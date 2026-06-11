خنزیر کے گردے اور جگر کی انسانی جسم میں پیوند کاری؛ مستقبل میں زینو ٹرانسپلانٹیشن کی راہ ہموار کر سوسکتی ہے
چین میں ایک ٹیم نے خنزیر کے گردے اور جگرکو ایک مریض میں ٹرانسپلانٹ کیا ہے جسے دماغی طور پر مردہ قرار دیا گیا تھا
Published : June 11, 2026 at 10:16 AM IST
اعضاء کی پیوند کاری کی تحقیق میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی سائنسدانوں نے ایک خنزیر کے جگر اور دونوں گردوں کو برین ڈیڈ انسانی مریض میں کامیابی کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کیا ہے جو کہ خنزیر سے انسان میں دنیا کا پہلا ملٹی آرگن ٹرانسپلانٹ ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ تجرباتی طریقہ کار ایک 53 سالہ شخص پر کیا گیا جسے برین ڈیڈ قرار دیا گیا تھا۔ سرجری کے دوران ڈاکٹروں نے مریض کے اصلی جگر اور گردے کو نکال کر ان کی جگہ ایک خنزیر کے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ اعضاء لگا دیئے۔ ٹرانسپلانٹ شدہ اعضاء کو ان کے قدرتی جسمانی مقامات پر رکھا گیا تھا - ایک عمل جسے آرتھوٹوپک ٹرانسپلانٹیشن کہا جاتا ہے۔
اعضاء صرف چند گھنٹوں میں کام کرنے لگے۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ خنزیر کے اعضاء نے آپریشن کے فوراً بعد مریض کے جسم میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جگر اور گردے تقریباً پانچ دن تک کام کرتے رہے، جس کے بعد مریض کے اہل خانہ کی خواہش کے مطابق یہ مطالعہ رضاکارانہ طور پر مکمل کیا گیا۔ چین کی گوانگسی میڈیکل یونیورسٹی کے سیکنڈ الحاق شدہ ہسپتال کے سائنسدانوں کی سربراہی میں ایک تحقیقی ٹیم نے اس طریقہ کار کو عطیہ کرنے والے اعضاء کی عالمی کمی کو پورا کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے نتائج 29 مئی کو پیئر ریویو میڈیکل جرنل 'میڈ' میں شائع ہوئے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
انسانی جسم کے ساتھ بہتر مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسپلانٹ سے قبل ڈونر پگ میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئیں۔ محققین نے امیون ریجیکشن سے وابستہ سور کے تین جینز کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ تین انسانی جین لگائے جو خون کے جمنے کو روکتے ہیں اور جسم کی طرف سے اس عضو کو قبول کیے جانے کے امکانات کو بڑھاتے ہیں۔
زینو ٹرانسپلانٹیشن (جانوروں سے انسانوں میں اعضاء یا بافتوں کی پیوند کاری) ایک امید افزا میدان کے طور پر ابھرا ہے کیونکہ عطیہ کرنے والے اعضاء کی عالمی مانگ تیزی سے سپلائی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر سال ہزاروں مریض مناسب اعضاء عطیہ کرنے والے کے انتظار میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
خنزیر تجربات کے لیے ترجیحی جانور کیوں ہیں؟
خنزیر ایسے تجربات کے لیے ایک ترجیحی انتخاب بن گئے ہیں کیونکہ ان کے اعضاء کی جسامت اور کام انسانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ سور کے اندرونی اعضاء جیسے کہ دل، گردے اور جگر — سائز، وزن اور جسمانی افعال کے لحاظ سے انسانی اعضاء سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ خاص طور پر، سور کے دل کی ساخت اور اس کا خون پمپ کرنے کا نظام انسانی دل سے مضبوط مشابہت رکھتا ہے
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تاہم، جب کہ زینو ٹرانسپلانٹیشن (جانوروں کے اعضاء کی انسانوں میں پیوند کاری) پر زیادہ تر پچھلے مطالعات نے ایک وقت میں ایک عضو کی پیوند کاری پر توجہ مرکوز کی ہے، کثیر اعضاء کی زینو ٹرانسپلانٹیشن طبی سائنس کے لیے ایک اہم چیلنج پیش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوت مدافعت کے مسترد ہونے کا خطرہ بڑھاتا ہے اور پیوند شدہ اعضاء کے درمیان پیچیدہ جسمانی تعاملات کا باعث بنتا ہے۔
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