ای ٹی وی بھارت نے شروع کی ذیابیطس پر ملک گیر مہم، معروف ڈاکٹرس، ڈیٹا کی کہانیوں کو کیا جائے گا شامل
ای ٹی وی بھارت کی ایک ماہ طویل قومی مہم آج سے شروع ہو رہی ہے۔ جس میں تیزی سے بڑھتی ذیابیطس پر معلومات ہوگی۔
Published : April 20, 2026 at 9:46 AM IST
حیدرآباد: بھارت آج 21ویں صدی کی صحت عامہ کی سب سے زیادہ نتیجہ خیز تبدیلیوں میں سے ایک کے مرکز میں شامل ہے۔ 100 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مزید لاکھوں لوگ بیماری کی ابتدائی علامات کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہیں سے ای ٹی وی بھارت کی قومی ذیابیطس مہم کی کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ صحت کے انتہائی طاقتور انقلابات شاذ و نادر ہی لیبز میں شروع ہوتے ہیں۔ وہ بیداری سے شروع کرتے ہیں۔
ایک ایسی بیماری کا تصور کریں جو بنگلورو میں ایک ٹیک ایگزیکٹیو اور اڈیشہ میں ایک کسان دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ جس کی جڑیں طرز زندگی میں ہوسکتی ہیں، لیکن غربت، غذائیت، جینیات، تناؤ، اور یہاں تک کہ پچھلی نسلوں سے وراثت میں ملنے والی میٹابولک تبدیلیوں میں بھی۔ ذیابیطس اب صرف شہری زیادتی کی بیماری نہیں ہے۔ ہندوستان بھر میں اس کا جغرافیہ بدل رہا ہے۔
ممبئی میں، ڈاکٹر مسلسل سفر، فاسٹ فوڈ، اور کارپوریٹ تناؤ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سال بہ سال گلوکوز کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں، اس بارے میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا بھرپور، جشن منانے والے کھانے (مکھن، کریم اور بہتر گندم سے بھرے) نے میٹابولک صحت کو تبدیل کیا ہے۔ چھتیس گڑھ اور اتر پردیش میں، کہانیاں چاول اور آلو کے گرد گھومتی ہیں، جو کبھی زرعی مزدوری کو ہوا دیتے تھے لیکن اب جسمانی سرگرمی میں کمی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اڈیشہ کے قبائلی اضلاع میں ذیابیطس کو کبھی نایاب سمجھا جاتا تھا۔ اب کیسز بڑھ رہے ہیں، جو غذائی تبدیلیوں اور روایتی خوراک کے نظام کے زوال کی وجہ سے ہیں۔ دریں اثنا، ہماچل پردیش کے پہاڑوں میں (جہاں لوگ روزانہ کلومیٹر پیدل چلتے ہیں)، ڈاکٹر بظاہر فعال طرز زندگی کے باوجود ذیابیطس میں اضافے سے پریشان ہیں۔ یہ بیماری موافقت کا ماہر ہے، اور یہ مہم اگلے چار ہفتوں میں، ریاست بہ ریاست، کہانی بہ کہانی، ان موافقت کو دریافت کرنے کے لیے نکلتی ہے۔
وژن اور مشن
مہم کا وژن شہریوں کو معتبر علم، ابتدائی آگاہی، اور ذیابیطس کی روک تھام اور انتظام کے لیے عملی حل کے ساتھ بااختیار بنانا ہے۔ اس کا مشن بھی اتنا ہی پرجوش ہے: بیماری کے بارے میں عوام کی سمجھ کو خوف اور غلط معلومات سے باخبر کارروائی میں تبدیل کرنا۔ یہ تبدیلی ماہرین کے انٹرویوز، ڈیٹا پر مبنی رپورٹس، تعلیمی ویڈیوز، اور ملک بھر سے حقیقی زندگی کی کہانیوں کے ذریعے ہو گی۔ دوسرے لفظوں میں، یہ مہم ہندوستان کے ذیابیطس کے بحران کا روڈ میپ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
ماہرین کی آوازیں
ای ٹی وی بھارت سمجھتا ہے کہ قومی صحت کے بحران کو سمجھنے کا واحد طریقہ ان لوگوں کو غور سے سننا ہے جو سالوں سے صبر کے ساتھ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا، ہماری مہم کے سب سے نمایاں عناصر میں سے ایک طبی آوازوں کی رینج ہے جو اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ معالجین ہیں جنہوں نے کئی دہائیاں انتظار گاہوں میں نمونوں کا مشاہدہ کرنے میں، لیبارٹری کی رپورٹوں میں، اور ہندوستان بھر میں مریضوں کے زندہ تجربات میں گزاری ہیں۔
ڈاکٹر وی موہن کو ملک کے سب سے بڑے ذیابیطس ماہرین میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے، اس نے اس بات کا مطالعہ کیا ہے کہ ہندوستانی دیگر آبادیوں کے مقابلے میں حیاتیاتی طور پر ذیابیطس کا زیادہ خطرہ کیوں ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا کام مہم کے مرکزی سوالوں میں سے ایک کو تیار کرتا ہے — ہندوستان میں ذیابیطس کا برتاؤ مختلف کیوں ہے؟ اس کے بعد ڈاکٹر انوپ مصرا ہیں، جو ایک طبیب ہیں جنہوں نے جنوبی ایشیائیوں کی میٹابولک خصوصیات کی جانچ کرنے میں برسوں گزارے۔ اس کا نقطہ نظر اس بیماری کے بارے میں سب سے زیادہ مستقل خرافات میں سے ایک کو چیلنج کرتا ہے: کہ یہ صرف ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے جن کا وزن زیادہ ہے۔
