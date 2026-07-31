مانسون کے دوران آلو میں کونپلیں اگتی ہیں کیا انہیں کھانا محفوظ ہے؟ جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
اگر آلو کو زیادہ دیر تک ذخیرہ کیا جائے تو اس میں کونپلیں پھٹنا شروع ہوجاتے ہیں۔ لیکن کیا کونپلیں والاآلو کھانا صحت بخش ہے۔
Published : July 31, 2026 at 3:19 PM IST
حیدرآباد: آلو دنیا کی سب سے مشہور سبزیوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر ہندوستانی گھرانے انہیں بڑی مقدار میں ذخیرہ کرتے ہیں کیونکہ یہ روزانہ استعمال ہوتے ہیں اور جلدی خراب نہیں ہوتے۔ تاہم مانسون کے موسم میں نمی اکثر آلو میں کونپلیں اگنے کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس وقت اس عام مسئلے کا سامنا ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں رکھے ہوئے آلو میں کونپل اگنے لگے ہیں۔ کونپل کو انکرت بھی کہتے ہیں نتیجتاً بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ آیا وہ آلوؤں کو کھائیں یا انہیں ضائع کر دیں۔ اس سوال کا جواب یہاں جانیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ایک یا دو چھوٹے انکرت والے آلو کھانے کے لیے محفوظ ہیں، لیکن یہ بہتر ہے کہ ان کو ضائع کر دیا جائے جن میں بہت سے انکرت ہوں، بڑے سبز دھبے ہوں یا جو نرم اور سُرکھ چکے ہوں۔ اس طرح کے انکردار آلوؤں کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں سولانائن اور چاکونائن جیسے زہریلے مرکبات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جو پیٹ میں درد اور فوڈ پوائزننگ کا باعث بن سکتی ہے۔
فوڈ سیفٹی سینٹر کے مطابق، انکرت اپنے آپ میں ایک قدرتی عمل ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آلو زہریلا ہو گیا ہے۔ تاہم، یہ اکثر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آلو کے اندر کیمیائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کیمیکل نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے جیسے انکرت بڑھتے ہیں، آلو اس نئی نشوونما کو سہارا دینے کے لیے اپنے ذخیرہ شدہ غذائی اجزاء کو استعمال کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران، آلو آہستہ آہستہ نمی کھو دیتا ہے، نرم اور سکڑ جاتا ہے۔ نشاستہ چینی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض قدرتی دفاعی مرکبات کی سطح جو کہ گلائکوالکلائیڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑھ سکتی ہے۔
گلائکوالکلائیڈز پودوں کو کیڑوں، فنگی اور دیگر خطرات سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ آلو میں 'سولانائن' اور 'چاکونین' نامی گلائکوالکلائڈز ہوتے ہیں، جو صحت کے سنگین مسائل کا سبب بن سکتے ہیں۔
انکرت شدہ آلو پر کئی مطالعات کی گئی ہیں۔ انکرا ہوا آلو کھانے سے صحت کے مسائل جیسے الٹی، اسہال، متلی اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ 2002 میں فوڈ اینڈ کیمیکل ٹاکسیکولوجی جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ انکردار آلو کھاتے ہیں ان میں سولانین کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا اور وہ متلی، الٹی، اسہال اور پیٹ میں درد جیسی علامات کا شکار ہوئے۔ ٹرنٹی کالج ڈبلن، آئرلینڈ میں فارماکولوجی اور علاج معالجے کے پروفیسر ڈاکٹر ڈینس جے آر میکاؤلی اس تحقیق میں شامل تھے۔
زیادہ گلائکوالکلائیڈ مواد والے آلو کے استعمال سے پیدا ہونے والی علامات چند گھنٹوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔
ممکنہ علامات میں شامل ہیں...
متلی
قے
اسہال
پیٹ میں درد
سر درد
چکر آنا۔
زیادہ سنگین صورتوں میں (جو غیر معمولی ہیں لیکن زیادہ مقدار میں کھانے کے بعد متاثر ہو سکتے ہیں
الجھن
بخار
غنودگی
دل کی شرح میں تبدیلیاں
اعصابی علامات
اگر کسی کو آلو کھانے کے بعد شدید یا مستقل علامات کا سامنا ہو تو اسے فوری طبی امداد حاصل کرنی چاہیے۔
مزید برآں، ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ذیابیطس کے شکار افراد کو انکر دار آلو کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلو میں موجود نشاستہ انکرن کے عمل کے دوران چینی میں بدل جاتا ہے، جس سے گلیسیمک انڈیکس بڑھ جاتا ہے۔ انکرت شدہ آلو کھانے سے خون میں شکر کی سطح میں تازہ آلوؤں کے مقابلے میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو نہ کھائیں۔
کیا آلو کو فریج میں رکھنا چاہیے؟
عام طور پر خام آلو کو ریفریجریٹر میں ذخیرہ کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم درجہ حرارت آلو کے نشاستے کو چینی میں تبدیل کر سکتا ہے، اس کے ذائقے اور ساخت دونوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب ان زیادہ چینی والے آلوؤں کو تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے، تو ایکریلامائڈ کی سطح - ایک مرکب جو کچھ نشاستہ دار کھانوں میں فرائی، بھوننے یا بیکنگ کے دوران بڑھ سکتا ہے۔
آلو کو صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنے کا طریقہ
اس کے بجائے، ماہرین آلو کو ٹھنڈی، خشک اور تاریک جگہ پر ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مزید برآں، آلو کو پیاز سے دور رکھنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے قبل از وقت انکرن کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔
کس کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟
مزید پڑھیں: مانسون میں نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش سے نجات کیلئے کالی مرچ کا یہ نسخہ ضرور آزمائیں، طریقہ جانیں
چھوٹے بچے
بزرگ
حاملہ خواتین
کمزور مدافعتی نظام والے لوگ
ان لوگوں کو خاص طور پر ایسے آلو کھانے کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے جو بہت زیادہ انکرت، سبز یا خراب ہوں۔
( ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کی سفارشات کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)