پری ڈائبٹیز، بیماری نہیں مگر اسے ذیابطس میں تبدیل ہونے نہ دیا جائے: ڈاکٹر شارق مسعودی
پری ڈائبٹیز، ڈائبٹریز، علامات اور احتیاط پر کشمیر کے معروف انڈوکرونالوجیسٹ کی ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو۔
Published : January 13, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 4:14 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : آبادی کا ایک بڑا حصہ ’’ڈائبٹیز Diabettes‘‘ یا ’’ذیابطس‘‘ کے عارضہ میں مبتلا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایسے افراد کی تعداد بھی کم نہیں جنہیں یہ مرض ہونے کا خطرہ ہے جسے ’’پری ڈائبٹیز (Prediabetes)‘‘ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں، میڈیکل ماہرین کے مطابق، خون میں شوگر کی سطح معمول سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تاہم اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اسے شوگر کا عارضہ قرار دیا جائے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پری ڈائبٹیز ایک ’’وارنگ سائن‘ ہے کہ ’’اگر طرز زنددگی میں تبدل نہیں لائی جائے تو آگے ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔‘‘ ماہرین کے مطابق پری ڈائبٹیز اکثر بغیر علامات کے ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔
پری ڈائبٹیز کے موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کشمیر کے معروف انڈوکرونالوجسٹ - ڈاکٹر شارق مسعودی - کے ساتھ خصوصی بات چیت کی، جنہوں نے پری ڈائبٹیز کو ہلکے میں نہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کئی احتیاطی تدابیر بتائیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے شارق مسعودی نے کہا: ’’جب خون میں گلوکوز کی سطح معمول سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس سطح تک نہیں کہ جو شوگر کی نشاندہی کرے، تو ایسی صورت میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ پری ڈائبٹیز سے گزر رہے ہیں یا آپ پری ڈائبٹیک ہے۔‘‘
ڈاکٹر شارق مسعودی کہتے ہیں کہ سال 1997 تک ذیابیطس ہونے یا نہ ہونے کی درجہ بندی ایک تھی، لیکن سال 1997 کے بعد امریکن ڈیباٹیس ایسوسی ایشن نے ذیابیطس کی درجہ بندی کو تبدیل کیا، جس میں ایمپیرڈ فاسٹنگ گلوکوز ( 100۔125 mg//dl) اور ایمپیرڈ گلوکار ٹولرنس ( 199-140 mg/dl ) جبکہ hbA1c ٹیسٹ میں 5.7 سے 6.4 فیصد کے نتائج کو ’’پری ڈائبٹیک‘‘ قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ ’پری ڈائبٹیز‘ کوئی بیماری نہیں ہے اور اس لحاظ سے اس کے علامات بھی نہیں ہوتے ہیں البتہ پری ذیابیطس ٹائپ 2 کی کچھ انتباہی علامات ہیں۔ ان کے مطابق: ’’اگر آپ طرز زندگی میں ضروری تبدیلیاں لاتے ہیں تو آپ پری ڈائبٹیز کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔
پری ڈائبٹیز کے اسباب پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شارق مسعودی نے کہا کہ اس کے کئی اسباب اہم ہیں، جن میں آپ کی نسل، ماروثیت، ماحول، عمر، خوراک اور وزن وغیرہ کارفرما ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’اگرچہ ماضی قریب میں 40 برس کے بعد ہی اکثر و بیشتر ڈائبٹیز کی بیماری دیکھنے کو ملتی تھی لیکن طرز زندگی اور کھانے پینے کے عادات میں تبدیلی سے اب یہ عارضہ کم عمری خاص کر نوجوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ 45 سال کی عمر کے بعد ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ’’خاندان کی تاریخ میں اگر آپ کے والدین یا بہن بھائی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں مبتلا رہے ہیں تو آپ کے لیے ڈائبٹریز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہیں اگر آپ کو حمل کے دوران ذیابطس (Gestational Diabetes) تھی تو آپ اور آپ کے بچے کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ پری ڈائبٹیز میں خلیات کی طرف سے انسولین کے ردعمل کی کمی کی وجہ سے شوگر (گلوکوز) پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے خون میں شوگر کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے ذیابیطس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ اس انسولین مزاحمت کی وجہ معلوم نہیں ہے۔ تاہم کچھ عوامل جیسے زیادہ وزن ہونا اور بیٹھے رہنے کا طرز زندگی پہلے سے ذیابیطس کا باعث بن سکتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر شارق نے کہا: ’’وادی کشمیر میں پری ڈائبٹیز مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلے پہل پری ڈائبٹیز سے مرد و خواتین دونوں برابر ہی متاثر ہوتے تھے لیکن اب اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن اسٹروجن ہارمون اس کی اہم وجہ مانی جاتی ہے۔‘‘
پیچیدگیوں پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شارق مسعودی کہتے ہیں کہ پری ڈائبٹریز کی پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہونے کا امکان ہے جب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹریز کی طرف بڑھتا ہے۔ ڈائبٹریز جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو بعد میں دل کی بیماری، فالج، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھنا گردے کی بیماری، اعصابی نقصان، بینائی کے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پری ڈائبٹریز ٹائپ 2 ذیابیطس کا پیش خیمہ ہے۔ ذیابیطس سے دل کی بیماری، گردے خراب ہونے اور فالج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ کی پیشگی ڈائبٹریز یا ٹائپ 2 ذیابیطس کہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بلڈ شوگر کی باقاعدہ جانچ اور اسکریننگ ٹیسٹ صحت مند رہنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں جیسے باقاعدگی سے ورزش، خوراک، اور وزن کم کرنا بھی آپ کی ذیابیطس کو ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر شارق مسعودی نے کہا کہ ’’چونکہ پری ڈائبٹریز کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کا علاج بھی ادویات نہیں بلکہ ٹائپ 2 ذیابیطس سے بچنے کے لیے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے جس میں پری ڈائبٹریز کی نگرانی کرنی ہے تاکہ یہ ڈائبٹریز میں تبدیل نہ ہو سکے۔ لیکن یہ احتیاط اور مانیٹرنگ تا عمر کرنی بےحد ضروری ہے، ایسی نہیں کہ آج آپ پری ڈائبٹیک میں ہے تو چند ہفتے یا چند ماہ دھیان دیں بعد میں اس پر توجہ دینا ترک کریں۔ دھیان مسلسل رکھنا ہوگا۔‘‘
اس حوالے سے انہوں نے گھر میں چوری سے بچنے کے لیے تالے کی مثال بھی پیش کی۔ ’’جس طرح چوری سے بچنے کے لیے آپ کو ہمیشہ لاک لگانے کی ضرورت پڑھتی ہے، اسی طرح پری ڈائبٹریز پر بھی پوری عمر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں پری ڈایبٹریز کو ورزش، خوراک اور طرز زندگی کے بہتر عادات سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
