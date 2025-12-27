بواسیر کے مریضوں کا بغیر آپریشن علاج ہو سکتا ہے، ان اصولوں پر عمل کریں

بواسیر کے مریضوں کا بغیر آپریشن علاج ہو سکتا ہے، ان اصولوں پر عمل کریں
بواسیر بہت تکلیف دہ اورمایوس کن مرض ہے۔ تاہم، طرز زندگی میں کچھ تبدیلیوں سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین سے جانیں
Published : December 27, 2025 at 1:19 PM IST
بواسیر کے ذکر پر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اندرونی بواسیر کم تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن آنتوں کی حرکت کے دوران درد اور خون بہنا عام ہے۔ بیرونی بواسیر مقعد کے ارد گرد جلد کے نیچے ہوتی ہے اور خارش، جلن، سوجن اور درد کا باعث بنتی ہے۔ بواسیر عام طور پر ملاشی اور مقعد کی رگوں میں دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عام خطرے والے عوامل میں دائمی قبض، اسہال، آنتوں کی حرکت کے دوران تناؤ، کم فائبر والی خوراک، طویل نشست، حمل، موٹاپا، اور باقاعدگی سے بھاری وزن اٹھانا ان صورتوں میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات بواسیر کا مسئلہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاہم معروف ڈاکٹر اکشے کے مطابق اگر حالت قابو سے باہر نہ ہو تو گھریلو علاج کے ذریعے بغیر سرجری کے اس مسئلے کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
ڈاکٹر اکشے کے مطابق آپ کو یہ گھریلو ٹوٹکے ضرور آزمانے چاہئیں۔
بیت الخلاء باقاعدگی سے جائیں: واش روم ضرور جائیں۔ قبض اور اسہال سے بچنے کے لیے اپنی غذا میں فائبر سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔ اس کے علاوہ دن بھر وافر مقدار میں پانی پیئے۔ اگر بیت الخلا جانے کی خواہش کو نہ دبائیں۔ یہ مسئلہ جسم میں مائعات کے عدم توازن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو آنتوں کی حرکت میں دشواری ہوتی ہے ان میں بواسیر جیسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
ہلکی پھلکی ورزش کریں
ہلکی پھلکی ورزشیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ایک پرسکون ذہن خود بخود آنتوں کو آرام دیتا ہے، جس سے پیٹ کے زیادہ تر مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔
صحت مند غذا کھائیں
بواسیر کے مرض میں مبتلا افراد کو صحت بخش غذا کھانی چاہیے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ سبزیوں کو اچھی طرح پکائیں۔ سوپ لیں۔ یہ آنتوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے۔ اسی طرح فائبر سے بھرپور غذائیں کھانے کے بعد ہاضمے میں مدد کے لیے وافر مقدار میں پانی پئیں۔ یہ آنتوں کی حرکت کے دوران کسی قسم کی تکلیف کو روکے گا۔ بہت زیادہ پروٹین کھانے سے پرہیز کریں۔ کم کاربوہائیڈریٹ والی غذا کھائیں۔
کھانا پکاتے وقت تیل اور گھی کی مقدار کو محدود کریں
کھانا پکاتے وقت تیل اور گھی کا استعمال ضروری ہے۔ بواسیر والے لوگ دن میں کم از کم ایک بار گھی ضرور استعمال کریں۔ بہت زیادہ یا بہت کم تیل یا گھی کے استعمال سے پرہیز کریں۔
بیت الخلا ء جانے سے پہلے اور بعد میں ناریل کا تیل لگائیں
کچھ لوگوں کو بواسیر کی وجہ سے مقعد کے قریب درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے، آنتوں کی حرکت سے پہلے بیت الخلاء جانے اور آنے کے بعد میں ناریل کا تیل لگائیں۔ یہ درد، سوجن، یا جلن کو روک دے گا۔ یہ ایک مرہم کے طور پر کام کرتا ہے، جلن، سوجن اور درد کو کم کرتا ہے۔ متبادل طور پر، آپ گرم یا ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس میں تھوڑا سا ایپسم نمک حل کر سکتے ہیں۔ اس سے درد سے نجات ملے گی۔
وافر مقدار میں پانی پیئے
اسی طرح روزانہ کم از کم 2 سے 3 لیٹر پانی پئیں. اس میں 2-3 گلاس نیم گرم پانی شامل ہونا چاہیے۔ آپ جتنا زیادہ پانی پئیں گے، اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ پیٹ سے تمام فضلہ کی مصنوعات کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔
زیرہ اور سونف کا پانی پی لیں
ہر صبح زیرہ یا سونف کا پانی پی لیں۔ اسے تیار کرنے کے لیے زیرہ یا سونف کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو دیں اور اگلی صبح اسے ابالیں۔ جب یہ نیم گرم ہو جائے تو تھوڑا سا گھی ڈال کر پی لیں۔ یہ ہاضمے کے مسائل کو دور کرنے اور قبض جیسے مسائل کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
زیادہ دیر تک بیٹھنے سے گریز کریں۔
ہم اکثر سفر یا کام کے دوران بیٹھ کر طویل وقت گزارتے ہیں۔ ایسے میں ڈونٹ کے سائز کے کشن پر بیٹھیں۔ یہ تکلیف کو کم کرے گا اور نمایاں طور پر درد کو کم کرے گا۔ ان تجاویز پر عمل کرنے سے درد کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بواسیر خود ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تاہم اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ ان عادات کو دھیرے دھیرے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرلیں تو مسئلہ کم ہوجائے گا۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)