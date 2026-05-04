پہاڑوں کے محنتی لوگ ذیابیطس کا شکار کیوں ہیں؟ اعداد و شمار اور وجوہات دونوں ہی ہیں حیران کن
پہاڑی ریاست ہماچل پردیش کے لوگ جسمانی مشقت میں مصروف ہیں، پھر بھی ہر دوسرے گھر میں ذیابیطس کا مریض ہے۔ ایسا کیوں ہے؟
Published : May 4, 2026 at 4:24 PM IST
Updated : May 4, 2026 at 4:30 PM IST
شریا شرما کی رپورٹ
شملہ: عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے لوگ قدیم ہوا میں سادہ اور محنتی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پہاڑوں میں ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذیابیطس جیسی بیماری پہاڑوں میں کیوں پھیل رہی ہے؟ ہماچل جیسی ریاست میں ماہر ڈاکٹروں نے ذیابیطس کو بیماری نہیں بلکہ ایک بڑی بیماری قرار دیا ہے۔
ہماچل میں ذیابیطس ایک بڑی بیماری ہے
ہماچل کے آئی جی ایم سی ہسپتال کے ڈاکٹر جتیندر کمار مکتا (پروفیسر آف میڈیسن) کو ذیابیطس کے شعبے میں وسیع تجربہ اور تحقیق ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے معیارات کے مطابق اگر کسی علاقے میں کسی بیماری کا پھیلاؤ 10 فیصد سے زیادہ ہو تو اسے بیماری نہیں بلکہ ایک وبا تصور کیا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش بدقسمتی سے اس زمرے میں آ گیا ہے۔ ہماچل پردیش میں آئی سی ایم آر کے ذریعہ ذیابیطس سے متعلق ڈیٹا بھی جمع کیا گیا تھا، اور ڈاکٹر جتیندر کمار مکتا اس ٹیم کا حصہ تھے۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماچل جیسی پہاڑی ریاستوں میں یہ بیماری اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے۔
اگر آپ مٹھائی نہیں کھاتے ہیں تو آپ کو ذیابیطس کیسے ہوا؟
یہ ایک عام خیال ہے کہ بہت زیادہ چینی یا مٹھائیاں کھانے سے ذیابیطس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مکتا بتاتے ہیں کہ ان کی او پی ڈی میں مریض اکثر حیرت سے پوچھتے ہیں، "ڈاکٹر صاحب، میں مٹھائیاں بہت کم کھاتا ہوں، پھر بھی مجھے ذیابیطس ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟" یہ سوال آج ہماچل کے ہر دوسرے گھر میں گونجتا ہے۔ لوگ جسمانی مشقت میں مشغول رہتے ہیں اور مٹھائی سے پرہیز کرتے ہیں، پھر بھی ٹیسٹ کے نتائج مثبت آتے ہیں۔
اس کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں 2019 کے اعداد و شمار اور ہماچل کے بدلتے ہوئے طرز زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جتیندر کمار مکتا بتاتے ہیں، "ذیابیطس کا تعلق صرف چینی کی کھپت سے نہیں ہے، بلکہ کل کاربوہائیڈریٹ کی مقدار، کیلوری کی مقدار، تناؤ اور جینیات کے پیچیدہ توازن سے ہے۔"
ہماچل کے چونکا دینے والے اعدادوشمار
2019 میں، ہماچل پردیش میں پہلی بار ذیابیطس کا ایک بڑا اور منظم تجزیہ کیا گیا۔ یہ آئی سی ایم آر (انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ) کا ایک اہم پروجیکٹ تھا، جس کی صدارت خود ڈاکٹر جتیندر مکتا نے کی اور اس کی شریک صدارت ڈاکٹر رمیش نے کی۔ اس سروے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ انتہائی چونکا دینے والے اور تشویشناک تھے۔
ہماچل ذیابیطس کا مرکز بنتا جا رہا ہے!
