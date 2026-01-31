ان دو بلڈ گروپس والے افراد کو پیٹ کے کینسر کا خطرہ زیادہ
بی ایم سی کینسر میں 2019 میں شائع رپورٹ کے مطابق کچھ بلڈ گروپ کے لوگوں کو پیٹ کے کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
Published : January 31, 2026 at 10:25 AM IST
آپ کے خون کی قسم آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے خون کی قسم کو محض طبی معلومات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ خون کی قسم کی بنیاد پر علاج عام طور پر صرف ہنگامی حالات میں کیا جاتا ہے۔ تاہم، خون کی قسم بہت سی بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کر سکتی ہے، اور ایک بڑے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کینسر (خاص طور پر پیٹ کے کینسر) کے خطرے کی نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔
کینسر ان دنوں بہت سے لوگوں میں عام ہوگیا ہے۔ بھارت میں، خاص طور پر پیٹ کا کینسر ایک بڑی تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر طرز زندگی اور غذائی عادات میں تبدیلی کی وجہ سے ہے۔ پیٹ کا کینسر معدے کی اندرونی پرت میں کینسر والے خلیوں کی نشوونما ہے جو صحت مند خلیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسے گیسٹرک کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق خون کی مخصوص اقسام کے حامل افراد میں معدے کے کینسر کا خطرہ دوسروں کے مقابلے میں قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ اس خبر میں جانیں کہ کون سے بلڈ گروپس کا تعلق معدے کے کینسر کا زیادہ خطرہ ہے۔
خون کی اقسام A اور AB زیادہ خطرے میں ہیں۔
خون کی اقسام کو وسیع طور پر چار اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: A، B، AB، اور O۔ یہ خون میں اس آر ایچ Rh عنصر کی موجودگی کے لحاظ سے مثبت یا منفی ہو سکتے ہیں۔ خون کی اقسام جینیاتی ہیں، یعنی وہ والدین سے وراثت میں ملتی ہیں۔ ان کا تعین خون کے سرخ خلیات (RBCs) کی سطح پر موجود اینٹیجنز اور پلازما میں موجود اینٹی باڈیز کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ مطالعات میں، محققین نے پیٹ کے کینسر کے معاملات میں ایک نمونہ پایا ہے۔ BMC کینسر میں 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق، خون کی قسم A یا AB والے لوگوں میں پیٹ کے کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
BMC کینسر میں شائع ہونے والی 2019 کی ایک تحقیق میں ABO بلڈ گروپ اور گیسٹرک کینسر کے خطرے کے درمیان تعلق کا تجزیہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ خون کی قسم A اور AB والے لوگوں میں پیٹ کے کینسر کا خطرہ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس تحقیق سے پتا چلا ہے کہ خون کی قسم والے افراد میں O خون والے افراد کے مقابلے میں معدے کے کینسر کا خطرہ 13 فیصد زیادہ ہوتا ہے، جب کہ AB خون والے افراد میں 18 فیصد زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اس موضوع پر دیگر مطالعات کے محققین کے میٹا تجزیہ نے ان نتائج کی تصدیق کی، اسی طرح کے نمونوں کو ظاہر کیا۔ ان نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ خون کی قسم A والے افراد میں معدے کے کینسر کا خطرہ 19 فیصد زیادہ ہوتا ہے اور AB خون والے افراد میں 9-18 فیصد زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
مصنفین نے پچھلے مطالعات کا بھی حوالہ دیا جس میں بتایا گیا تھا کہ خون کی قسم A والے افراد میں ہیلیکوبیکٹر پائلوری بیکٹیریا سے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جو کہ معدے کے کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تاہم اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلڈ گروپ A والے لوگوں میں معدے کے کینسر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے چاہے انہیں Helicobacter pylori انفیکشن ہو یا نہ ہو، جب کہ خون کی قسم AB والے لوگوں میں اگر Helicobacter pylori انفیکشن ہو تو ان میں اس بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
حیاتیاتی دلیل کیا کہتی ہے؟
کسی بھی تحقیق نے حتمی طور پر یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ خون کی قسم براہ راست کینسر کا سبب بنتی ہے۔ تاہم بعض حیاتیاتی دلائل اس امکان کی تائید کرتے ہیں۔ خون کی مختلف اقسام میں جسم میں سوزش کو کنٹرول کرنے کی مختلف صلاحیتیں ہو سکتی ہیں۔ سیل کمیونیکیشن (سیل سگنلنگ) بشمول مدافعتی نظام کینسر کے خلیوں کو کیسے پہچانتا ہے، اس میں بھی فرق ہوسکتا ہے۔ خون کی کچھ اقسام میں پیٹ میں تیزاب کی مختلف سطحیں بھی ہو سکتی ہیں، جو معدے کے کینسر کے خطرے کو متاثر کر سکتی ہیں۔
یہ لوگ بھی خطرے میں ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ معدے کا کینسر بہت سے عوامل سے متاثر ہوتا ہے جن میں ناقص خوراک، انفیکشن، سگریٹ نوشی اور ماحولیاتی عوامل شامل ہیں۔ پیٹ کا کینسر دنیا کے بعض حصوں، جیسے ایشیا، مشرقی یورپ اور لاطینی امریکہ میں زیادہ عام ہے۔ خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا ہے، لہذا یہ بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ یہ عورتوں کے مقابلے مردوں میں بھی زیادہ عام ہے۔ موٹاپا اور الکحل کا استعمال بھی خطرہ بڑھاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)