی وی ایک ایسا وائرس ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ ایڈز (ایکوائرڈ امیونو سنڈروم) کا باعث بن سکتا ہے۔ فی الحال اس کا کوئی مؤثر علاج نہیں ہے۔ ایک بار جب کوئی شخص ایچ آئی وی کا شکار ہوجاتا ہے، تو اسے زندگی اس مرض کے ساتھ ہی گزارنی پڑتی ہے، تاہم مناسب طبی دیکھ بھال کے ساتھ وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ایچ آئی وی سے متاثر لوگ جو مؤثر علاج حاصل کرتے ہیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں وہ لمبی، صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔
ایچ آئی وی کی علامات
زیادہ تر لوگ انفیکشن کے دو سے چار ہفتے بعد فلو جیسی علامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ علامات چند دنوں یا کئی ہفتوں تک رہ سکتی ہیں۔ صرف ان علامات کا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ کو ایچ آئی وی ہے۔ دیگر بیماریاں اسی طرح کی علامات کا سبب بن سکتی ہیں۔ کچھ لوگ بالکل بھی علامات ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر جاننے کا واحد طریقہ ہے کہ آپ کو ایچ آئی وی ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹ کرانا ہے۔
ٹیسٹ کروانا کب ضروری ہے؟
اگر آپ کو بخار اور سردی لگنا، شدید تھکاوٹ، سوجن لمف نوڈس (خاص طور پر گردن میں)، خارش، پٹھوں اور جوڑوں میں درد، گلے میں خراش، یا منہ میں یا رانوں پر زخم جیسے علامات کا سامنا ہو تو ماہرین ڈاکٹر سے مشورہ کرنے اور ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ علامات شدید مرحلے کے دوران ظاہر ہوتی ہیں، جو انفیکشن کے سامنے آنے کے 2 سے 4 ہفتوں بعد ہوتی ہیں اور یہ چند دنوں سے لے کر کئی ہفتوں تک کہیں بھی رہ سکتی ہیں۔
بروقت علاج ضروری ہے
اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ وائرس مدافعتی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، جو آخر کار ایکوائرڈ امیونو ڈیفیسینسی سنڈروم (ایڈز) کا باعث بنتا ہے۔ عام علامات میں تیزی سے، غیر واضح وزن میں کمی شامل ہے۔ طویل اسہال مسلسل بخار یا ضرورت سے زیادہ رات کو پسینہ آنا بغلوں، نالیوں یا گردن میں سوجن لمف نوڈس انتہائی، غیر واضح تھکاوٹ نمونیا یا دائمی، گہری کھانسی؛ اور زبانی تھرش (زبان پر یا منہ کے اندر ایک موٹی، سفید کوٹنگ)۔ یہ علامات دائمی مرحلے کے دوران ظاہر ہوتی ہیں۔ اس مرحلے کے دوران وائرس کم سطح پر نقل کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ کوئی علامات ظاہر نہیں کرتے بیمار محسوس نہیں کرتے۔ علاج کے بغیر، یہ مرحلہ ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصہ تک جاری رہ سکتا ہے۔
یہ کیسے پھیلتا ہے۔
زیادہ تر لوگ مقعد یا اندام نہانی جنسی تعلقات کے ذریعے، یا سوئیوں، سرنجوں، یا دیگر منشیات کے انجیکشن کے سامان کے اشتراک سے ایچ آئی وی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایچ آئی وی صرف جسمانی رطوبتوں کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ ان سیالوں میں شامل ہیں...
خون
منی
پری سیمینل سیال (پری کم)
ملاشی سیال، اور
اندام نہانی کا سیال
ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کے لیے یہ رطوبتیوں کی جھلیوں یا خراب ٹشوز کے ساتھ رابطے میں آتا ہے، یا براہ راست خون کے دھارے میں انجکشن لگانے (سوئی یا سرنج کے ذریعے) یا جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی موجودگی، اور الکحل یا منشیات کا استعمال ایچ آئی وی کے حصول یا منتقلی کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ تاہم ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کے لیے موثر طریقے موجود ہیں۔
روک تھام کے طریقے
آج، ایچ آئی وی کو روکنے کے پہلے سے کہیں زیادہ طریقے ہیں۔ ان روک تھام کے طریقوں میں شامل ہیں ...
جب بھی آپ جنسی تعلق کرتے ہیں تو کنڈوم کا صحیح استعمال کریں۔
کبھی بھی سوئیاں، سرنجیں، یا منشیات کے انجیکشن کے دوسرے سامان کا اشتراک نہ کریں۔
PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) اور PEP (post-exposure Prophylaxis) کا استعمال
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اگر آپ کو ایچ آئی وی ہے، تو اسے دوسروں تک منتقل ہونے سے روکنے کے کئی طریقے ہیں، بشمول آپ کے وائرل بوجھ کو ایک 'ناقابل شناخت' سطح پر لانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ایچ آئی وی کا علاج کروانا ضروری ہے۔
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