ذیابیطس کا پھیلاؤ
کل ہند اوسط تقریباً 11% ہے۔ ہماچل پردیش میں ذیابیطس کا پھیلاؤ 14.5 فیصد ہے، یعنی ہماچل پردیش میں قومی اوسط سے زیادہ لوگ ذیابیطس سے متاثر ہیں۔ پری ذیابیطس بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں خون میں شکر کی سطح معمول سے زیادہ ہے، لیکن ابھی تک ٹائپ 2 ذیابیطس کی سطح تک نہیں پہنچی ہے۔ یہ ذیابیطس کا پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ کل ہند اوسط 14.5% ہے، جب کہ ہماچل پردیش میں یہ 17% ہے۔
اگر ہم ذیابیطس (14.5%) اور پری ذیابیطس (17%) کے اعداد و شمار کو یکجا کریں، تو ہماچل پردیش کی تقریباً 31.5% آبادی (ڈاکٹر مکتا کے مطابق، تقریباً 29% سے 31%) میں خون میں شوگر کی سطح غیر معمولی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تہائی آبادی خطرے میں ہے۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ ہماچل اب اس 'بڑی بیماری' کے لیے ہاٹ سپاٹ بنتا جا رہا ہے۔
1990 کے بعد سے کیا بدلا ہے؟
ڈاکٹر مکتا نے ماضی کی یاد تازہ کی اور ایک بڑی تبدیلی پر روشنی ڈالی۔ وہ کہتے ہیں، "1990 کی دہائی میں، میرے گاؤں میں ایک بھی شخص ذیابیطس کا شکار نہیں تھا۔ لیکن آج صورتحال ایسی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہے۔" صرف تین دہائیوں میں کیا بدلا ہے؟ ہماچل کے لوگ آج بھی محنتی سمجھے جاتے ہیں، تو یہ بیماری اتنی پھیل گئی کیسے؟ ڈاکٹر مکتا نے اس کی کئی اہم وجوہات بتائی ہیں۔
'ذیابیطس ہماچل میں ایک بڑی بیماری ہے'
جسمانی بے عملی: ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہاڑی لوگ ہیں اور موبائل ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ مشینی اور جدیدیت نے ہماری زندگیوں کو سستی بنا دیا ہے۔
بچپن قید ہے: پہلے بچے اسکول جاتے تھے اور شام کو کھیتوں میں کھیلتے تھے۔ آج بچے بس سے سکول جاتے ہیں۔ اسکول سے واپسی پر وہ ٹی وی، موبائل فون یا ویڈیو گیمز میں کھو جاتے ہیں۔ کھیل اور جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں۔
بالغوں کے لیے آسان زندگی: پہلے عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھو کر پانی لاتی تھیں۔ اب واشنگ مشینیں ہیں، اور ہر گھر میں نل ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔
گاڑیوں کا بڑھتا ہوا استعمال: مختصر فاصلے کے لیے بھی لوگ اب پیدل چلنے کے بجائے دو پہیوں یا چار پہیوں والی گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم (ہماچل) اب بھی دوسری ریاستوں کے لوگوں سے زیادہ چل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ماضی کے مقابلے ہماری جسمانی مشقت میں نمایاں کمی آئی ہے۔
خراب خوراک: ڈاکٹر مکتا ایک تجربہ بتاتی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، "2005 میں، میں کازہ (ضلع لاہول اسپتی کا ایک دور دراز علاقہ) میں تعینات ہوا تھا۔ اس وقت بھی اتنے دور دراز علاقے میں کرسپ، پیک شدہ جوس، کولڈ ڈرنکس اور برگر آسانی سے دستیاب تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماچل کے ہر گاؤں میں مغربی کھانے پہنچ چکے ہیں۔ پہلے، لوگ سبزی، کوڈرا، کوڈرا، سبزیوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ بہتر آٹا، سفید چاول، اور فاسٹ فوڈ۔"
قازہ دنیا بھر میں کیوں مشہور ہے؟
کازہ ایک بڑا انتظامی قصبہ ہے جو ہماچل پردیش کے لاہول اسپتی ضلع میں دریائے سپتی کے کنارے واقع ہے۔ قازہ لاہول اور سپیتی کا سب ڈویژنل ہیڈکوارٹر ہے۔ یہ خطے کا ایک اہم سیاحتی مرکز ہے۔ یہ 11,980 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دنیا کا سب سے بلند پٹرول پمپ (3650 میٹر سے زیادہ کی اونچائی پر) بھی قازہ میں واقع ہے۔ یہ مشہور وادی سپیتی کا ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے، جو اپنے سرد صحرائی آب و ہوا، شاندار زمین کی تزئین اور قدیم ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ قریب ہی دنیا کا سب سے اونچا ڈاکخانہ (Hikkim) ہے۔
