بلڈ سرکولیشن خراب ہونے پر دکھائی دیتی ہیں یہ علامات، نظر انداز کرنے سے ہو سکتی ہیں سنگین بیماریاں
سنگین معاملوں میں خراب بلڈ سرکولیشن آپ کی جلد پر تکلیف دہ اور دیرپا زخموں اور السر کا سبب بن سکتا ہے۔ مزید جانیں...
Published : November 5, 2025 at 1:12 PM IST
خون کی گردش کا نظام ہمارے جسم کے تمام اعضاء اور خلیوں تک آکسیجن اور غذائی اجزاء کی مناسب نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کرتا ہے۔ جب خون کی گردش ٹھیک ہو تب ہی جسم کے تمام اعضاء کو غذائی اجزاء اور آکسیجن ملتی ہے۔ یہ ہمیں صحت مند رکھتا ہے۔ تاہم مختلف وجوہات کی بنا پر بعض لوگوں کا دوران خون درست نہیں رہتا۔ واضح رہے کہ تمباکو نوشی کرنے والوں، زیادہ دیر تک بیٹھنے والوں اور ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں مبتلا افراد میں دوران خون کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہ بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، بشمول (پردیی شریان کی بیماری)، ذیابیطس، موٹاپا، ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT)، اور دائمی وینس کی کمی (CVI)۔ اس خبر میں جسم میں دوران خون خراب ہونے کی علامات کے بارے میں جانیں گے۔
خراب خون کی گردش کی علامات
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق خون کی فراہمی مناسب نہ ہونے کی صورت میں ہمارے جسم میں کئی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں:
ہاتھوں اور پیروں میں سوئیاں چبھنے کا احساس
پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن
انگلیوں سے دبانے پر درد
بار بار پٹھوں میں درد
پاؤں کے تلووں میں بار بار بے حسی (خاص طور پر رات کو)
چہرے کا بار بار رنگت بدلنا اور پیلا پن
زخموں اور السر کا دیر سے بھرنا
انتہائی تھکاوٹ اور سستی محسوس کرنا
بالوں کا گرنا (بشمول ٹانگوں اور بازوؤں کے بال)
آنتوں کی نقل و حرکت محدود
سینے کا درد ہے جو دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ان تمام علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جسم میں دوران خون کا نظام درست طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔
یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے
اگر جسم میں دوران خون درست نہ ہو تو یہ مستقبل میں صحت کے کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ خاص طور پر خون کی نالیوں میں خون کے لوتھڑے بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ناقابل شناخت ہے. تاہم اگر اوپر بتائی گئی علامات ظاہر ہوں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
اگر کسی قسم کی پریشانی کا پتہ چل جائے تو فوری علاج کروائیں۔ ڈاکٹر ان لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرتے ہیں جن کا دوران خون خراب ہوتا ہے۔ انہیں باقاعدگی سے لیا جانا چاہئے۔ اس کے علاوہ آپ کو روزانہ 30 منٹ کے لئے ورزش کرنا چاہئے. ایسے لوگوں کو وقت پر کھانا اور سونا چاہیے۔ آپ کو روزانہ مناسب مقدار میں پانی بھی پینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، آپ کو اپنی خوراک میں کئی تبدیلیاں کرنی چاہئیں۔ ایسا کرنے سے اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔
ان باتوں کو ذہن میں رکھیں
خراب خون کی گردش والے لوگوں کو مناسب خوراک پر عمل کرنا چاہئے۔ اس سے جان لیوا بیماریوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ خاص طور پر چقندر، پالک، مچھلی، اخروٹ اور فلیک سیڈ جیسی غذائیں ضرور کھائیں۔ ان میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سمیت بہت سے مرکبات ہوتے ہیں، جو خون کی نالیوں کو صحت مند رکھتے ہیں اور خون کی فراہمی کو بہتر بناتے ہیں۔ اسٹرابیری، کرین بیریز اور رسبری کھانا جو کہ فلیوونائڈز سے بھرپور ہوتے ہیں، کھانا فائدہ مند ہے۔
کھٹی پھل جیسے لیموں اور سنترے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ، لہسن، مرچ اور ہلدی جیسی غذائیں کھانے سے بھی اس مسئلے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو بہتر بنا سکتا ہے اور صحت مند دل کو برقرار رکھ سکتا ہے۔
