کینسر کے علاج کی دو ضروری ادویات کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ، کیوں مہنگی ہوئی؟ جانیں اس کی وجہ
بھارت پلاٹینم کی درآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اہم پیداواری خطوں سے سپلائی میں رکاوٹوں نے ان پٹ لاگت میں اضافہ کیا ہے۔
Published : July 14, 2026 at 1:35 PM IST
حیدرآباد: کینسر نہ صرف جسمانی اور ذہنی طور پر تکلیف دہ بیماری ہے بلکہ اس کا علاج عام اور متوسط گھرانوں کے لیے بہت مہنگا اور مالی طور پر بوجھل بھی ہے۔ اس دوران کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق، بھارت کے ڈرگ پرائسنگ ریگولیٹر، نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (این پی پی اے) نے پلاٹینم پر مبنی دو کینسر کی ادویات کی قیمتوں میں 50 فیصد اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ملک بھر میں سپلائی میں رکاوٹ اور قلت کے خدشات کے بعد کیا گیا ہے۔
این پی پی اے کینسر کی ادویات کی زیادہ سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ
حکومت نے خام مال (پلاٹینم) کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ملک گیر قلت کو پورا کرنے کے لیے سسپلٹین اور کاربوپلاٹین کی قیمتوں میں 50 فیصد اضافہ کر دیا ہے۔ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (NPPA این پی پی اے) کی طرف سے 11 جون کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق، سسپلٹین کی زیادہ سے زیادہ قیمت 7.26 فی ملی لیٹر سے بڑھا کر 10.89 فی ملی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اسی طرح، کاربوپلاٹن کی زیادہ سے زیادہ قیمت 60.49 فی ملی لیٹر سے بڑھا کر 90.74 فی ملی لیٹر (قابل اطلاق ٹیکسوں کو چھوڑ کر) کر دی گئی ہے۔
ادویات کی قلت کو دور کرنا ہے اس اقدام کا مقصد
ریگولیٹر نے کہا کہ سسپلٹین اور کاربوپلاٹن فارمولیشنز کی کمی اور سپلائی میں رکاوٹ نے ضروری آنکولوجی (کینسر) ادویات کی دستیابی کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ دونوں دوائیں اوویرین (Ovarian)، پھیپھڑوں اور مثانے کے کینسر جیسے کینسر کے علاج میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں۔
پلاٹینم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے پیداوار کو کیا متاثر
دریں اثنا، صنعت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سپلائی سے متعلق مسائل کی وجہ سے پلاٹینم کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ پلاٹینم ان ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والا ایک اہم خام مال ہے۔ اس کے نتیجے میں، ہندوستان کو کینسر کی ضروری ادویات (جیسے سسپلٹین اور کاربوپلاٹن) کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ حکومت نے کینسر کی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے تاکہ دوا ساز کمپنیوں کو دوبارہ پیداوار شروع کرنے اور مریضوں کو ادویات کی قلت کا سامنا کرنے سے روکنے کی ترغیب دی جا سکے۔
پیداواری لاگت میں اضافے کا سامنا
کئی دوا ساز کمپنیاں یہ ادویات تیار کرتی ہیں، جن میں نیپروڈ لائف سائنس (Naprod Life Sciences) انٹاس فارماسیوٹیکل (Intas Pharmaceuticals) سہلا (Cipla) اور وینس ریمیڈیز (Venus Remedies) شامل ہیں۔ قیمت میں اس تبدیلی سے پیداواری لاگت میں اضافے کا سامنا کرنے والے مینوفیکچررز کو ریلیف ملنے کی امید ہے۔
چھ ماہ بعد جائزہ لیں
نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (NPPA این پی پی اے) نے واضح کیا کہ یہ ایک بار اضافہ ہے اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر چھ ماہ کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد دوا ساز کمپنیوں کی پیداوار جاری رکھنے کی ترغیب دینا ہے تاکہ مریضوں کو ادویات کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (NPPA این پی پی اے) نے مزید کہا کہ سسپلاٹین (cisplatin) اور کاربوپلاٹین (carboplatin) کی نظر ثانی شدہ زیادہ سے زیادہ قیمتوں کو سپلائی میں رکاوٹوں کو دور کرنے اور ضروری آنکولوجی ادویات کی دستیابی کو بہتر بنانے کے لیے لاگو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بار اضافہ چھ ماہ کے بعد نظرِ ثانی سے مشروط ہوگا۔
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