الٹرا پروسیسڈ فوڈز: بسکٹ، نمکین، بھوجیہ، سموسے - یہ سب "خراب شوگر" کے ذرائع ہیں۔ ڈاکٹر مکتا نے واضح کیا کہ پیک شدہ پھلوں کے جوس میں بھی شوگر ہوتی ہے۔ سموسے صرف آٹا نہیں ہوتے بلکہ جسم میں چینی میں تبدیل ہوتے ہیں۔
تناؤ اور نیند کی کمی: ڈاکٹر مکتا کہتی ہیں کہ جدید طرز زندگی اپنے ساتھ ذہنی تناؤ لے کر آیا ہے۔ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی اور وہاں کے تیز رفتار طرز زندگی نے پہاڑی لوگوں کی ذہنی صحت کو بگاڑ دیا ہے۔ ڈاکٹر مکتا کے مطابق اب ہر گھر میں کسی نہ کسی چیز کو لے کر تناؤ کا شکار ہے اور لوگوں کی نیند کا معیار خراب ہو چکا ہے جو کہ ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ ہے۔
ذیابیطس کی علامات
'پتلے موٹے ہندوستانیوں' کے مظاہر
ڈاکٹر جتیندر کمار مکتا کے مطابق، یہ اصطلاح ہماچلیوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ اگرچہ پہاڑی لوگ دبلے پتلے دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیٹ کے گرد عصبی چربی جمع کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، ہماچل کے 45%، پتلے نظر آنے کے باوجود، 'غیر صحت مند' زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بصری چربی انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے اور ذیابیطس کا سبب بنتی ہے۔
جینیات اور حمل: کیا ہم اگلی نسل کو 'بیمار' بنا رہے ہیں؟
قارئین کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیماری نسل در نسل منتقل ہوتی ہے؟ اور کیا حاملہ خواتین میں ہائی بلڈ شوگر لیول آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے؟ ڈاکٹر مکتا ان سوالات کا تفصیل سے جواب دیتے ہیں۔
1. جینیات کا کردار: جی ہاں، جینیات ٹائپ 2 ذیابیطس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دونوں والدین کو ذیابیطس ہے تو، بچے میں اس بیماری کا خطرہ بہت زیادہ ہے (تقریباً 70-80%)۔ اگر صرف ایک والدین کو ذیابیطس ہے، تو خطرہ قدرے کم ہے، لیکن یہ اب بھی موجود ہے۔
2. حمل کی ذیابیطس: ایک بڑا خطرہ: آج کل، حاملہ خواتین میں خون میں شکر کی مقدار میں اچانک اضافہ (حملاتی ذیابیطس) ایک بڑا اور سنگین مسئلہ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر مکتا نے خبردار کیا، "یہ نہ صرف ماں کو بلکہ آنے والی نسل کو بھی پیدائش سے ہی 'بیمار' بنا رہا ہے۔" اگر حمل کے دوران ماں کے خون میں شوگر کی سطح بے قابو رہے تو بچے کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھ سکتا ہے۔ ایسے بچوں کو پیدائش کے وقت خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان بچوں کو مستقبل میں (جوانی یا جوانی کے دوران) موٹاپا، ٹائپ 2 ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
3. ماں کو کس چیز پر غور کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر مکتا تجویز کرتی ہیں کہ حاملہ عورت اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرے۔ ان میں حمل کے ابتدائی ہفتوں سے باقاعدگی سے خون میں شوگر (جی ٹی ٹی) ٹیسٹ (گلوکوز ٹالرینس ٹیسٹ) جیسی باقاعدہ اسکریننگ شامل ہیں۔ متوازن غذا کو برقرار رکھیں، مٹھائیوں، بہتر آٹے اور پراسیس شدہ کھانوں سے پرہیز کریں۔ اپنے ڈاکٹر اور ماہر غذائیت کے مشورے کے مطابق ڈائیٹ چارٹ پر عمل کریں۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہلکی ورزش، ہلکی سی چہل قدمی، یا یوگا جاری رکھیں۔ مزید برآں، تناؤ سے پاک رہیں۔ بچے کی نشوونما کے لیے ماں کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے۔
ٹائپ 1 اور ٹائپ 5 ذیابیطس کیا ہے؟
لوگ عام طور پر صرف ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تاہم، طبی سائنس اب اسے زیادہ واضح طور پر درجہ بندی کرتی ہے۔ ڈاکٹر مکتا نے وضاحت کی کہ ذیابیطس کے مراحل کو اب ٹائپ 1 سے ٹائپ 5 تک سمجھا جاتا ہے، اور 2024 تک مزید وضاحت حاصل ہو جائے گی۔
ذیابیطس کی اقسام
ٹائپ 1 ذیابیطس: یہ ایک خود کار قوت مدافعت کی بیماری ہے۔ اس حالت میں جسم کا مدافعتی نظام لبلبہ کے بیٹا سیلز (خلیات) کو تباہ کر دیتا ہے جو انسولین پیدا کرتے ہیں۔ جسم بالکل بھی انسولین نہیں بناتا۔ مریض کو زندہ رہنے کے لیے انسولین کے انجیکشن لگانے چاہئیں۔ یہ عام طور پر بچوں اور نوجوان بالغوں میں پایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں شروع ہونے کی اوسط عمر تقریباً 29 سال ہے۔
ٹائپ 2 ذیابیطس: یہ سب سے عام قسم ہے۔ ہماچل پردیش میں بھی ٹائپ 2 کے سب سے زیادہ کیس ہیں۔ اس حالت میں، جسم انسولین پیدا کرتا ہے، لیکن یا تو کافی نہیں ہے یا جسم کے خلیے اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرسکتے ہیں (انسولین مزاحمت)۔ اس کی بنیادی وجوہات موٹاپا، خراب طرز زندگی، جنک فوڈ اور جسمانی سرگرمی کی کمی ہیں۔ اب اس کا اثر نوجوانوں پر بھی پڑ رہا ہے۔
ٹائپ 3 سے ٹائپ 5 (نئی درجہ بندی): میڈیکل سائنس نے حالیہ برسوں میں (خاص طور پر 2024 تک) ٹائپ 2 ذیابیطس کو اس کی وجوہات اور شدت کی بنیاد پر زیادہ واضح طور پر درجہ بندی کیا ہے۔
قسم 3 (شدید انسولین کی کمی ذیابیطس - SIDD): یہ قسم 2 کی ایک شکل ہے جہاں انسولین کی شدید کمی ہوتی ہے، لیکن یہ خود کار قوت نہیں ہے (جیسے قسم 1)۔ ان مریضوں کو زیادہ کثرت سے انسولین کی ضرورت پڑسکتی ہے اور انہیں آنکھوں کی بیماری (ریٹینو پیتھی) کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
قسم 4 (شدید انسولین مزاحم ذیابیطس - SIRD): اس قسم میں انسولین وافر مقدار میں تیار ہوتی ہے، لیکن جسم اس کا جواب نہیں دیتا۔ یہ اکثر انتہائی موٹاپے سے منسلک ہوتا ہے۔ ان مریضوں کو گردے کی بیماری (نیفروپیتھی) اور جگر کے مسائل کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
قسم 5 (ہلکی عمر سے متعلق ذیابیطس - MARD): یہ قسم 2 کی سب سے ہلکی شکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ ہوتا ہے (بزرگوں میں)۔ شوگر کی سطح نمایاں طور پر نہیں بڑھتی ہے، اور پیچیدگیاں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہیں۔ طرز زندگی اور ہلکی دوائیوں سے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔
'خاموش قاتل' اور اعضاء پر 'حملہ' کی علامات
ڈاکٹر مکتا نے ایک اور خوفناک حقیقت شیئر کی ہے: "ہماچل میں ایک سروے کے مطابق، ذیابیطس کے شکار 60 سے 70 فیصد لوگوں میں کوئی علامات نہیں ہیں۔" لوگ اکثر اس کا پتہ لگاتے ہیں جب وہ دوسری بیماریوں یا سرجری کے لیے خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اسی لیے اسے 'خاموش قاتل' کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود، ڈاکٹر مکتا پانچ اہم علامات کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔
ضرورت سے زیادہ پیاس (Polydipsia): بار بار خشک حلق اور پانی پینے کی خواہش۔
بار بار پیشاب آنا (پولیوریا): بیت الخلا کا بار بار جانا، خاص طور پر رات کو۔
ضرورت سے زیادہ بھوک (Polyphagia): کھانے کے فوراً بعد دوبارہ بھوک لگنا۔
غیر واضح وزن میں کمی: خوراک یا ورزش کے بغیر وزن میں تیزی سے کمی۔
انتہائی تھکاوٹ اور کاہلی (Ftigue & Laziness): ہر وقت کمزوری محسوس کرنا اور کام پر توجہ مرکوز نہ کر پانا۔
اگر شوگر لیول کنٹرول نہ ہو تو سب سے پہلے کون سے اعضاء پر حملہ ہوتا ہے؟
ڈاکٹر مکتا نے خبردار کیا کہ اگر شوگر کی سطح مسلسل بلند رہے تو یہ جسم کے ہر عضو کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اعضاء ہیں:
اگر شوگر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو کن اعضاء کو خطرہ ہے
آنکھیں (ریٹینو پیتھی): بصارت کے دھندلے ہونے اور بتدریج بینائی ختم ہونے کا خطرہ۔
گردے (نیفروپیتھی): گردے کی خرابی، جو ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹ کا باعث بن سکتی ہے۔
دل (دل): ہارٹ اٹیک اور فالج (فالج) کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
نیوروپتی: بے حسی، جلنا، یا پیروں میں زخموں کا ٹھیک نہ ہونا، جو کٹاؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
ڈاکٹر موکتا ایک اہم نکتہ بتاتے ہیں: ہندوستان میں اوسطاً قدرتی بیماریاں (جیسے ذیابیطس) 51 سال کی عمر میں لگنا شروع ہوتی ہیں، جب کہ امریکا میں یہ عمر 65 سال ہے۔ ہم امریکا کے مقابلے میں 14 سال پہلے بیمار ہو رہے ہیں، جس سے ہمارے نوجوانوں کا بڑا نقصان ہے۔
افسانہ بمقابلہ حقیقت - کیا کریلے کا جوس واحد علاج ہے؟
ذیابیطس کے بارے میں معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی خوراک کے بارے میں ہے۔
1. "کاربوہائیڈریٹ ٹریپ"
ہماچل میں 70 سے 80 فیصد لوگ کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر مکتا بتاتے ہیں کہ سفید چاول ایک کاربوہائیڈریٹ ہے۔ مائدہ پراٹھا ایک کاربوہائیڈریٹ ہے۔
سموسہ ایک کاربوہائیڈریٹ اور خراب چکنائی ہے۔ یہ تمام چیزیں جسم میں داخل ہونے پر بالآخر شوگر میں ٹوٹ جاتی ہیں۔
2. "کریلے کے رس کا افسانہ"
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کریلے کا جوس پینے سے واقعی ہر چیز ٹھیک ہوجاتی ہے تو ڈاکٹر مکتا نے واضح کیا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے۔ کریلا یا میتھی کا پانی شوگر کو کنٹرول کرنے میں کچھ "معاون" مدد فراہم کر سکتا ہے، لیکن یہ دوائیوں کا بالکل متبادل نہیں ہے۔ بہت سے مریض صرف گھریلو علاج پر انحصار کرتے ہوئے اپنی دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہسپتال میں سنگین حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔
'دیسی سپر فوڈز' اور طرز زندگی
ڈاکٹر مکتا کا خیال ہے کہ ادویات کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلیاں ہی اس بیماری کو شکست دینے کا واحد راستہ ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی عادات کی طرف لوٹنا چاہیے۔
ڈاکٹر موکتا غیر صحت بخش کھانوں (بسکٹ، اسنیکس، جوس) سے پرہیز کرنے اور ان کھانوں کو اپنانے کی سفارش کرتے ہیں۔ وہ تجویز کرتا ہے، "سبزیاں - زیادہ سے زیادہ موسمی سبزیاں کھائیں۔" ہول اناج - سفید آٹے کی بجائے جو، باجرا، کودرا، یا سارا گندم کا آٹا استعمال کریں۔ خشک میوہ جات اور گری دار میوے - بادام، اخروٹ وغیرہ کا استعمال محدود مقدار میں کریں۔ دالیں - پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہیں۔ دودھ کی مصنوعات - دودھ، دہی، اور کم چکنائی والا پنیر استعمال کریں۔
طرز زندگی میں تبدیلیاں
ڈاکٹر مکتا کا کہنا ہے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے وزن کم کریں۔ زیادہ وزن والے لوگ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ وزن کم کرنا شوگر کی سطح کو ڈرامائی طور پر بہتر کرتا ہے۔ تناؤ کا انتظام - یوگا، پرانایام اور مراقبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ، جسمانی سرگرمی - ہر روز کم از کم 45 منٹ تیز چلنا یا کسی دوسری قسم کی ورزش کریں۔