مہم میں ایک اور آواز فورٹس کے ڈاکٹر سنجے ریڈی کی طرف سے آتی ہے، جو کہ ذیابیطس انڈیا 2026 کے پروگرام چیئر ہیں۔ ریڈی ایک ایسے معالج کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جو روزانہ مریضوں کے ساتھ طویل مدتی ذیابیطس کے انتظام کی پیچیدہ حقیقتوں پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ مہم AIG ہسپتالوں کے ڈاکٹر راکیش کلاپالا کے ذریعے میٹابولک صحت اور نظام ہاضمہ کے درمیان تعلق کو بھی دریافت کرتی ہے۔ کلاپالا کا کام معدے اور میٹابولک بیماری کے درمیان ایک دلچسپ سنگم پر بیٹھا ہے، اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کس طرح آنتوں کی صحت، موٹاپا، اور GERD جیسے حالات ذیابیطس کے خطرے کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ سنگین پیچیدگیوں میں سے ایک ذیابیطس ریٹینوپیتھی ہے، جو ریٹنا میں خون کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور اگر علاج نہ کیا جائے تو بینائی ضائع ہو سکتی ہے۔ بیماری کے اس پہلو کو ماہر امراض چشم ڈاکٹر چترا جے دیو نے دریافت کیا ہے۔
علاقائی مہارت گفتگو میں ایک اور پرت کا اضافہ کرتی ہے۔ گجرات میں، ڈاکٹر بھگیرتھ سولنکی نے ذیابیطس سے متعلق عام خرافات کو ختم کرنے کے لیے تقریباً تین دہائیوں کے کلینیکل تجربے پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر راجیش پاریکھ، جو راجستھان میں ذیابیطس کو چلاتے ہیں، ریاست میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ بچوں اور نوعمروں میں تیزی سے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 دونوں ذیابیطس کی تشخیص ہو رہی ہے۔ رائے پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ارون کیڈیا جیسے ماہرین اس تبدیلی کے پیچھے وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ یہ ماہرین ایک ساتھ مل کر ہندوستان کے ذیابیطس کے منظر نامے کا ایک فکری نقشہ بناتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر بیماری کو قدرے مختلف لینز سے دیکھتا ہے: جینیات، غذائیت، اینڈو کرائنولوجی، معدے، یا صحت عامہ۔
وہ سوال جس کا جواب ہر کوئی چاہتا ہے
ہر صحت کے بحران کا ایک مرکزی افسانہ ہوتا ہے جو عوامی تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ہندوستان میں ذیابیطس کے لیے، یہ افسانہ آسان ہے: کیا اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ملک بھر میں، کلینک، فلاح و بہبود کے پروگرام، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز "ذیابیطس کے خاتمے" کا وعدہ کرتے ہیں۔ اشتہارات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری صحیح خوراک کی منصوبہ بندی، ورزش کے معمولات، یا میٹابولک ری سیٹ کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس اس سے بھی زیادہ اہم کہانی سناتی ہے۔
ٹائپ 2 ذیابیطس کے کچھ مریض معافی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی خون میں شکر کی سطح کچھ عرصے تک بغیر دوائی کے معمول پر آجاتی ہے۔ پھر بھی معافی ایک علاج کی طرح نہیں ہے۔ بنیادی میٹابولک کمزوری باقی ہے۔ اگر طرز زندگی میں تبدیلی آتی ہے تو بیماری واپس آسکتی ہے۔ مہم اس پیچیدہ سچائی کو کھولنے سے شروع ہوتی ہے، معروف ذیابیطس کے ماہرین اور اینڈو کرائنولوجسٹ سے انٹرویو کرتے ہوئے یہ جانچنے کے لیے شروع ہوتی ہے کہ آیا "ریورسل" ایک پیش رفت ہے... یا طویل مدتی بیماری کے انتظام کی ایک ہوشیار ری برانڈنگ۔ جواب قارئین کو حیران کر سکتا ہے۔
مائیکرو کہانیوں کی ایک قوم
ہندوستان میں ذیابیطس کا ایک سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ کسی ایک روایت کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بجائے، یہ مائیکرو کہانیوں کے موزیک کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ راجستھان کو ہی لے لیجئے، جہاں ڈیٹا کا تفصیلی تجزیہ دریافت کرے گا کہ عمر کے گروپ اور جغرافیہ کے لحاظ سے ذیابیطس کیسے مختلف ہوتی ہے۔ یا دہلی، جہاں کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد سہولت اور میٹابولک لاگت کے درمیان پھنسے شہری طرز زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے۔ پھر انسانی کہانیاں ہیں جو سائنس کو روشن کرتی ہیں۔ جنوبی دہلی سے تعلق رکھنے والی "جوار کی ملکہ" پلوی اپادھیائے ہیں جنہوں نے گیہوں اور چاول کو باجرے سے بدل دیا، اور اپنے HbA1c میں ڈرامائی طور پر کمی دیکھی۔ آئی ٹی پروفیشنل ہے جس نے ایک سادہ عادت ایجاد کی: سارا دن بیٹھنے کے بجائے ہر گھنٹے مائیکرو واکنگ۔
ذاتی کہانیوں سے ہٹ کر، مہم ابھرتی ہوئی سائنس میں گہرائی میں ڈوبتی ہے۔ سرکردہ ماہرین (بشمول معروف شوگر کے ماہرین، باریاٹرک سرجن اور محققین) ان سوالات کا کھوج لگائیں گے جن پر خود سائنسدان اب بھی بحث کر رہے ہیں: