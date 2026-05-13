پرتیک یادو پھیپھڑوں کی اس سنگین بیماری سے تھے دوچار: جانیں کیوں اور کس کس کو ہے خطرہ؟
اس سنگین بیماری کا پتہ لگائیں جس کے سبب آنجہانی ملائم سنگھ یادو کے بیٹے پرتیک یادو کا 38 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔
Published : May 13, 2026 at 4:20 PM IST
لکھنؤ: سماج وادی پارٹی کے بانی آنجہانی ملائم سنگھ یادو کے بیٹے پرتیک یادو کا 38 سال کی عمر میں لکھنؤ میں انتقال ہوگیا۔ انہیں بدھ کے روز مردہ حالت میں لکھنؤ کے سول اسپتال لایا گیا۔ پرتیک یادو بی جے پی لیڈر اپرنا یادو کے شوہر اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو کے سوتیلے بھائی تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق صبح 6 بج کر 15 منٹ پر اہل خانہ اسے اسپتال لے کر آئے، جہاں اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس وقت ان کی اہلیہ موجود نہیں تھیں۔
رپورٹس بتاتی ہیں کہ پرتیک یادو کافی عرصے سے پھیپھڑوں سے متعلق ایک سنگین بیماری سے لڑ رہے تھے جسے پلمونری ایمبولزم (PE) کہا جاتا ہے۔ ان کے پھیپھڑوں میں خون کا لوتھڑا بن گیا تھا جس کے لیے وہ زیر علاج تھے۔ صبح اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس کے گھر والے اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ تاہم، یہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی. ان کی موت کی خبر سن کر بہت سے لوگ صدمے میں ہیں۔ اس رپورٹ میں، تفصیل سے جانیں کہ پلمونری ایمبولزم (PE) کتنی سنگین حالت ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟
پلمونری ایمبولزم کیا ہے؟
پرتیک یادو کا علاج کرنے والی ڈاکٹر روچیتا شرما بتاتی ہیں کہ پلمونری ایمبولزم (PE) ایک جان لیوا حالت ہے جو پھیپھڑوں کی شریانوں میں خون کے جمنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جمنا عام طور پر ٹانگوں کی گہری رگوں میں بنتا ہے (ایک ایسی حالت جسے ڈیپ وین تھرومبوسس یا DVT کہا جاتا ہے) اور بعد ازاں پھیپھڑوں تک خون کے دھارے سے سفر کرتے ہوئے آزاد ہو جاتا ہے۔ بہت کم معاملات میں، جسم کے کسی دوسرے حصے میں واقع رگ میں جمنا بن سکتا ہے۔ جب جسم کی ایک یا زیادہ گہری رگوں میں خون کا جمنا بنتا ہے تو اس حالت کو ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سنگین طبی ایمرجنسی ہے جس کے لیے فوری علاج کی ضرورت ہے۔
ڈی وی ٹی پی ای کا سبب کیسے بنتا ہے؟
جب جسم کی ایک یا زیادہ گہری رگوں میں خون کا جمنا بنتا ہے تو اسے ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سنگین اور ممکنہ طور پر جان لیوا حالت ہے جو عام طور پر ٹانگوں کی رگوں کو متاثر کرتی ہے۔ جب یہ جمنا ٹوٹ جاتا ہے اور خون کے ذریعے پھیپھڑوں تک جاتا ہے، تو یہ پلمونری ایمبولیزم (PE) کا سبب بنتا ہے—ایک طبی ایمرجنسی۔
PE کی علامات
MedlinePlus کے مطابق، پلمونری ایمبولزم کی علامات نمایاں طور پر مختلف ہو سکتی ہیں، اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا پھیپھڑا کتنا متاثر ہوا ہے، جمنے کا سائز، اور آیا آپ کے پھیپھڑوں یا دل کی کوئی پہلے سے موجود حالت ہے۔
عام علامات میں شامل ہیں:
سانس لینے میں دشواری - یہ علامت عام طور پر اچانک ظاہر ہوتی ہے۔ سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے یہاں تک کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں اور جسمانی سرگرمی کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔
سینے میں درد - آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ کو دل کا دورہ پڑ رہا ہو۔ درد اکثر تیز ہوتا ہے اور جب آپ گہری سانس لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے۔ درد آپ کو گہری سانس لینے کے قابل ہونے سے روک سکتا ہے۔ کھانستے ہوئے، جھکتے ہوئے، یا آگے جھکتے ہوئے بھی آپ کو درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بے ہوشی - اگر آپ کے دل کی دھڑکن یا بلڈ پریشر اچانک گر جائے تو آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ اسے Syncope کہا جاتا ہے۔ پلمونری امبولزم سے وابستہ دیگر علامات میں شامل ہیں:
کھانسی، جو خونی تھوک پیدا کر سکتی ہے یا خون سے دھارا ہوا تھوک
تیز یا بے ترتیب دل کی دھڑکن
ہلکا سر یا چکر آنا۔
ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا۔
بخار
ٹانگوں میں درد یا سوجن — یا دونوں — عام طور پر نچلی ٹانگ کے پچھلے حصے میں
چکنی یا بے رنگ جلد، ایسی حالت جسے سائانوسس کہا جاتا ہے۔
ڈاکٹر کو کب دیکھنا ہے
پلمونری امبولزم جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سانس لینے میں غیر واضح دشواری، سینے میں درد، یا بے ہوشی کا سامنا ہو تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔
پلمونری ایمبولزم کی وجوہات
پلمونری ایمبولزم کی بنیادی وجہ پلمونری شریانوں کے اندر خون کے جمنے کا بننا ہے۔ تقریباً 90 فیصد معاملات میں، یہ جمنا ٹانگوں کی گہری رگوں میں پیدا ہوتا ہے — ایک ایسی حالت جسے ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کہا جاتا ہے۔ یہ جمنا ڈھیلا ٹوٹ جاتا ہے اور خون کے دھارے کے ذریعے دل سے پھیپھڑوں تک جاتا ہے، جہاں یہ خون کی نالی کو روکتا ہے۔
پلمونری ایمبولزم (PE) کا زیادہ خطرہ کون ہے؟
کوئی بھی پلمونری ایمبولزم (PE) تیار کر سکتا ہے۔ تاہم، بعض عوامل PE کی ترقی کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جیسے:
سرجری سے گزرنا - خاص طور پر مشترکہ متبادل سرجری
بعض طبی حالات، بشمول:
کینسر
دل کی بیماری
پھیپھڑوں کی بیماری
ٹوٹے ہوئے کولہے یا ٹانگ کی ہڈی، یا دیگر اہم چوٹ
ہارمون پر مبنی دوائیں — جیسے کہ پیدائش پر قابو پانے کی گولیاں یا ہارمون متبادل تھراپی
حمل اور بچے کی پیدائش - ڈیلیوری کے بعد تقریباً چھ ہفتوں تک خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے۔
طویل عرصے تک حرکت نہ کرنا — جیسے کہ بستر پر آرام کرنا، کاسٹ پہننا، یا لمبی دوری کی پرواز کرنا عمر — جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے، خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد۔
خاندانی تاریخ اور جینیات - بعض مخصوص جینیاتی تغیرات خون کے جمنے اور پی ای کی نشوونما کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔
موٹاپا
کیا پلمونری ایمبولزم (PE) کو روکا جا سکتا ہے؟
خون کے نئے لوتھڑے بننے کو روک کر پیئ کو روکا جا سکتا ہے۔ روک تھام کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جیسے:
خون کو پتلا کرنے والی دوائیں لینا جاری رکھنا- یہ یقینی بنانے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ چیک اپ کروانا بھی ضروری ہے کہ آپ کی دوائیوں کی خوراک زیادہ خون بہے بغیر خون کے جمنے کو مؤثر طریقے سے روک رہی ہے۔
دل کے لیے صحت مند طرز زندگی کو اپنانا — اس میں دل کے لیے صحت مند غذا کو برقرار رکھنا، ورزش کرنا، اور اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو تمباکو نوشی چھوڑنا شامل ہے۔
ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) کو روکنے کے لیے کمپریشن جرابیں استعمال کرنا۔
لمبے عرصے تک بیٹھتے وقت اپنی ٹانگوں کو حرکت میں رکھنا (جیسے طویل سفر کے دوران)۔
سرجری یا بستر پر آرام کی مدت کے بعد جلد از جلد جسمانی سرگرمی دوبارہ شروع کرنا اور چہل قدمی کرنا۔
(ڈس کلیمر: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف اور صرف آپ کے معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ جب کہ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور پیشہ ورانہ طبی اور صحت سے متعلق مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)