ڈاکٹر جتیندر مکتا کہتے ہیں، "میں آنے والی نسل کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہوں۔ بچوں کے پاس نہ تو کھیل کے میدان ہیں اور نہ ہی کھیلنے کے لیے وقت، وہ صرف چٹ پٹے اور جنک فوڈ کھا رہے ہیں۔ جب کہ 2008 میں 85٪ مرد ذیابیطس کے مریض تھے، آج 55٪ خواتین ذیابیطس کی شکار ہیں۔ اس بیماری نے اب امیر اور غریب کی تمیز مٹا دی ہے، یہ بیماری اب امیر اور غریب کی تمیز نہیں رہی)۔ یہ ہر گھر کی بیماری ہے اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو سال میں کم از کم ایک بار اپنے بلڈ شوگر کا ٹیسٹ کروائیں، چاہے آپ کو ان پانچ علامات میں سے کسی کا سامنا ہو (زیادہ پیاس، بہت زیادہ بھوک، زیادہ پیشاب، وزن میں کمی)، تاخیر نہ کریں اور فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ "ذیابیطس: روک تھام بہترین علاج ہے"
ڈاکٹر راجیش کشیپ (پروفیسر اور شعبہ طب کے سربراہ، ایم ایم یو میڈیکل کالج، سولن) نے اس مہلک بیماری پر عام لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لکھا ہے، "ذیابیطس: روک تھام بہترین علاج ہے۔" ڈاکٹر کشیپ کہتے ہیں، "ہماچل کے لوگ اب پہلے جیسے نہیں رہے، لوگ میلوں پیدل چلتے تھے، آج ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی پیدل چلنا بھول گئے ہیں۔ یہ سستی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ ہماچل یا ہندوستان تک محدود نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی بیماری بن چکی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔"
کتاب کے اہم نکات اور ڈاکٹر کشیپ کا وژن
بیداری بہترین دوا ہے: ڈاکٹر راجیش کشیپ کا خیال ہے کہ ذیابیطس لاعلاج نہیں ہے، لیکن صحیح معلومات کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان کی کتاب کا کلیدی اصول یہ ہے کہ اگر ہمیں ذیابیطس ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں علم ہو جائے تو ہمیں کبھی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
ہماچلی طرز زندگی پر فوکس: کتاب خاص طور پر پہاڑی ماحول، مقامی کھانوں اور بدلتی ہوئی عادات پر روشنی ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر کشیپ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے روایتی پکوان جیسے 'سدو'، 'ببرو'، یا 'انکلی' کے ساتھ جنک فوڈ کا امتزاج اب ہماری صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
انسولین اور ادویات کے خوف کو دور کرنا: معاشرے میں انسولین کے بارے میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا ہے۔ اپنی کتاب کے ذریعے ڈاکٹر کشیپ نے اس افسانے کو توڑا ہے اور بتایا ہے کہ کب دوائیں اور کب انسولین زندگی بچانے والی ثابت ہوتی ہیں۔
ورزش اور دماغی صحت: کتاب میں نہ صرف خوراک بلکہ تناؤ اور یوگا کے کردار پر بھی خصوصی ابواب شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرسکون ذہن ذیابیطس پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔
عام لوگوں کے لیے ایک گائیڈ: یہ کتاب نہ صرف مریضوں کے لیے ہے بلکہ صحت مند افراد کے لیے بھی ہے جو مستقبل میں اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ ابتدائی اسکریننگ پر بہت زور دیتا ہے۔
ڈاکٹر راجیش کشیپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، "ذیابیطس ڈرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ کا باورچی خانہ آپ کا پہلا اسپتال ہے، اور ایک فعال طرز زندگی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ یاد رکھیں، ذیابیطس کی صورت میں، بچاؤ ہی بہترین علاج ہے۔"